“Chuyện của lụa” là một tác phẩm mang tính đột phá, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Nhà hát trong việc mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về nghệ thuật Cải lương, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển Công nghiệp Văn hóa của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập.

Không dừng lại ở một vở diễn sân khấu thông thường, "Chuyện của lụa" là một hành trình nghệ thuật đa giác quan được nhào nặn bởi ê-kíp sáng tạo là những chuyên gia giàu kinh nghiệm bậc nhất trong lĩnh vực giải trí. Lần đầu tiên, không gian rạp hát được biến hóa thành một hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa. Không chỉ ngồi ghế thưởng thức, khán giả sẽ thực sự bước vào di sản qua việc trực tiếp chạm tay vào những sợi tơ óng ả, lắng nghe tiếng thoi đưa, tự tay trải nghiệm kỹ thuật làm nghề, hòa mình vào bối cảnh thực cảnh đậm chất điện ảnh trước khi tấm màn nhung sân khấu mở ra.

Lễ khởi công tác phẩm “Chuyện của lụa”

Nắm bắt xu hướng của khán giả hiện đại, dự án biến Rạp Chuông Vàng thành một "thiên đường check-in" mang màu sắc hoài cổ nhưng vẫn đi cùng đời sống đương đại. Sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa nghệ thuật cải lương chuẩn mực của dân tộc cùng công nghệ trình diễn sân khấu hiện đại cùng phong cách dàn dựng mới lạ hứa hẹn sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo tới người xem.

Đây là sản phẩm chiến lược được Nhà hát thiết kế riêng để trở thành một sản phẩm thu hút giới trẻ, xóa bỏ định kiến về sự khô khan của nghệ thuật truyền thống. Đồng thời, "Chuyện của lụa" hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch đêm của Hà Nội, giúp du khách quốc tế thấu hiểu sâu sắc hơn về vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, trí tuệ của người thợ thủ công và sức sống mãnh liệt của một làng nghề truyền thống.

Tại lễ khởi công tác phẩm “Chuyện của lụa”, NSƯT Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội cho biết đây là một sản phẩm hướng tới công nghiệp văn hóa. Đến khi ra mắt, công chúng sẽ nhìn nhận, đánh giá xem tác phẩm đã đủ tiêu chuẩn để trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa hay chưa: “Chúng tôi sẽ dẫn dắt câu chuyện để làm sao thu hút được các bạn trẻ như mô hình tương tác trước cửa rạp, tham gia các trò chơi và giao lưu, trao đổi với các nghệ nhân, nghệ sĩ”.

Tác phẩm lấy hạt nhân là câu chuyện về làng nghề dệt lụa Vạn Phúc vào cuối thế kỷ XIX, thời nhà Nguyễn. Lúc này, buôn lái cũng đi tìm những sản phẩm tơ lụa tốt nhất. Khi người buôn lái đặt chân đến làng lụa Vạn Phúc, có hai gia đình sản xuất loại vải khác nhau về truyền thống dệt. Nếu hai loại vải được kết hợp với nhau sẽ làm nên những sản phẩm lụa đẹp và chất lượng cao. Tuy nhiên, do những khúc mắc, hai gia đình không thể chia sẻ bí quyết gia truyền để tạo nên sản phẩm tơ lụa đặc biệt, mang thương hiệu của làng Vạn Phúc.

Tác phẩm lấy hạt nhân là câu chuyện về làng nghề dệt lụa Vạn Phúc vào cuối thế kỷ XIX, thời nhà Nguyễn (ảnh minh họa)

Nội dung cốt lõi của tác phẩm xoay quanh mối tình lãng mạn nhưng đầy trắc trở giữa hai người trẻ mang trong mình khát vọng bảo tồn và sáng tạo. Sự kết hợp giữa kỹ thuật dệt tinh xảo và nghệ thuật pha màu độc bản của thương hiệu lụa để lại một thông điệp thời đại: Di sản chỉ thực sự sống khi con người biết trao truyền, hợp tác và cùng nhau sáng tạo.

Từ những tình tiết xung đột, các nhân vật sẽ giải quyết như thế nào để tinh hoa từ nghề dệt lụa làng Vạn Phúc có thể được nổi tiếng vang xa? "Chuyện của lụa" chính là câu trả lời của Nhà hát Cải lương Hà Nội cho khát vọng đưa nghệ thuật truyền thống tự tin bước vào nhịp sống đương đại bằng một dáng vẻ kiêu hãnh nhất.

Theo Nhạc sĩ Phạm Chỉnh, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, với cách thưởng thức nghệ thuật của công chúng hiện tại, nhà hát sẽ cần phải có sự đổi mới: “Tác phẩm “Chuyện của lụa” là một bước bắt đầu, từ đó, chúng tôi dần rút kinh nghiệm để ngày càng nâng cao, hoàn thiện chất lượng sản phẩm. Chúng tôi sẽ đưa sản phẩm ra mắt với công chúng chậm nhất vào ngày 25/12”.