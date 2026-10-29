Chuyện của 'chuyên gia' hòa giải cơ sở: Gỡ nút thắt mâu thuẫn, giữ tình làng nghĩa xóm

Phương châm “việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không”.

Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, ông Nguyễn Xuân Trường, hòa giải viên thôn Thượng Tiết (xã Mỹ Đức, Hà Nội) đã góp phần hóa giải nhiều mâu thuẫn, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Trường: “Uy tín, nắm vững pháp luật và trách nhiệm với công việc là những tố chất không thể thiếu đối với một hòa giải viên cơ sở”. Ảnh: Biên Phạm

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, những năm qua, ông Trường cùng các thành viên trong Tổ hòa giải thôn Thượng Tiết đã làm được nhiều việc ý nghĩa, đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người dân. Mỗi khi biết có vụ việc xích mích, không kể ngày hay đêm, ông Trường đều có mặt kịp thời, tìm cách giải quyết với phương châm “việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không”.

Theo ông Trường, công tác hòa giải đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị. Người đứng ra hòa giải phải giải thích hợp tình hợp lý, có như vậy mới khiến các bên tự nguyện giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp; tránh vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người làm công tác hòa giải phải hết sức kiên trì.

Thường xuyên tìm hiểu thêm kiến thức pháp luật

Ông Trịnh Thế Khoa, Bí thư Chi bộ, thành viên Tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng, xã Mỹ Đức, Hà Nội. Với kinh nghiệm 10 năm tham gia hòa giải cơ sở, bằng sự giản dị và khéo léo, ông Khoa đã cùng các hòa giải viên trong tổ hòa giải thành nhiều vụ việc.

Ông Trịnh Thế Khoa, Bí thư Chi bộ, thành viên Tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng, xã Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Biên Phạm

Ông Khoa chia sẻ: “Muốn làm tốt công tác hòa giải, các hòa giải viên phải thường xuyên tìm hiểu thêm kiến thức pháp luật, nhất là những bộ luật liên quan đến các sự việc thường gặp như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai để tuyên truyền, giải thích cho người dân. Bên cạnh đó, hòa giải viên cần sự kiên trì, nhiệt tình và đặc biệt là phải gần dân thì mới giải quyết kịp thời những thắc mắc, những tranh chấp”.

Theo ông Khoa, khi có vụ việc xảy ra, các tổ hòa giải tập hợp các hòa giải viên cùng họp bàn, đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả nhất; hướng dẫn, giúp đỡ các bên tự nguyện giải quyết với nhau trước sự chứng kiến của các hòa giải viên, không để mâu thuẫn phát sinh, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, phát huy vai trò của những cá nhân có uy tín, có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm tham gia hòa giải...

"Bí quyết" là kiên nhẫn và nhiệt tình

Với tấm lòng nhiệt huyết, đam mê, chẳng quản nắng mưa, bà Nguyễn Thị Chờ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thượng Tiết (xã Mỹ Đức, Hà Nội) tận tâm se mối dây tình cảm, gắn kết tình làng nghĩa xóm…

Bà Nguyễn Thị Chờ, Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với công tác hòa giải. Ảnh: Biên Phạm

Bà Nguyễn Thị Chờ chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ: “Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi chọn hướng giải quyết sự việc bằng giải pháp uyển chuyển, ở góc độ “tình làng nghĩa xóm”. Mâu thuẫn xuất phát từ nhiều yếu tố, để giải quyết hài hòa mâu thuẫn có nhiều cách, với tôi cái tình vẫn là yếu tố cốt lõi".

Việc hòa giải phải có lòng kiên nhẫn và sự nhiệt tình. Hiếm có vụ việc nào chỉ hòa giải một lần là đã thành công, mà phải đi lại nhiều lần, lựa lời hỏi han, chia sẻ. Lúc thì trò chuyện với người này, khi thì tâm sự với người kia, để các bên cùng lắng nghe, thấu hiểu, dần dần hóa giải được mâu thuẫn

Hòa giải viên phải công tâm, khách quan

Với 19 năm tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, ông Trịnh Ngọc Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, hòa giải viên thôn Phù Lưu Tế Thượng (xã Mỹ Đức, Hà Nội) đã hóa giải nhiều vụ việc, góp phần gìn giữ bình yên xóm thôn...

Ông Trịnh Ngọc Sơn chia sẻ: "Khi tham gia hòa giải, ông và các thành viên khác trong tổ luôn đặt chữ tình, chữ tâm lên hàng đầu". Ảnh: Biên Phạm

Ông Trịnh Ngọc Sơn, chia sẻ: "Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” nên ngoài việc luôn nhiệt tình, gương mẫu và tuyên truyền người dân trong thôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Tôi luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm và thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, khó khăn, vướng mắc".

Thường xuyên phối hợp tốt với cảnh sát khu vực, các chi hội đoàn thể và nhân dân ở thôn xóm nắm bắt tình hình, các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân để giải quyết ngay tại cơ sở.

"Phải luôn sâu sát, nắm vững hoàn cảnh của từng gia đình trong thôn; mọi công to, việc nhỏ của các gia đình mình phải nắm được để khi có những việc bất thường xảy ra kịp thời có hướng giải quyết", ông Trịnh Ngọc Sơn nhấn mạnh.