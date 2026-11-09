Chuyện đặc biệt về những trưởng ấp người Khmer tận tâm ở miền Tây

Góp sức phát triển kinh tế quê hương

Là địa phương ven biển có hoạt động khai thác thủy sản phát triển, xã Trần Đề (TP Cần Thơ) có đông đồng bào Khmer sinh sống. Không chỉ gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nhiều lao động người Khmer còn tham gia đánh bắt thủy sản, góp phần tạo nên sức sống kinh tế của địa phương.

Bà Phan Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, TP Cần Thơ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Phan Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, cho biết toàn xã hiện có 13 ấp, trong đó 9 ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và 3 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Đồng bào Khmer chiếm khoảng 37% dân số xã, là một bộ phận quan trọng trong lực lượng lao động và đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo bà Thúy, một trong những lĩnh vực thể hiện rõ đóng góp của đồng bào Khmer là khai thác thủy sản.

Trần Đề có cảng cá cùng đội tàu khai thác tương đối lớn. Hiện toàn xã có khoảng 477 tàu cá, trong đó 325 tàu hoạt động khai thác xa bờ.

Hoạt động đánh bắt thủy sản tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó có đông đảo người Khmer tham gia làm ngư phủ.

“Đối với Trần Đề, hoạt động đánh bắt thủy sản có vai trò rất quan trọng. Trong lực lượng lao động tham gia khai thác, đồng bào Khmer chiếm hơn 30%. Điều đó cho thấy đóng góp của bà con đối với kinh tế địa phương là rất lớn”, bà Thúy cho biết.

Không chỉ tham gia các chuyến biển, đồng bào Khmer còn gắn bó lâu đời với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và các hoạt động kinh tế phù hợp với điều kiện từng khu vực.

Tại xã Trần Đề, hoạt động đánh bắt thủy sản có vai trò rất quan trọng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, tinh thần cần cù lao động, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau là những yếu tố giúp bà con từng bước cải thiện cuộc sống.

Trong quá trình phát triển kinh tế, nhiều hộ dân đã chủ động tìm kiếm việc làm, tham gia các mô hình sản xuất, chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.

Tuy nhiên, tại những địa bàn còn khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh việc ghi nhận đóng góp của đồng bào Khmer, địa phương xác định hỗ trợ sinh kế và tạo việc làm ổn định là những nhiệm vụ quan trọng.

Bà Thúy cho biết thời gian qua, xã Trần Đề đã lồng ghép các nguồn lực từ những chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mục tiêu là tạo điều kiện để người dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

“Địa phương xác định muốn nâng cao đời sống của đồng bào thì phải quan tâm đến sinh kế, tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho bà con”, bà Thúy chia sẻ.

Một trong những giải pháp đang được triển khai là phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất.

Thông qua nguồn vốn chính sách, người dân có thêm điều kiện đầu tư vào các mô hình chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và những hoạt động kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Cảng cá xã Trần Đề.

Với đặc thù là địa phương ven biển, xã cũng quan tâm đến các mô hình phát triển kinh tế gắn với lĩnh vực thủy sản.

Theo bà Thúy, việc hỗ trợ vốn cần gắn với những mô hình sản xuất có khả năng tạo thu nhập, giúp người dân phát huy điều kiện sẵn có để phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tinh thần chủ động, nỗ lực vươn lên của mỗi hộ dân cũng là yếu tố quan trọng để các chính sách phát huy hiệu quả.

Từ những hoạt động sản xuất nông nghiệp đến các chuyến tàu đánh bắt xa bờ, đồng bào Khmer đang góp phần tạo nên nguồn lực lao động quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của xã Trần Đề.

Phát huy vai trò đồng bào Khmer ở cơ sở

Không chỉ đóng góp trong lĩnh vực kinh tế, đồng bào Khmer tại xã Trần Đề còn tham gia tích cực vào công tác quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở.

Theo bà Phan Ngọc Thúy, hiện khoảng 40% trưởng ấp trên địa bàn xã là người Khmer.

Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc kết nối chính quyền với người dân, nhất là tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đồng bào Khmer chiếm hơn 30% trong lực lượng lao động tại cảng cá Trần Đề.

Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán và sử dụng thành thạo tiếng Khmer, các trưởng ấp có điều kiện thuận lợi để tuyên truyền, vận động, giải thích các chủ trương, chính sách đến với bà con.

Bà Thúy cho biết trong thời gian qua, đội ngũ trưởng ấp đã tham gia tích cực vào nhiều nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là những đợt cao điểm triển khai chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu.

Trong đó có việc vận động người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, thông tin bảo hiểm và phối hợp thu thập, cập nhật dữ liệu đất đai.

Đây là những công việc đòi hỏi sự phối hợp trực tiếp của người dân. Vì vậy, vai trò của cán bộ ấp rất quan trọng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề, để hoàn thành các nhiệm vụ này, nhiều trưởng ấp phải trực tiếp đến từng nhà, gặp gỡ, trao đổi và vận động người dân.

“Trong những đợt cập nhật dữ liệu VNeID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm hay cập nhật dữ liệu đất đai, các đồng chí trưởng ấp đều phải đi từng ngõ, đến từng nhà để thu thập thông tin, hướng dẫn bà con”, bà Thúy cho biết.

Tại những ấp có đông đồng bào Khmer, việc cán bộ cơ sở có thể trao đổi bằng tiếng Khmer giúp quá trình triển khai công việc thuận lợi hơn.

Anh Thạch Hoàng Minh, Trưởng ấp Lâm Dồ (bên phải).

Người dân, đặc biệt là những người lớn tuổi, có thể trình bày những khó khăn, vướng mắc bằng ngôn ngữ quen thuộc. Từ đó, cán bộ dễ dàng giải thích và hướng dẫn những nội dung cần thực hiện.

Theo bà Thúy, một số trưởng ấp người Khmer đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các nhiệm vụ chung của địa phương.

Trong đó có ông Sơn Minh Thuận, trưởng ấp Tú Điềm và anh Thạch Hoàng Minh, Trưởng ấp Lâm Dồ. Đây là những cán bộ trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân, góp phần đưa các chương trình, kế hoạch của địa phương đến với từng hộ gia đình.

Đặc biệt, trong chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai tại xã Trần Đề, đội ngũ trưởng ấp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, ngành y tế và người dân.

Tại ấp Lâm Dồ, nơi có hơn 90% dân số là đồng bào Khmer, cán bộ ấp trực tiếp đến từng nhà thông báo, vận động bà con tham gia khám sức khỏe.

Việc tuyên truyền, vận động tại cơ sở góp phần giúp người dân nắm được thông tin, chủ động đến các điểm khám để kiểm tra sức khỏe.

Theo bà Thúy, những công việc như vậy cho thấy vai trò của đội ngũ cán bộ người Khmer không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, triển khai các nhiệm vụ phục vụ đời sống người dân.

“Phải nói rằng vai trò đóng góp của các trưởng ấp trong thời gian qua là rất lớn. Không chỉ trong phát triển kinh tế, đồng bào Khmer còn có những đóng góp rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương”, bà Thúy nhấn mạnh.

Ông Sơn Minh Thuận, trưởng ấp Tú Điềm (bên trái).

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Đề đánh giá sự tham gia của đồng bào Khmer vào các hoạt động quản lý ở cơ sở là một chuyển biến tích cực, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển chung.

Từ những ngư phủ tham gia khai thác thủy sản, những hộ dân cần cù sản xuất đến đội ngũ trưởng ấp trực tiếp vận động, hỗ trợ người dân, đồng bào Khmer đang hiện diện và đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với xã Trần Đề, việc tiếp tục hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người Khmer ở cơ sở là những hướng đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Những đóng góp ấy không chỉ thể hiện ở các con số về lao động, sản xuất hay tỷ lệ tham gia công tác cơ sở, mà còn ở sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cùng xây dựng quê hương của mỗi người dân.