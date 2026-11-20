Lấy cảm hứng từ làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), "Chuyện của Lụa" là dự án nghệ thuật trải nghiệm do Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện, kết hợp nghệ thuật cải lương với không gian tương tác và khám phá di sản. Tác phẩm hướng tới khán giả trẻ và du khách quốc tế bằng cách thức thưởng thức mới, trong đó nghệ thuật biểu diễn được kết nối với trải nghiệm văn hóa làng nghề.

Làm mới cách tiếp cận, giữ gìn bản sắc cải lương

Nhạc sĩ Phạm Chỉnh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nghệ thuật truyền thống

Theo nhạc sĩ Phạm Chỉnh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, việc khán giả trẻ chưa thực sự quan tâm đến nghệ thuật truyền thống cũng đặt ra yêu cầu đổi mới đối với chính các đơn vị nghệ thuật. "Chúng ta chưa làm hay, chưa khác, chưa cập nhật được với thời đại và chưa đáp ứng đúng nhu cầu của công chúng. Vì vậy, trước khi đặt câu hỏi về sự quan tâm của khán giả, chúng ta cần nhìn nhận lại cách làm của chính mình. Với phương thức tiếp nhận thông tin và thưởng thức nghệ thuật hiện nay, đổi mới là yêu cầu bắt buộc", ông chia sẻ.

Từ yêu cầu đó, "Chuyện của Lụa" được Nhà hát xây dựng không chỉ như một vở diễn sân khấu thông thường mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa. Tại Rạp Chuông Vàng, trước khi thưởng thức tác phẩm có thời lượng khoảng 60 phút, khán giả sẽ được tiếp xúc với các sản phẩm lụa Vạn Phúc, tìm hiểu hiện vật, trải nghiệm nghề thủ công và khám phá không gian được sắp đặt theo chủ đề. Trong "Chuyện của Lụa", câu chuyện tình yêu giữa hai người trẻ mang khát vọng gìn giữ và sáng tạo nghề truyền thống được kể bằng ngôn ngữ cải lương, kết hợp thực cảnh, tương tác và các lớp múa thể hiện vẻ đẹp mềm mại, bay bổng của lụa.

NSƯT Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, đảm nhiệm viết kịch bản và chuyển thể cải lương cho tác phẩm “Chuyện của Lụa”

NSƯT Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, tác giả kịch bản và chuyển thể cải lương, cho biết ý tưởng đưa lụa Vạn Phúc vào tác phẩm xuất phát từ tình yêu của chị với lụa Hà Đông. Theo chị, sự mềm mại, trữ tình của cải lương có nhiều điểm tương đồng với vẻ đẹp của lụa. Đặc biệt, việc kết nối nghệ thuật truyền thống với làng nghề và hoạt động xúc tiến du lịch sẽ mở ra hướng phát triển sản phẩm văn hóa mới, trong đó khán giả không chỉ xem biểu diễn mà còn được trực tiếp khám phá, trải nghiệm di sản.

Đảm nhận vai trò đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, đổi mới là cần thiết nhưng không đồng nghĩa với việc phá vỡ những giá trị cốt lõi của cải lương. Dù có thêm những phương thức dàn dựng và cách thức biểu diễn mới, tác phẩm vẫn phải giữ được bản sắc để khán giả nhận ra mình đang thưởng thức nghệ thuật cải lương. NSND Nguyễn Tiến Dũng cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp của ê-kíp sáng tạo, từ đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa đến nghệ sĩ biểu diễn trong việc tạo nên hiệu quả chung của tác phẩm.

NSND Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ về việc đổi mới phương thức dàn dựng nhưng vẫn giữ gìn bản sắc nghệ thuật cải lương

"Chuyện của Lụa" được xem là bước thử nghiệm để Nhà hát Cải lương Hà Nội tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm phương thức xây dựng sản phẩm nghệ thuật phù hợp hơn với công chúng đương đại. Xa hơn, Nhà hát mong muốn Rạp Chuông Vàng trở thành điểm đến văn hóa dành cho du khách quốc tế.

Tham gia thực hiện tác phẩm có NSND Đào Trung (âm nhạc), NSND Đạt Tăng (thiết kế mỹ thuật), NS Sơn Trần (chỉ huy dàn nhạc), NSƯT Minh Hùng (phục trang), NS Trung Vũ (âm thanh), NS Xuân Hòa – Như Sơn (ánh sáng).

"Chuyện của Lụa" được nhào nặn bởi ê-kíp sáng tạo là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Dự kiến ra mắt ngày 25/12/2026, "Chuyện của Lụa" là nỗ lực kết nối nghệ thuật biểu diễn với di sản làng nghề và du lịch, góp phần tìm kiếm những hướng đi mới cho nghệ thuật truyền thống trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa.

"Chuyện của Lụa" dự kiến ra mắt ngày 25/12/2026