'Chuyên cơ mặt đất' công suất 456 mã lực, giá gần 2,5 tỷ đồng

Sự xuất hiện của Denza D9 đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu xe sang thuộc BYD tại Ấn Độ, đồng thời đưa mẫu xe này vào cuộc cạnh tranh với những đối thủ đáng chú ý như MG M9, Toyota Vellfire và Mercedes-Benz V-Class. Cùng với D9, Denza cũng giới thiệu mẫu xe điện Z9 GT mang kiểu dáng shooting brake, mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Nam Á.

Về ngoại thất, Denza D9 2027 sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng MPV hạng sang với phần đầu xe dựng đứng, lưới tản nhiệt cỡ lớn được bịt kín và các thanh trang trí crôm bố trí theo chiều dọc. Cụm đèn pha LED tự động được tích hợp công nghệ chiếu sáng phía trước thích ứng, đèn LED ban ngày tạo hình chữ U và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi vào cua. Phía trên khoang cabin là cửa sổ trời toàn cảnh kích thước lớn, trong khi toàn bộ khu vực hành khách được trang bị kính cách nhiệt và kính cách âm hai lớp nhằm nâng cao sự riêng tư, hạn chế tiếng ồn từ môi trường bên ngoài.

Denza D9 2027.

Nhìn từ bên hông, Denza D9 mang kiểu dáng minivan truyền thống với đường mái kéo dài và thân xe có tỷ lệ cân đối. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế tinh tế, đi kèm lốp kích thước 235/60. Cửa trượt điện dành cho hàng ghế thứ hai có thể vận hành thông qua nút bấm hoặc cảm biến, giúp hành khách lên xuống thuận tiện hơn trong những không gian đỗ xe chật hẹp.

Hệ thống treo phía trước sử dụng kết cấu MacPherson, trong khi phía sau là hệ thống treo đa liên kết. Đáng chú ý, mẫu MPV điện hạng sang này còn được trang bị bộ giảm chấn bán chủ động DiSus-C hai van, hướng đến khả năng kiểm soát thân xe và cải thiện độ êm ái khi di chuyển.

Ở phía sau, Denza D9 được trang bị cửa hậu đóng mở tự động, tích hợp chức năng ghi nhớ vị trí và chống kẹt. Logo DENZA được bố trí nổi bật ở chính giữa cửa hậu, trong khi tên xe nằm ở phía dưới bên trái. Cụm đèn hậu có thiết kế liền mạch với các dải LED tạo hình mũi tên, góp phần tăng khả năng nhận diện và tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe.

Không gian nội thất là một trong những điểm nổi bật nhất của Denza D9 2027. Mẫu MPV này sử dụng cấu hình ghế ngồi 2+2+3 với bảy chỗ ngồi, kết hợp vật liệu bọc da và nhiều chi tiết hoàn thiện cao cấp. Hàng ghế trước có khả năng chỉnh điện tám hướng, hỗ trợ điều chỉnh tựa lưng thắt lưng bốn hướng, ghi nhớ vị trí, sưởi ấm và massage.

Trong khi đó, hàng ghế thứ hai được thiết kế theo kiểu ghế thương gia độc lập (Captain Seats), có thể chỉnh điện 10 hướng, tích hợp massage 10 điểm, sưởi ấm, thông gió, ghi nhớ vị trí và bệ đỡ chân chỉnh điện. Hành khách phía sau còn được cung cấp bàn gấp cùng các tiện ích phục vụ trải nghiệm di chuyển cao cấp.

Hàng ghế thứ ba cũng được chú trọng với khả năng chỉnh điện bốn hướng và lưng ghế có thể gập theo tỷ lệ 60:40. Khi sử dụng đầy đủ cả ba hàng ghế, khoang hành lý của Denza D9 có dung tích 689 lít. Nếu gập các hàng ghế cần thiết, không gian chứa đồ có thể mở rộng tối đa lên tới 2.436 lít, đáp ứng nhu cầu chuyên chở hành lý cho những chuyến đi dài ngày hoặc phục vụ công việc. Cách bố trí nội thất này giúp Denza D9 vừa đảm bảo khả năng chở đủ bảy người, vừa mang đến sự linh hoạt khi cần ưu tiên không gian hành lý.

Về trang bị công nghệ, Denza D9 sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kích thước 15,6 inch, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 3D 10,25 inch. Đặc biệt, khu vực tay vịn của hàng ghế thứ hai còn tích hợp một màn hình LCD đa chức năng, cho phép hành khách thuận tiện điều khiển các tiện ích trong cabin. Xe hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, kết nối mạng 4G và hệ thống điều khiển bằng giọng nói với khả năng nhận diện sáu vùng khác nhau. Nhờ đó, người dùng có thể tương tác với các chức năng giải trí và tiện nghi mà không cần thao tác trực tiếp trên màn hình trung tâm.

Hệ thống giải trí trên Denza D9 tiếp tục được nâng cấp với dàn âm thanh Devialet 16 loa, camera hành trình DVR và hệ thống camera quan sát toàn cảnh 3D. Những trang bị phục vụ hành khách còn bao gồm tủ lạnh tích hợp cả chức năng làm nóng và làm mát, đế sạc điện thoại không dây công suất 50W cùng sáu cổng kết nối USB Type-A và Type-C. Hệ thống đèn viền nội thất nhiều màu sắc có thể điều chỉnh thông qua cảm ứng, góp phần tạo không gian thư giãn và cá nhân hóa trải nghiệm cho người ngồi trong xe.

Về an toàn, Denza D9 2027 được trang bị tổng cộng chín túi khí, bao gồm túi khí phía trước, túi khí bên cho hàng ghế thứ nhất và thứ hai, túi khí trung tâm phía trước cùng hệ thống túi khí rèm kéo dài dọc hai bên cabin. Mẫu MPV điện này còn có hệ thống giám sát tình trạng mệt mỏi và mất tập trung của người lái, kết hợp gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS cấp độ 2. Các công nghệ đáng chú ý bao gồm hệ thống can thiệp chuyển động lật RMI và phanh tái tạo phối hợp CRBS, hỗ trợ tăng cường khả năng kiểm soát xe trong những tình huống vận hành khác nhau.

Về hệ truyền động, Denza D9 sử dụng bộ pin BYD Blade thế hệ thứ hai dung lượng 115 kWh, cung cấp năng lượng cho một mô-tơ điện dẫn động cầu trước. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 456 mã lực và mô-men xoắn cực đại 365 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,5 giây, trong khi phạm vi hoạt động tối đa đạt 730 km theo tiêu chuẩn NEDC. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu MPV điện hạng sang có kích thước lớn, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cao cấp và dịch vụ vận chuyển thương gia.

Khả năng sạc cũng là một trong những điểm được Denza nhấn mạnh trên mẫu D9 mới. Xe hỗ trợ sạc AC ba pha công suất 11 kW và sạc nhanh DC. Theo thông tin được công bố tại thời điểm ra mắt, bộ pin có thể được sạc từ 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút. Đây là thời gian sạc rất ngắn nếu được duy trì trong điều kiện sạc phù hợp, giúp giảm đáng kể thời gian chờ và tăng tính thuận tiện khi sử dụng xe trên những hành trình dài.

Tại Ấn Độ, Denza D9 2027 cung cấp bốn tùy chọn màu ngoại thất gồm xanh biển cá voi, trắng bắc cực, đen vũ trụ và xám đêm sao. Không gian nội thất có ba lựa chọn phối màu gồm đen, đen kết hợp nâu và đen kết hợp be.