Chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng công an xã, một người bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phạt hành chính người đàn ông trú tại địa phương 7,5 triệu đồng vì sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi sang đường dây nóng ngành công an.

Công an xã Bình Sơn làm việc với ông N.V.B và ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo xác minh, N.V.B (trú tại thôn Quang Trung, xã Bình Sơn) có vay tiền thông qua các ứng dụng trực tuyến trên mạng internet và liên tục nhận được các cuộc gọi đòi nợ gốc lẫn lãi từ các chủ nợ.

Thay vì tìm kiếm giải pháp giải quyết, N.V.B lại né nợ bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng trực ban của Công an xã Bình Sơn.

Hành vi của N.V.B đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm hệ thống liên lạc của trực ban công an xã bị nhiễu loạn bởi hàng loạt cuộc gọi dồn dập; gây cản trở đến công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm từ nhân dân, gián đoạn công tác điều hành, chỉ đạo của lực lượng công an cơ sở.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi của N.V.B và mời làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính với lỗi hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”. Qua đó, phạt N.V.B số tiền 7,5 triệu đồng.