Chuyến công tác đối ngoại của Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Củng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Tòa thánh Vatican và Cộng hòa Italia từ ngày 20-25/9.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV, chào xã giao Bộ Ngoại giao Vatican, làm việc với Bộ Truyền giáo, Bộ Truyền thông, Đài Phát thanh Vatican và Bộ Nội vụ Italia.

Đoàn cũng gặp Hội Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma, một số linh mục Việt Nam đang làm việc tại Vatican, các dòng tu và Nhà khách Phát Diệm tại Roma, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và một số cơ sở Công giáo.

Tham dự các hoạt động của đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Phương Anh cùng đại diện Đại sứ quán.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV.

Trọng thị, cởi mở và đồng hành

Tại buổi tiếp kiến Giáo hoàng Leo XIV, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cảm ơn Giáo hoàng và các cơ quan của Tòa thánh đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời chuyển lời chào, lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Giáo hoàng.

Bộ trưởng giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin về chính sách của Việt Nam trong việc tạo điều kiện để các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động thuận lợi theo quy định pháp luật, giữ gìn căn tính và giáo lý.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức, tinh thần bác ái và nguồn lực của các tôn giáo trong quá trình phát triển đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tặng Giáo hoàng Leo XIV bức tranh Nhà thờ Đức Bà TPHCM.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ghi nhận những chỉ dẫn của các Giáo hoàng và Tòa thánh đối với Công giáo Việt Nam, góp phần khuyến khích chức sắc, tu sĩ, giáo dân thực hiện đường hướng “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước.

Trao đổi về thư mời Giáo hoàng Leo XIV thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng cho rằng một chuyến thăm của Giáo hoàng tới Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Vatican.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tặng Giáo hoàng Leo XIV bức tranh Nhà thờ Đức Bà TPHCM.

Giáo hoàng Leo XIV cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh cũng như những đóng góp của Giáo hội Công giáo đối với sự phát triển của Việt Nam.

Giáo hoàng cũng bày tỏ vui mừng khi nhận được thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và mong muốn quan hệ giữa hai bên tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Giáo hoàng Leo XIV tặng quà Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang.

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác

Trong các cuộc làm việc tại Vatican và Italia, đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo được lãnh đạo các cơ quan tiếp đón trọng thị, trao đổi cởi mở về đời sống tôn giáo tại Việt Nam cũng như những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và Công giáo tại Việt Nam; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo quy định pháp luật. Việt Nam đồng thời khuyến khích phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao những nội dung tích cực trong các sứ điệp, huấn từ của các Giáo hoàng đối với Việt Nam; thông tin về những đóng góp của cộng đồng Công giáo trong các lĩnh vực xã hội, giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo và phát triển cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức tối 24/9.

Theo nội dung trao đổi tại các cuộc làm việc, Giáo hoàng Leo XIV, lãnh đạo các cơ quan thuộc Tòa thánh Vatican và Bộ Nội vụ Italia bày tỏ ấn tượng về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng tại Việt Nam cũng như những kết quả trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bên bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với các cơ quan của Vatican và Italia.

Lãnh đạo các cơ quan của Tòa thánh cũng nhấn mạnh việc hướng dẫn chức sắc, tu sĩ và giáo dân chấp hành pháp luật, đồng hành và đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam.

Chuyến công tác góp phần củng cố quan hệ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với các cơ quan của Tòa thánh Vatican, đồng thời mở rộng hợp tác với Bộ Nội vụ Italia trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức tối 24/9. Sự kiện có gần 300 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện Tòa thánh Vatican, Hội Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma, Chính phủ và nghị viện Italia, Bộ Doanh nghiệp Italia, các tổ chức quốc tế cùng cộng đồng người Việt Nam tại Italia.

Sỹ Hào