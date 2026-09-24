Chuyến công tác tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bản lĩnh Việt Nam trong lựa chọn hòa bình và kiến tạo tương lai

Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Nguồn: TTXVN)

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ mang nhiều tầng ý nghĩa quan trọng cả về đa phương lẫn song phương. Hơn hết, khắc họa một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự lực, tự cường; là một viên gạch gắn kết chặt chẽ, cùng cộng đồng quốc tế dựng nên “ngôi nhà thế giới” vững chãi trước mọi bão giông của thời đại.

Chuyến công tác trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Việt Nam; phản ánh sinh động khí thế đối ngoại trong kỷ nguyên mới nhằm kết nối Việt Nam sâu rộng hơn với những dòng chảy phát triển mới của thế giới, đồng thời nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị toàn cầu, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại. Với Hoa Kỳ, chuyến công tác đã góp phần tạo thêm động lực, đưa ra các biện pháp cụ thể mới, giúp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.

Kiên trì bảo vệ những giá trị của LHQ

Không phải đến khóa 81 Đại hội đồng LHQ những trăn trở về một thế giới đầy biến động và những khúc mắc trong hợp tác đa phương mới được gợi lên. Đó đã là “cơn mộng dài” của cộng đồng quốc tế thời gian qua và các nhà lãnh đạo thế giới đến với khóa họp lần này mang theo nhiều kỳ vọng lớn về giải pháp.

Phát biểu khai mạc Phiên thảo luận cấp cao, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 81 Khalilur Rahman một lần nữa đã gióng lên hồi chuông về những thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, đồng thời mong muốn Phiên thảo luận là một “vườn ươm ý tưởng” để giải quyết những bài toán đó. Lời kêu gọi này nhận được sự hưởng ứng của lãnh đạo cấp cao các nước với nhiều đề xuất thực chất được nêu ra xuyên suốt các phát biểu tại Phiên thảo luận.

Trong bối cảnh đó, từ góc nhìn của Việt Nam và mang câu chuyện Việt Nam tới Phiên thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, gây dấu ấn mạnh mẽ với nhiều luận điểm sâu sắc. Nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam cho rằng xung đột và đối đầu không phải là điều tất yếu. Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. “Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học - công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Góp vào “vườn ươm ý tưởng” chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề xuất 4 định hướng lớn. Theo đó, thứ nhất, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc. Thứ hai, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động, mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân.

Thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Thứ tư, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của LHQ. Sức mạnh của LHQ không phải ở chỗ có thể thay thế trách nhiệm của các quốc gia, mà ở uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào các công việc chung của LHQ, qua đó đưa quan hệ Việt Nam - LHQ phát triển sâu rộng và thực chất. Trên con đường hiện thực hóa khát vọng của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tự chủ cũng có nghĩa là chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới. Do đó, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam kiên trì bảo vệ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Việt Nam tin tưởng rằng một LHQ vững mạnh là nền tảng để cộng đồng quốc tế cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ với nhiều luận điểm sâu sắc. (Nguồn: TTXVN)

Để quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, ổn định

Từ những thông điệp về hòa bình, hợp tác và trách nhiệm chung tại “trái tim” đa phương, chuyến công tác cũng mở ra những trao đổi cụ thể trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ; tiếp và làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ; gặp gỡ các nhân sĩ, trí thức người Việt, gốc Việt và bạn bè Hoa Kỳ…

Đối với quan hệ song phương, xuyên suốt các buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm. Để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và sự thiếu tin cậy. Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc.

Trên hành trình phát triển của mình, Việt Nam xác định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Và rằng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được.

Trong các trao đổi, Nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam đã gợi mở nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong hợp tác song phương. Cụ thể, trước hết, hai nước cần giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài, thực sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư được đặc biệt nhấn mạnh với kỳ vọng tạo thêm giá trị mới. Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng; mong muốn hai bên bảo đảm môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo; tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nhau...; khẳng định cần đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực mới của quan hệ.

Đặc biệt, trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với các tổ chức tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Không chỉ là trách nhiệm trong việc vun đắp quan hệ song phương, Việt Nam và Hoa Kỳ còn có trách nhiệm đối với những câu chuyện chung của toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhìn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong một không gian ngày càng rộng hơn, gắn với những vấn đề lớn của hòa bình, phát triển và quản trị toàn cầu, từ gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột, đến an ninh y tế, năng lượng, chuỗi cung ứng và quản trị các công nghệ mới; thúc đẩy hợp tác về an ninh nguồn nước và phát triển bền vững tại Tiểu vùng Mekong…

Mọi kỳ vọng về quan hệ hai nước được gói ghém trong lời kết bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ): “Tôi tin rằng với quyết tâm và thiện chí của lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, kiên trì xử lý thỏa đáng khác biệt để quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, ổn định. Thành công của những nỗ lực ấy sẽ được thể hiện trong cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân và những cơ hội rộng mở hơn cho thế hệ mai sau của cả hai nước”.

Như vậy, chuyến công tác đa phương kết hợp song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đi một thông điệp quan trọng và thắp sáng niềm tin mãnh liệt của đất nước hình chữ S về một trật tự thế giới hòa bình, thịnh vượng. Hòa bình và thịnh vượng ấy chỉ có thể được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững của từng quốc gia thành viên. Từ lựa chọn hòa bình, từ bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của một dân tộc luôn tiến về phía trước, Việt Nam tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế vun đắp những nền tảng ấy, để những cam kết hôm nay từng bước trở thành những giá trị bền vững cho ngày mai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ) nhân chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 22/9. (Nguồn: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp song phương nhiều lãnh đạo các nước dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 như Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul,Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Ghana, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan, Thủ tướng Tòa thánh Vatican và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 81. Trong các cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước; đáp ứng nhu cầu của mỗi bên và đóng góp thực chất cho hòa bình, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới.