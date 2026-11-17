Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One để đến Manila (Philippines) tại căn cứ không quân Joint Base Andrews, Maryland, Mỹ, ngày 16/11. Ảnh: Reuters.

Chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 có sự điều chỉnh về lộ trình sau khi thời tiết xấu tại bang Alaska buộc chuyên cơ Không lực Một thay đổi địa điểm dừng tiếp nhiên liệu.

Theo tờ Hill, thay vì hạ cánh tại thành phố Anchorage như kế hoạch, máy bay chuyển hướng tới Fairbanks, nơi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn để thực hiện việc tiếp nhiên liệu.

"Do thời tiết cực đoan tại Anchorage, chuyên cơ Không lực Một đã hạ cánh xuống Fairbanks để tiếp nhiên liệu trong điều kiện thuận lợi hơn. Máy bay hiện đã cất cánh và tiếp tục hành trình tới Philippines", một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Các phóng viên đứng trên chuyên cơ Không lực Một mới, với chiếc Không lực Một cũ ở phía sau, trong một chuyến dừng chân tại Sân bay Quốc tế Fairbanks ở Fairbanks, Alaska (Mỹ) ngày 16/11. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến công du lần này, ông Trump dự kiến tới Philippines và Trung Quốc để tham dự các hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Các vấn đề thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh được dự báo sẽ chiếm vị trí đáng kể trong chương trình nghị sự.

Một trong những trọng tâm được chú ý là quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Hai nền kinh tế đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10/1, song vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi thỏa thuận hết hiệu lực.

Theo thỏa thuận, Washington đồng ý giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh tạm đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu một số kim loại hiếm. Cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội duy trì tiến trình đối thoại kinh tế giữa hai nước.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian ở Trung Quốc, nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo Fox News, tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến đi có Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại diện Thương mại Jamieson Greer cùng nhiều quan chức Nhà Trắng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng tham gia đoàn.