Chuyển công an điều tra loạt sai phạm tại Petimex: Bán chui 185 triệu lít xăng dầu, thất thoát hàng trăm tỷ vốn nhà nước

Bán hàng trăm triệu lít xăng dầu không hóa đơn và những giao dịch gây thất thoát nhiều tỷ đồng

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất từ cơ quan thanh tra là việc Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng, mà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Cơ quan chức năng đánh giá hành vi này có dấu hiệu của tội trốn thuế, tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp - Petimex - Ảnh: Petimex.

Không dừng lại ở đó, công tác điều hành giá bán tại Petimex cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp và Nhà nước. Cụ thể, trong tháng 3/2026, công ty đã bán 16,268 triệu lít xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá, ước tính gây thiệt hại khoảng 58,433 tỷ đồng.

Đặc biệt, đối với Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, Petimex đã có nhiều giao dịch trái quy định. Ngày 06/3/2026, Petimex bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho doanh nghiệp này trái với hợp đồng nguyên tắc và biên bản ghi nhớ, gây thiệt hại ước tính 41,59 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ ngày 27/01/2026 đến 24/02/2026, Petimex tiếp tục bán xăng dầu cho Phúc Lâm qua 15 đơn đặt hàng với giá thấp hơn giá bán xác định tại thời điểm ký xác nhận, gây thiệt hại thêm khoảng 2,3 tỷ đồng.

Những hành vi này đều mang dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nghi vấn lập khống tài liệu?

Sự thiếu minh bạch của Petimex không chỉ nằm ở khâu bán hàng mà còn thể hiện qua dấu hiệu đối phó với cơ quan thanh tra. Khi Đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng 5,9 triệu lít dầu diesel bán cho Công ty Phúc Lâm, Tổng giám đốc cùng lãnh đạo Phòng kinh doanh Petimex đã bổ sung "Biên bản sửa đổi bổ sung ngày 02/3/2026" được ký lùi ngày, bộc lộ dấu hiệu của Tội giả mạo trong công tác.

Trong hoạt động quản lý tài chính và công nợ, Petimex đã vi phạm nghiêm trọng quy chế khi nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tăng dần qua các năm mà không cần tài sản thế chấp hay bảo lãnh ngân hàng, ước tính gây thiệt hại 86,188 tỷ đồng.

Tương tự, khoản nợ của hai công ty con là Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp và Nhiên liệu Tây Đô cũng được quy định vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại khoảng 1,408 tỷ đồng.

Nghiêm trọng hơn, trong hoạt động tạm nhập tái xuất, công ty đã bán hàng cho 6 đối tác nước ngoài với mức giá thấp hơn chi phí kế toán. Hành vi này không đúng với quy chế bán hàng của công ty và vi phạm các luật về quản lý vốn nhà nước, dẫn đến số tiền thiệt hại ước tính lên tới khoảng 322 tỷ đồng.

Găm hàng, vi phạm dự trữ an ninh năng lượng và trục lợi Quỹ Bình ổn giá

Bên cạnh các dấu hiệu hình sự, Petimex còn bộc lộ hàng loạt vi phạm hành chính có tính chất lũng đoạn thị trường. Trong tháng 3/2026, công ty sử dụng sai quy định số tiền 4.279.186.000 đồng từ Quỹ Bình ổn giá đối với 958.624 lít xăng dầu.

Vai trò đảm bảo an ninh năng lượng của một thương nhân đầu mối cũng bị xem nhẹ khi từ ngày 1/1/2026 đến 31/3/2026, có tới 28 ngày lượng xăng RON 95 tồn kho của Petimex chỉ đạt từ 3.009.958 lít đến 12.782.741 lít, thấp hơn nhiều so với mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu là 12.945.000 lít/ngày.

Trái ngược với tình trạng thiếu hụt này, trong tháng 3/2026, Petimex và hai công ty con lại có hành vi găm hàng khi lượng tồn kho vượt quá 150% (có ngày vượt đến 500%) so với trung bình 3 tháng liền kề trước đó, kéo dài liên tục từ 15 đến 29 ngày.

Công tác giám sát hải quan và quản lý thiết bị đo lường cũng tồn tại sai phạm khi hệ thống đo mức, nhiệt độ bồn tự động dù được đầu tư nhưng không được sử dụng để theo dõi, quản lý xuất nhập; thiết bị không được kiểm định lần đầu, và công chức hải quan khu vực XVIII cũng không thực hiện so sánh, đối chiếu số liệu theo quy định, mang dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện tại, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.