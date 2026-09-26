Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Xin Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ những kết quả nổi bật của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada?

Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đây là chuyến công tác đầu tiên tới tổ chức toàn cầu lớn nhất, toàn diện và quan trọng nhất thế giới và là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ và Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tới Canada sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến công tác cũng diễn ra vào thời điểm tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến rất phức tạp và có rất nhiều chuyển biến lớn cả về địa chiến lược, về kinh tế và về khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Nguồn: TTXVN)

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả phong phú, thực chất. Đặc biệt trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại của chúng ta và nhấn mạnh thông điệp về mục tiêu, phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Điều rất quan trọng là ở cấp cao nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và chủ động, tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu được các nước đánh giá rất cao tại Phiên thảo luận chung cấp cao, chia sẻ đánh giá về tình hình quốc tế và đặc biệt là đưa ra đề xuất về phương hướng để LHQ phát huy vai trò của mình và các nước thành viên LHQ cùng phối hợp nhằm phát huy vai trò của tổ chức vào đúng thời điểm thế giới rất cần đến vai trò của các thể chế đa phương, đặc biệt là LHQ trong khi tổ chức toàn cầu này lại đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ. (Nguồn: TTXVN)

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc trao đổi, làm việc với các Quỹ, Chương trình phát triển, các tổ chức chuyên môn của LHQ để chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam và thể hiện mong muốn sẵn sàng đóng góp cho hoạt động của các tổ chức phát triển của LHQ khi Việt Nam được coi là hình mẫu về hợp tác phát triển giữa LHQ và các nước đang phát triển.

Điểm nổi bật nữa là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo chính quyền, Quốc hội, giới học giả, các nhà khoa học, giới doanh nghiệp, bạn bè và cộng đồng người Việt ở hai nước Hoa Kỳ và Canada.

Các cuộc gặp, làm việc tại Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy xu thế tích cực trong quan hệ giữa hai nước và thể hiện thiện chí của Việt Nam trên các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm, trong đó có vấn đề thương mại.

Ở Canada, điều quan trọng nhất là hai nước đã nhất trí đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, đó là thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược cùng với Chương trình hành động gồm các nội dung rất phong phú và các biện pháp cụ thể trong tất cả các lĩnh vực.

Cùng với các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các thành viên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có các cuộc làm việc hiệu quả với các đối tác, các doanh nghiệp cũng như các viện nghiên cứu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thỏa thuận và đã trao đổi với các đối tác Hoa Kỳ và Canada về những phương thức cũng như biện pháp cụ thể để tranh thủ và phát huy tiềm năng hợp tác thiết thực và đi vào chiều sâu trong những lĩnh vực phù hợp với lợi ích, yêu cầu của Việt Nam trong giai đoạn mới và với cả Hoa Kỳ và Canada, đó là hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, phát triển năng lượng, giao thông vận tải.

Tổng thể những hoạt động kết hợp giữa song phương và đa phương không chỉ mở ra điều kiện hợp tác thiết thực cho cả hai bên mà còn đóng góp vào những vấn đề quốc tế mà các đối tác, cả LHQ cũng như Hoa Kỳ và Canada, đều rất ủng hộ và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới.

Với những kết quả đó, xin Bộ trưởng cho biết phương hướng, trọng tâm triển khai các cam kết, thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thời gian tới?

Tại LHQ, các nước thành viên, Tổng thư ký LHQ, các lãnh đạo LHQ đều rất coi trọng quan điểm của Việt Nam đánh giá về tình hình quốc tế, các đề xuất, kinh nghiệm và kết quả thực tế Việt Nam đạt được qua những đóng góp vào gìn giữ hòa bình ở khu vực cũng như trong quá trình phát triển; mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò ngày càng lớn của mình.

Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức của chúng ta cần phối hợp với các đối tác để tiếp tục tranh thủ tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức của LHQ, không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ như trước đây mà còn là nguồn tri thức của LHQ trong tất cả các lĩnh vực để phục vụ giai đoạn phát triển cao hơn của chúng ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần học tập kinh nghiệm trong xây dựng các quy định, phát triển thể chế ở các lĩnh vực từ sở hữu trí tuệ cho tới công nghệ thông tin, vấn đề thể chế liên quan tới quản trị trí tuệ nhân tạo.

Đối với Canada và Hoa Kỳ, các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức sẽ cùng với các đối tác cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận thành các chương trình và kế hoạch cụ thể, có lộ trình, có biện pháp, có thời hạn, có phân công rõ ràng để triển khai, không chỉ trong lĩnh vực chính trị từ chính quyền cho tới Quốc hội, rồi giao lưu nhân dân, mà còn trong các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, năng lượng, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao…

Một điều rất quan trọng nữa là trong giai đoạn mới, với những yêu cầu mới của phát triển, chúng ta cần kịp thời nâng cao năng lực hợp tác trong những lĩnh vực rất mới. Ví dụ về năng lượng thì lĩnh vực mới chính là hợp tác về hạt nhân mà cả Hoa Kỳ và Canada đều là hai quốc gia rất có thế mạnh về lĩnh vực này.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!