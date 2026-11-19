Hội nghị nhằm cung cấp thông tin về những quy định mới của pháp luật về BHXH, BHYT; đồng thời nâng cao nhận thức, khuyến khích hội viên phụ nữ chủ động tham gia các chính sách an sinh, bảo đảm quyền lợi cho bản thân và gia đình.

Ông Trần Công Minh – Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình phát biểu tại hội nghị.

Phổ biến những điểm mới của chính sách BHXH, BHYT

Tại hội nghị, chuyên viên BHXH cơ sở Thăng Bình tập trung phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với chính sách BHXH, các nội dung được chú trọng gồm mở rộng đối tượng tham gia; giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm; bổ sung chế độ trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện và chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng Bình phát biểu tham luận tại hội nghị.

Về BHYT, hội viên được thông tin về đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng, quyền lợi khám, chữa bệnh; những quy định mới liên quan đến thông tuyến khám, chữa bệnh và việc sử dụng thẻ BHYT điện tử, ứng dụng VssID, VNeID khi thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh.

Theo bà Trần Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng Bình, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT có ý nghĩa thiết thực đối với lao động nữ làm việc tự do, buôn bán nhỏ, nội trợ, lao động không có hợp đồng và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh hội nghị.

Đây là những nhóm đối tượng thường có thu nhập không ổn định, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy, việc tiếp cận và hiểu rõ chính sách BHXH tự nguyện sẽ giúp chị em có thêm cơ hội tích lũy thời gian đóng, hướng đến hưởng lương hưu khi đủ điều kiện, hạn chế nguy cơ thiếu nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động.

Bên cạnh đó, tham gia BHYT hộ gia đình cũng là giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe, giảm áp lực tài chính khi không may ốm đau, bệnh tật.

Bà Nguyệt cho rằng, điều quan trọng là mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần nhận thức rõ việc tham gia BHXH, BHYT không chỉ là quyền lợi mà còn là cách chủ động bảo vệ bản thân, chăm lo cho gia đình, giảm bớt gánh nặng cho con cháu khi tuổi cao, sức yếu.

Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn

Bên cạnh nội dung phổ biến chính sách, hội nghị dành thời gian để cán bộ, hội viên trao đổi, đặt câu hỏi và được tư vấn trực tiếp về những vấn đề liên quan đến quá trình tham gia BHXH, BHYT cũng như quyền lợi của bản thân và các thành viên trong gia đình.

Hội viên phụ nữ tích cực trao đổi, đặt câu hỏi về những vướng mắc liên quan đến chính sách BHXH, BHYT.

Các ý kiến trao đổi tại hội nghị tập trung vào những vấn đề phát sinh trong thực tế như: việc gián đoạn thời gian đóng BHYT do thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy định về mức hưởng, điều kiện thanh toán, điều chỉnh lương hưu; mức đóng tối thiểu đối với nam và nữ cũng như chính sách hỗ trợ hằng tháng của Nhà nước. Những nội dung này được Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình trực tiếp tiếp thu, giải đáp và hướng dẫn cụ thể, giúp hội viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia các chính sách BHXH, BHYT.

Ông Trần Công Minh – Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình trực tiếp giải đáp thắc mắc của hội viên.

Thông qua hình thức tuyên truyền kết hợp đối thoại, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn được giải đáp kịp thời, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của người dân, nhất là lao động nữ chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Ông Trần Công Minh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thăng Bình cho biết, BHXH, BHYT là những chính sách an sinh có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với phụ nữ và lao động nữ. Tham gia BHXH giúp chị em có cơ hội hưởng các chế độ theo quy định, trong đó có trợ cấp thai sản và lương hưu khi đủ điều kiện, tạo nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động. Trong khi đó, BHYT góp phần giảm chi phí khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên phụ nữ không chỉ hiểu đúng, tham gia đầy đủ các chính sách mà còn trở thành tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân và cộng đồng cùng tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội toàn dân”, ông Minh chia sẻ.

Thời gian tới, BHXH cơ sở Thăng Bình tiếp tục tăng cường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Qua đó, phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong lan tỏa chính sách an sinh đến cộng đồng, từng bước mở rộng diện bao phủ và bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người dân.