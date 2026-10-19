'Chuyên cơ mặt đất' công suất 438 mã lực, trang bị tiên tiến, giá gần 1,1 tỷ đồng

Wey Gaoshan 8 HEV 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế “núi sông”, tương tự Gaoshan 8 Smart Edition với thân xe phối hai tông màu và diện mạo sang trọng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt ngang kích thước lớn, lấy cảm hứng từ hình ảnh núi sông, kết hợp hài hòa với cụm đèn pha dạng thác nước có họa tiết chấm sao tinh tế ở hai bên.

Wey Gaoshan 8 HEV 2027.

Thiết kế này tạo điểm nhấn nhận diện cho mẫu MPV, đồng thời mang đến vẻ ngoài hiện đại. Ở phía sau, cụm đèn hậu dạng vòng cung lấy cảm hứng từ bầu trời đầy sao được thiết kế đồng bộ với phong cách chiếu sáng phía trước. Xe có chiều dài 5.280 mm, chiều rộng 1.960 mm, chiều cao 1.900 mm và chiều dài cơ sở 3.145 mm, tạo nền tảng cho không gian nội thất rộng rãi.

Các màu ngoại thất được giới thiệu gồm xanh lá cây đậm phát sáng với phối màu hai tông dành riêng cho Gaoshan 8, tím đỏ thẫm, đen vũ trụ sâu thẳm, trắng gấm mây, xanh lá cây đêm đậm, vàng ánh kim và xám bầu trời mưa. Khoang nội thất có ba lựa chọn màu sắc gồm đen onyx, trắng mây và cam hoàng hôn.

Không gian cabin là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Wey Gaoshan 8 HEV 2027, với hệ thống màn hình kích thước lớn và nền tảng công nghệ hiện đại. Xe được trang bị hai màn hình trung tâm 15,6 inch cùng hai màn hình phía ghế hành khách, tất cả có độ phân giải 2,5K và vận hành trên nền tảng Coffee OS 3.5.

Hệ thống sử dụng chip buồng lái thông minh Qualcomm Snapdragon 8295P, hướng đến khả năng xử lý nhanh và nâng cao trải nghiệm tương tác. Hành khách phía sau có màn hình giải trí 17,3 inch với độ phân giải 3K; các màn hình được chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh và hoạt động không nhấp nháy.

Hệ thống giải trí còn có dàn âm thanh Dolby Atmos 23 loa, công suất cực đại 2.440 W, cùng tủ lạnh thông minh hai cửa dung tích 12,5 lít. Buồng lái tích hợp trí tuệ nhân tạo được giới thiệu với khả năng ghi nhớ, nhận biết cảm xúc, trò chuyện, lập kế hoạch và phản hồi nhanh nhạy. Xe đồng thời hỗ trợ các giải pháp kết nối HiCar, Carlink và Apple CarPlay, giúp người dùng thuận tiện hơn khi liên kết điện thoại với hệ thống thông tin giải trí trên xe.

Wey Gaoshan 8 HEV 2027 sử dụng cấu hình bảy chỗ với ba hàng ghế, tập trung vào sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Hàng ghế trước được bọc da NAPPA cao cấp có khả năng chống bám bẩn và kháng khuẩn, tích hợp massage 10 điểm, thông gió và sưởi ấm.

Hệ thống thông gió sử dụng thiết kế hút chân không ở tựa lưng kết hợp thổi khí vào đệm ghế, nhằm tăng hiệu quả lưu thông không khí. Ghế lái còn được tích hợp loa trên tựa đầu. Ở phiên bản Comfort, hàng ghế thứ hai có ghế thư giãn với hai tay vịn, chức năng thông gió, sưởi ấm và bàn gấp hai mặt, hướng đến nhu cầu nghỉ ngơi hoặc làm việc khi di chuyển.

Phiên bản Premium cao cấp hơn với ghế không trọng lực điều khiển thông qua hai nút bấm vật lý, cho phép chuyển sang tư thế thư giãn chỉ bằng một thao tác. Ghế trên phiên bản này còn có massage 12 điểm, sưởi ấm 3D toàn diện và hệ thống thông gió thiết kế theo cơ chế hút chân không ở tựa lưng, kết hợp thổi khí vào đệm ghế. Cả ba hàng ghế đều được thiết kế rộng rãi theo phong cách ghế sofa, trong đó phiên bản Premium bổ sung chức năng thông gió và sưởi ấm cho hàng ghế thứ ba.

Khả năng bố trí không gian linh hoạt cũng là ưu điểm của Wey Gaoshan 8 HEV 2027. Hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 4:6 với cơ cấu kiểu cánh bướm, cho phép mở rộng dung tích khoang hành lý từ 435 lít lên tối đa 1.901 lít. Ngoài cấu hình chở người và hành lý thông thường, mẫu MPV hybrid này còn có thể chuyển đổi sang chế độ giường đôi để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi trong những chuyến đi dài.

Rèm che nắng dành riêng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, cùng kính chắn sáng được lắp đặt sẵn từ nhà máy, góp phần tăng sự riêng tư và thoải mái cho hành khách. Những trang bị này cho thấy Wey hướng đến việc biến Gaoshan 8 HEV thành phương tiện đa dụng, vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển gia đình, vừa phục vụ những hành trình cần không gian nghỉ ngơi tiện nghi.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Wey Gaoshan 8 HEV 2027 được trang bị hệ thống Coffee Pilot 3 với phần cứng gồm 27 cảm biến độ chính xác cao, một cảm biến LiDAR 192 dòng được nâng cấp và chip Orin-Y có sức mạnh tính toán 200 Tops. Theo thông tin công bố, hệ thống hỗ trợ hành trình lái xe từ điểm đỗ này đến điểm đỗ khác, bao gồm khả năng tự động rời bãi đỗ xe ngầm, đi qua cổng, điều hướng trên các tuyến đường thông thường và đường dẫn lên xuống cao tốc, sau đó tự động đỗ tại bãi đỗ xe ngầm ở điểm đến.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động trong những không gian phức tạp, bao gồm các vị trí đỗ vuông góc và chéo góc. Các tính năng khác gồm theo dõi quỹ đạo lùi xe trong phạm vi 100 m, ghi nhớ vị trí đỗ xe trên quãng đường 3 km và đỗ xe từ xa. Việc kết hợp nhiều cảm biến với năng lực xử lý tính toán cao giúp mẫu MPV mở rộng các chức năng hỗ trợ người lái, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc và những tình huống đỗ xe có không gian hạn chế.

Hệ truyền động hybrid là điểm nhấn quan trọng trên Wey Gaoshan 8 HEV 2027. Xe sử dụng động cơ hybrid tăng áp 2.0T mã GW4N20B kết hợp với hai mô-tơ điện đặt ở phía trước và phía sau, tạo ra tổng công suất tối đa 438 mã lực và mô-men xoắn cực đại 782 Nm. Nhờ cấu hình này, mẫu MPV có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,9 giây và đạt tốc độ tối đa 190 km/h.

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo chu trình WLTC được công bố ở mức 6,92 lít/100 km. Hệ thống hybrid sử dụng bộ pin lithium ba thành phần dung lượng 3,64 kWh, đồng thời kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh Hi4 được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Sự kết hợp giữa động cơ tăng áp, hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh giúp Gaoshan 8 HEV hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, khả năng truyền lực và mức tiêu thụ nhiên liệu.