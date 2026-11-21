Mẫu MPV cỡ lớn này được phân phối với 7 phiên bản, bao gồm cả cấu hình thuần điện (BEV) và mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), cùng các tùy chọn dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh. Giá bán của Stelato V8 dao động từ 319.800-429.800 Nhân dân tệ (tương đương 1,236-1,661 tỷ đồng).

Stelato V8 2027.

Stelato V8 2027 sở hữu chiều dài 5.335 mm, chiều rộng 2.005 mm, chiều cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở lên tới 3.250 mm. Xe được thiết kế theo cấu hình 7 chỗ ngồi 2+2+3, hướng đến nhu cầu sử dụng của gia đình đông thành viên cũng như nhóm khách hàng doanh nghiệp cao cấp.

Ngoại thất nổi bật với phần đầu xe thiết kế kín theo phong cách mũi cá voi, kết hợp ngôn ngữ tạo hình vòng sao hài hòa đặc trưng của thương hiệu. Nhờ tối ưu hóa thiết kế khí động học, mẫu MPV này đạt hệ số cản gió chỉ 0,226 Cd, một thông số đáng chú ý đối với phương tiện có kích thước lớn.

Khả năng tiếp cận khoang cabin cũng được chú trọng với hệ thống cửa trượt điện, có chiều rộng mở tối đa 730 mm và chiều cao bậc cửa chỉ 380 mm. Thiết kế này giúp hành khách lên xuống xe thuận tiện hơn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Với chiều dài cơ sở 3.250 mm, Stelato V8 có lợi thế về không gian bố trí ba hàng ghế, đồng thời tạo điều kiện để nhà sản xuất tích hợp nhiều trang bị tiện nghi cao cấp bên trong khoang nội thất.

Khoang cabin của Stelato V8 2027 được thiết kế theo phong cách vòng cung, kết hợp hệ thống ba màn hình và nền tảng điều khiển thông minh HarmonyOS phiên bản mới nhất của Huawei. Hệ sinh thái này hỗ trợ kết nối giữa xe với các thiết bị nhà thông minh, cho phép người dùng thực hiện những thao tác điều khiển từ xa và tương tác giữa không gian sống với phương tiện. Đặc biệt, xe còn hỗ trợ kết nối với bảng điều khiển Nintendo Switch, mở rộng khả năng giải trí cho hành khách trong những hành trình dài.

Hệ thống giải trí là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mẫu MPV hạng sang này. Stelato V8 được trang bị dàn âm thanh Huawei 25 loa với tổng công suất lên tới 2.080W, kết hợp màn hình giải trí gắn trần dành cho hàng ghế sau kích thước 21,4 inch. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da Nappa, mang lại cảm giác cao cấp cho không gian nội thất.

Đặc biệt, hàng ghế thứ hai sử dụng ghế không trọng lực với cấu trúc 16 lớp, hỗ trợ nhiều tư thế điều chỉnh khác nhau, bao gồm xoay 45 độ, 90 độ và 180 độ. Ghế còn có khả năng di chuyển ngang trên đường ray dài 1.056 mm, giúp hành khách linh hoạt thay đổi vị trí và cách bố trí không gian bên trong xe.

Cả hai cấu hình thuần điện và mở rộng phạm vi hoạt động của Stelato V8 đều sử dụng nền tảng điện áp cao 800V. Đối với phiên bản BEV, xe được trang bị bộ pin lithium ternary do CATL cung cấp, dung lượng 120 kWh. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh.

Phiên bản dẫn động cầu sau của Stelato V8 2027 có công suất tối đa 305 mã lực, trong khi bản dẫn động bốn bánh sở hữu tổng công suất 519 mã lực. Theo tiêu chuẩn CLTC, phạm vi hoạt động tối đa của Stelato V8 thuần điện đạt 830 km. Xe cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cho phép bổ sung quãng đường di chuyển khoảng 400 km chỉ sau 15 phút sạc trong điều kiện tương thích.

Trong khi đó, các phiên bản EREV sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít đóng vai trò bộ mở rộng phạm vi hoạt động, kết hợp với hệ truyền động điện. Người dùng có thể lựa chọn hai cấu hình pin dung lượng 56 kWh và 75,4 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, phạm vi di chuyển kết hợp tối đa của Stelato V8 EREV đạt 1.465 km theo tiêu chuẩn CLTC. Cấu hình này hướng đến những khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài nhưng vẫn muốn tận dụng khả năng vận hành bằng điện trong phần lớn quá trình sử dụng hằng ngày.

Công nghệ lái xe thông minh là một trong những yếu tố giúp Stelato V8 tạo sự khác biệt trong phân khúc MPV cao cấp. Mẫu xe được phát triển trên kiến trúc lái tự động cấp độ L3, tích hợp tổng cộng 38 cảm biến độ chính xác cao, trong đó có 4 cảm biến LiDAR. Hệ thống này kết hợp với nền tảng hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5.0 và hệ thống phòng ngừa va chạm toàn diện CAS 5.0, nhằm nâng cao khả năng nhận diện môi trường xung quanh, phân tích tình huống giao thông và hỗ trợ người lái xử lý những tình huống phức tạp.

Bên cạnh công nghệ hỗ trợ lái, Stelato V8 còn sử dụng nền tảng khung gầm thông minh Huawei Tuling. Hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và đa liên kết 5 điểm phía sau được kết hợp với lò xo khí nén hai khoang, giúp cải thiện khả năng hấp thụ dao động và duy trì độ ổn định khi xe di chuyển.

Đáng chú ý, hệ thống đánh lái bánh sau được trang bị tiêu chuẩn với góc đánh lái tối đa ±12 độ, đi kèm chế độ di chuyển ngang. Công nghệ này giúp một mẫu MPV dài hơn 5,3 m linh hoạt hơn khi xoay trở trong không gian hẹp, đồng thời hỗ trợ cải thiện khả năng điều khiển ở tốc độ thấp và độ ổn định khi vận hành trên đường trường.

- Video cận cảnh Stelato V8 2027. Nguồn: AutoWorld.