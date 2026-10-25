Chuyện cũ của Lưu Khải Uy và Dương Mịch lên hot-search

Mới đây, chuyện tình đã qua giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụm từ liên quan đến ấn tượng đầu tiên của Lưu Khải Uy về vợ cũ xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng Weibo, khiến những câu chuyện từ thời cả hai còn mặn nồng được cộng đồng mạng nhắc lại.

Theo Sohu, nguồn cơn của cuộc thảo luận bắt đầu từ một đoạn phỏng vấn cũ, trong đó Lưu Khải Uy hồi tưởng lần đầu gặp Dương Mịch vào năm 2010. Khi ấy, cả hai đều đang ghi hình tại phim trường Hoành Điếm nhưng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc. Lưu Khải Uy tham gia Đại Đường Nữ Tướng Phàn Lê Hoa, trong khi Dương Mịch bận rộn với bộ phim truyền hình Cung Tỏa Tâm Ngọc.

Chuyện tình đã qua của Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ gây chú ý trở lại trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong một bữa ăn do những người bạn chung, gồm Tần Lam và Phương An Na, sắp xếp. Điều khiến Lưu Khải Uy nhớ mãi không phải vẻ ngoài lộng lẫy của nữ diễn viên mà chính là hình ảnh vô cùng giản dị của cô sau một ngày làm việc.

Dương Mịch khi ấy vừa kết thúc lịch quay, tẩy trang và gội đầu. Vì không muốn mọi người phải chờ đợi, cô quyết định xuống nhà hàng ngay khi tóc vẫn còn ướt, gương mặt hoàn toàn không trang điểm và đeo kính.

Trong cuộc phỏng vấn được chia sẻ lại, Lưu Khải Uy thừa nhận anh khá bất ngờ trước sự tự nhiên của Dương Mịch. Nam diễn viên cho biết hiếm khi gặp một cô gái thoải mái xuất hiện trước người khác với mái tóc chưa kịp sấy khô và gương mặt mộc như vậy. Thậm chí, anh còn nhận xét Dương Mịch trông giống một cô bé đáng yêu, đồng thời cho rằng cô đẹp hơn khi không trang điểm.

Dương Mịch từng khiến Lưu Khải Uy ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ bởi vẻ ngoài giản dị, để mặt mộc và mái tóc còn ướt.

Tuy nhiên, cuộc gặp này không phải khởi đầu của tình yêu sét đánh như nhiều người tưởng tượng. Lưu Khải Uy từng tiết lộ Dương Mịch gần như chỉ trò chuyện với những người bạn quen biết trong suốt bữa ăn. Cả hai không có nhiều tương tác và thậm chí chẳng trao đổi thông tin liên lạc.

Phải đến năm 2011, khi hợp tác trong bộ phim Như Ý, Dương Mịch và Lưu Khải Uy mới thực sự có cơ hội tìm hiểu nhau. Quá trình làm việc chung giúp hai diễn viên dần trở nên thân thiết, trước khi phát triển thành quan hệ tình cảm.

Tháng 1/2012, cặp đôi chính thức công khai hẹn hò, nhanh chóng trở thành một trong những chuyện tình được chú ý nhất làng giải trí Hoa ngữ. Thời điểm ấy, Dương Mịch đang trên đà phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, còn Lưu Khải Uy là gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình tình cảm.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Đầu năm 2014, hai ngôi sao tổ chức hôn lễ tại Bali, Indonesia. Cùng năm, Dương Mịch sinh con gái đầu lòng, thường được gọi bằng biệt danh Tiểu Gạo Nếp. Từng được xem là cặp đôi đẹp của màn ảnh Hoa ngữ, cuộc hôn nhân của họ cuối cùng khép lại vào tháng 12/2018 khi hai bên xác nhận đã ly hôn.

Việc lời kể cũ bất ngờ xuất hiện trở lại đúng thời điểm truyền thông Trung Quốc bàn tán về đời sống tình cảm hiện tại của Lưu Khải Uy càng khiến câu chuyện thu hút sự chú ý. Một số cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ về hình ảnh Dương Mịch giản dị trong mắt chồng cũ, trong khi những người khác cho rằng chuyện tình đã kết thúc từ lâu không nên tiếp tục bị đào xới.

Cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức khép lại vào năm 2018.

Có ý kiến nhận xét hình ảnh Dương Mịch để mặt mộc, tóc ướt đi ăn cùng bạn bè gợi nhớ giai đoạn nữ diễn viên còn trẻ, trước khi trở thành một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn của ngành giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có khán giả nhấn mạnh đây chỉ là những phát biểu từ quá khứ, không phản ánh mối quan hệ hiện tại của hai người.

Đến nay, chưa có thông tin cho thấy Dương Mịch trực tiếp phản hồi việc chuyện tình cũ bị nhắc lại. Nữ diễn viên vẫn tập trung vào các hoạt động nghệ thuật, trong khi Lưu Khải Uy tiếp tục cuộc sống riêng sau ly hôn.

Dù đã đường ai nấy đi nhiều năm, Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn thường xuyên được công chúng nhắc đến qua những câu chuyện tình cảm trong quá khứ.

Sau tám năm đường ai nấy đi, chỉ một đoạn phỏng vấn về bữa ăn năm 2010 cũng đủ khiến tên tuổi Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng. Điều này phần nào cho thấy sức hút của cặp đôi từng được khán giả yêu mến, dù câu chuyện tình cảm của họ từ lâu đã trở thành quá khứ.