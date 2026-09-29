'Chuyên cơ mặt đất' cỡ lớn công suất 526 mã lực, giá khởi điểm gần 1,3 tỷ đồng

Được định vị là mẫu MPV thông minh hạng sang dành cho gia đình, Stelato V8 2027 thuộc phân khúc MPV cỡ trung đến lớn và là sản phẩm được phát triển thông qua sự hợp tác giữa BAIC và Huawei. Mẫu xe mới cung cấp cả hai lựa chọn gồm thuần điện và điện mở rộng phạm vi, đồng thời được tích hợp hàng loạt công nghệ của Huawei, trong đó đáng chú ý là nền tảng điện áp cao 800V và hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun.

Stelato V8 2027.

Stelato V8 2027 sở hữu thiết kế thân xe hướng đến tối ưu khí động học với hệ số cản gió chỉ 0,226 Cd. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED hình vòng sao kéo dài gần 2 m, kết hợp các yếu tố thiết kế lấy cảm hứng từ ma trận thiên hà và 12 chòm sao. Cụm đèn pha chiếu gần và chiếu xa được bố trí tách biệt, giúp phần đầu xe tạo cảm giác tối giản, hiện đại và kín đáo. Trên nóc xe là một cảm biến lidar 896 dòng, kết hợp với các cảm biến khác tạo thành ma trận 4 lidar. Hệ thống phần cứng này đóng vai trò nền tảng cho Huawei Qiankun, với kiến trúc được phát triển hướng tới khả năng hỗ trợ lái tự động cấp độ L3.

V8 2027 có chiều dài 5.335 mm, rộng 2.005 mm, cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.250 mm. Xe sử dụng cấu hình 7 chỗ ngồi theo bố cục 2+2+3, hướng đến nhóm khách hàng gia đình đông thành viên. Mẫu MPV mới được trang bị cửa trượt điện với độ mở tối đa 730 mm, giúp hành khách ra vào khoang cabin thuận tiện hơn.

Kính chắn gió chống chói thông minh LC được cung cấp dưới dạng tùy chọn, trong khi bộ mâm thiết kế dạng đĩa góp phần tạo vẻ sang trọng cho thân xe. Ở phía sau, cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ hình ảnh tinh vân được thiết kế để tạo hiệu ứng thị giác liên kết với dải đèn phía trước, mang đến diện mạo đặc trưng cho Stelato V8.

Bước vào cabin, Stelato V8 2027 sở hữu thiết kế ba màn hình với phong cách tối giản, kết hợp hệ thống buồng lái thông minh HarmonyOS và hệ thống âm thanh cao cấp của Huawei. Khoang nội thất được phát triển theo hướng phục vụ các chuyến đi gia đình, với nhiều tính năng nhằm tăng sự tiện nghi cho hành khách ở cả ba hàng ghế. Một chi tiết thú vị là tay vịn hình mèo may mắn có thể tự động gập xuống khi cửa mở và gập lên khi ghế ngả về phía sau, đồng thời tích hợp cơ chế chống kẹp tay.

Hàng ghế thứ hai là khu vực được chú trọng trên Stelato V8. Ghế có thể điều chỉnh xoay điện ở các góc 45, 90 và 180 độ, đồng thời có khả năng xoay hướng ra ngoài khi cửa mở để hỗ trợ hành khách lên xuống xe. Khi kích hoạt chế độ chào mừng, hình ảnh tương ứng cũng được hiển thị trên sàn xe. Hành khách phía sau có thể sử dụng màn hình trần Huawei Cloud Clear kích thước 21,4 inch với hệ thống chiếu sáng dịu.

Nội thất của Stelato V8 2027 còn sử dụng ghế bọc da Nappa, trần xe bọc da lộn và 4 tấm kính chống nhìn trộm. Tay vịn tại cột B dài 340 mm được tích hợp để hỗ trợ hành khách ra vào xe, trong khi khi hệ thống treo khí nén hạ xuống mức thấp nhất, chiều cao sàn chỉ còn 380 mm.

Khả năng chở hành lý cũng là một điểm đáng chú ý của Stelato V8 2027. Khi sử dụng đầy đủ cả ba hàng ghế, khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 674 lít. Theo thông số do nhà sản xuất công bố, khoang này đủ khả năng chứa tới 10 vali cỡ 20 inch khi xe chở đủ 7 người. Đặc biệt, người dùng có thể đưa xe đẩy trẻ em vào khoang hành lý mà không cần gập lại, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các gia đình có trẻ nhỏ. Khi gập hàng ghế thứ ba, dung tích khoang hành lý có thể tăng lên 1.552 lít.

Về hệ truyền động, Stelato V8 2027 cung cấp cả phiên bản thuần điện và điện mở rộng phạm vi, trong đó tất cả đều sử dụng nền tảng điện áp cao 800V. Phiên bản thuần điện được xây dựng trên nền tảng pin Giant Whale của Huawei và hệ thống truyền động điện hiệu suất cao Smart Drive.

Mẫu xe MPV hạng sang này có bộ pin dung lượng 120 kWh, cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC đạt 775 km đối với phiên bản dẫn động 4 bánh và 830 km đối với phiên bản dẫn động cầu sau. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình một mô-tơ dẫn động cầu sau hoặc hai mô-tơ dẫn động 4 bánh với tổng công suất hệ thống 526 mã lực.

Đối với phiên bản điện mở rộng phạm vi, Stelato V8 sử dụng bộ mở rộng phạm vi là động cơ 4 xi lanh dung tích 1,5 lít. Hệ thống truyền động cung cấp cấu hình một mô-tơ với công suất tối đa 309 mã lực hoặc hai mô-tơ với tổng công suất 526 mã lực. Xe có hai tùy chọn pin dung lượng 56 kWh và 75,4 kWh. Tương ứng, phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC đạt 330 km và 430 km, trong khi phạm vi hoạt động kết hợp đạt lần lượt 1.365 km và 1.465 km.

Khung gầm của Stelato V8 2027 sử dụng nền tảng Touring của Huawei, kết hợp hệ thống treo khí nén hai khoang và giảm xóc điều chỉnh liên tục hai van nhằm cân bằng giữa sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Đáng chú ý, hệ thống đánh lái bánh sau với góc tối đa 12 độ được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Với chiều dài hơn 5,3 m nhưng có hệ thống bánh sau chủ động hỗ trợ xoay hướng, Stelato V8 có thêm lợi thế khi di chuyển và xoay trở trong không gian đô thị.

- Video cận cảnh Stelato V8 2027. Nguồn: China Auto Show.