Chuyển Công an làm rõ vụ sai phạm tại Dự án Trung tâm chiếu xạ Đồng Nai

Thanh tra TP Đồng Nai xác định, Dự án xây dựng Trung tâm chiếu xạ do Sở KHCN làm chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời có dấu hiệu vi phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, không đưa vào sử dụng, không đạt mục tiêu ban đầu có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Cỏ mọc kín lối vào Trung tâm chiếu xạ.

Năm 2011 UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ do Sở KHCN làm chủ đầu tư tại xã Xuân Đường (TP Đồng Nai) với diện tích hơn 4ha, tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh là 70% và 30% vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đồng Nai.

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ phát triển KHCN phục vụ phát triển kinh tế, nghiên cứu công nghệ có liên quan đến chiếu xạ. Dự án được xây dựng theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2016 đến năm 2021 và giai đoạn 2 sau khi dự án đi vào hoạt động có hiệu quả kinh tế.

Thiết bị để lâu đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Tháng 8/2016, UBND TP Đồng Nai ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư Trung tâm chiếu xạ Đồng Nai với 2 gói thầu số 5 và số 6. Gói thầu số 5 mua thiết bị nguồn với giá trị 56 tỷ đồng và gói thầu số 6 mua thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn gamma TBI-10048-150 với giá trị hơn 26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, gói thầu số 5 không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu nên Sở Kế hoạch và đầu tư đã trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Sở KHCN chia gói thầu số 5 thành 2 gói thầu nhỏ mua thiết bị nguồn Co-60 với hoạt độ 300K giá trị gần 26 tỷ đồng và nguồn Co-60 với hoạt độ 200K cùng một số thiết bị khác với giá trị gần 30,5 tỷ đồng.

Khi UBND TP Đồng Nai đồng ý cho mua thiết bị nguồn với giá gần 26 tỷ đồng, thì Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai lại có Chứng thư thẩm định thiết bị nhập khẩu nguồn Co-60 có giá trị gần 42,5 tỷ đồng, cao hơn mức dự toán dẫn đến vượt Tổng mức đầu tư được phê duyệt nên không thể mua sắm thiết bị. Đến nay Sở KHCN chưa mua nguồn CO-60 với hoạt động 200k.

Tài sản bị bỏ hoang phế.

Tại gói thầu số 6, ngày 13/2/2017, Sở KHCN có quyết định phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ (Liên danh giữa Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ và Công ty CP đầu tư xây dựng Song Hân) để thực hiện gói thầu gần 33 tỷ đồng. Trong khi đó gói thầu này chỉ được UBND TP Đồng Nai phê duyệt ban đầu với giá trị hơn 26 tỉ đồng.

Tại gói thầu số 6, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản về việc thay đổi xuất xứ nhiều thiết bị máy móc đã điều chỉnh xuất xứ theo hợp đồng ban đầu như: 5 máy nâng bằng tay mã hiệu Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản thành xuất xứ Trung Quốc, nhiều giàn nóng xuất xứ Nhật Bản, Đức thành xuất xứ Thái Lan, Indonesia.

Thanh tra TP Đồng Nai xác định, dù Sở KHCN ký hợp đồng với Liên danh Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ và Công ty CP đầu tư xây dựng Song Hân để thực hiện gói thầu số 6 nhưng lại có hợp đồng phụ mua và lắp đặt một số thiết bị tại gói thầu số 5, trong khi gói thầu số 5 chưa được tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu là vi phạm quy định của Luật Đấu thầu.

Đến nay Liên danh Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ và Công ty CP đầu tư xây dựng Song Hân đã hoàn thành được 95% khối lượng hợp đồng và đã được Sở KHCN thanh toán tạm ứng với tổng số tiền gần 16,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dự án không đưa vào hoạt động, sử dụng nên thiết bị máy chiếu xạ đã được Sở KHCN bàn giao cho Viện nghiên cứu hạt nhân tại tỉnh Lâm Đồng để lưu giữ tạm.

Kết luận xác định, từ năm 2015 đến nay chủ đầu tư và các nhà thầu đã để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình triển khai dự án. Đến nay dự án không đưa vào sử dụng, không đạt mục tiêu ban đầu có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, trong đó có số tiền gần 16,5 tỷ đồng mua sắm thiết bị đã chi tạm ứng cho các nhà thầu từ năm 2017. Các sai phạm nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cỏ dại mọc xung quanh khu nhà bị bỏ hoang nhiều năm.

Thanh tra TP Đồng Nai cũng nêu rõ, Sở KHCN có quyết định thay đổi thiết bị lắp đặt trong dự án mà không báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định là không đúng quy định của Luật Xây dựng.

Từ những nội dung nêu trên, Chánh Thanh tra TP Đồng Nai đã chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Công an TP Đồng Nai. Đồng thời đề nghị Sở KHCN tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ để chuyển thông tin vụ việc đến Cơ quan CSĐT điều tra Công an TP Đồng Nai theo quy định.