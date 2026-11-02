'Chuyên cơ mặt đất' dài hơn 5,3 mét, công suất 526 mã lực, giá gần 1,3 tỷ đồng

Stelato V8 2027 được phân phối với các phiên bản Max, Max+, Ultra và Ultra+, trong đó một số cấp trang bị có cả lựa chọn xe điện thuần túy (BEV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Phiên bản Max là cấu hình khởi điểm, có giá bán trước 329.800 Nhân dân tệ (1,279 tỷ đồng) đối với bản mở rộng phạm vi hoạt động và 369.800 Nhân dân tệ (1,434 tỷ đồng) đối với bản thuần điện.

Stelato V8 2027.

Bản EREV sử dụng bộ pin dung lượng 56 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 275 km theo tiêu chuẩn WLTC. Xe dẫn động cầu sau, có công suất kết hợp 309 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu 6,52 lít/100 km theo WLTC khi pin cạn. Trong khi đó, bản BEV được trang bị pin 120 kWh, đạt tầm hoạt động tối đa 830 km theo tiêu chuẩn CLTC, sử dụng hệ dẫn động cầu sau và động cơ có công suất tối đa 227 kW.

Ở cấp trang bị tiếp theo, Stelato V8 Max+ chỉ có cấu hình mở rộng phạm vi hoạt động, với giá bán trước 359.800 Nhân dân tệ (1,395 tỷ đồng). So với bản Max, phiên bản này được bổ sung màn hình trần Huawei Cloud Clear kích thước 21,4 inch sử dụng công nghệ ánh sáng dịu, hệ dẫn động bốn bánh và hệ thống treo khí nén hai khoang. Xe cũng có giảm xóc điều chỉnh liên tục hai van nhằm cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và độ êm ái. Hệ truyền động EREV dẫn động bốn bánh trên Max+ đạt công suất kết hợp 526 mã lực, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTC khi pin cạn là 6,85 lít/100 km.

Phiên bản Ultra có giá bán trước 369.800 Nhân dân tệ (1,434 tỷ đồng) đối với cấu hình mở rộng phạm vi hoạt động và 409.800 Nhân dân tệ (1,589 tỷ đồng) đối với bản thuần điện. Cả hai đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau, với công suất và phạm vi hoạt động tương đương các phiên bản Max tương ứng. Điểm khác biệt đáng chú ý của cấp trang bị này là hệ thống cảm biến gồm bốn lidar, được thiết kế để hỗ trợ khả năng lái xe tự động cấp độ 3.

Ở vị trí cao nhất trong dòng sản phẩm, Stelato V8 Ultra+ cũng có hai lựa chọn hệ truyền động. Bản mở rộng phạm vi hoạt động cung cấp hai tùy chọn pin 56 kWh và 75,4 kWh. Với hai bộ pin này, phạm vi di chuyển thuần điện lần lượt đạt 260 km và 339 km theo tiêu chuẩn WLTC, hoặc 330 km và 430 km theo tiêu chuẩn CLTC. Tất cả đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh và hệ truyền động có công suất kết hợp 526 mã lực tương tự bản Max+.

Trong khi đó, Stelato V8 Ultra+ thuần điện có giá bán trước 449.800 Nhân dân tệ (1,744 tỷ đồng), là phiên bản dẫn động bốn bánh với công suất kết hợp 526 mã lực. Xe có thể di chuyển tối đa 775 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC. So với những phiên bản thấp hơn, Ultra+ được bổ sung ghế xoay không trọng lực ở hàng ghế thứ hai, hệ thống treo khí nén hai khoang và giảm xóc điều chỉnh liên tục hai van. Những trang bị này tập trung nâng cao trải nghiệm tiện nghi cho hành khách, đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau.

Stelato V8 có chiều dài 5.335 mm, rộng 2.005 mm, cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.250 mm. Xe sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi theo bố trí 2+2+3, tương tự cách sắp xếp thường thấy trên các mẫu MPV cao cấp. Cửa trượt điện hai bên có độ mở tối đa 730 mm, giúp hành khách ra vào cabin thuận tiện hơn. Ngoài ra, xe có tùy chọn kính chắn gió chống chói thông minh LC và bộ mâm thiết kế dạng đĩa, góp phần tạo diện mạo khác biệt.

Không gian nội thất là một trong những điểm nhấn của Stelato V8 2027. Khu vực bảng điều khiển được thiết kế theo phong cách ba màn hình, kết hợp hệ thống buồng lái thông minh HarmonyOS và dàn âm thanh cao cấp Huawei. Vật liệu hoàn thiện gồm da Nappa trên các bề mặt nội thất và trần xe bọc da lộn, đi cùng bốn tấm kính chống nhìn trộm nhằm tăng sự riêng tư cho hành khách. Một chi tiết đáng chú ý là tay vịn tạo hình mèo may mắn có khả năng tự động hạ xuống khi cửa mở và gập lên khi ghế ngả về phía sau, đồng thời tích hợp công nghệ chống kẹp tay.

Hàng ghế thứ hai được chú trọng về khả năng tùy biến. Ghế có thể xoay điện theo các góc 45, 90 và 180 độ, đồng thời có khả năng xoay hướng ra ngoài khi cửa mở. Hệ thống còn có thể chiếu hình ảnh chào mừng xuống mặt sàn khi hành khách lên xe. Màn hình trần Huawei Cloud Clear 21,4 inch với công nghệ ánh sáng dịu cũng được bố trí phục vụ hành khách ở hàng ghế thứ hai, mang đến thêm lựa chọn giải trí trong những chuyến đi dài.

Khả năng bố trí không gian của Stelato V8 tiếp tục được thể hiện qua khoang hành lý. Khi cả ba hàng ghế đều được sử dụng, xe có dung tích chứa đồ tiêu chuẩn 674 lít. Nếu gập hàng ghế thứ ba xuống, không gian hành lý tăng lên 1.552 lít, đáp ứng nhu cầu chở nhiều vali hoặc vật dụng cồng kềnh. Trên các phiên bản trang bị hệ thống treo khí nén, khi hạ gầm xuống mức thấp nhất, chiều cao sàn xe chỉ còn 380 mm, giúp việc lên xuống cũng như đưa hành lý vào khoang sau thuận tiện hơn.

- Video cận cảnh Stelato V8 2027. Nguồn: Vision Effect TV.