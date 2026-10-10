'Chuyên cơ mặt đất' 4 chỗ ngồi, động cơ PHEV, giá hơn 3,1 tỷ đồng

Được phát triển dựa trên Voyah Dreamer Mountain and River bản bốn chỗ ngồi có giá 709.900 nhân dân tệ, phiên bản mới được nâng cấp đáng kể về ngoại hình, không gian nội thất và trang bị phục vụ hành khách phía sau. Điểm nhấn đặc biệt là thiết kế trần cao, giúp tăng chiều cao tổng thể của xe thêm 10 cm nhằm cải thiện không gian sử dụng theo phương thẳng đứng.

Voyah Lorinser Dreamer Mountain.

Ngoại hình Voyah Lorinser Dreamer Mountain gây chú ý với lưới tản nhiệt Lorinser Cloud Wave Grille được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ các ô cửa sổ của Điện Thái Hòa ở Tử Cấm Thành. Những chi tiết mạ crôm, logo phát sáng và biểu tượng Lorinser dập nổi ba chiều đặt tại trung tâm dải trang trí liền mạch tạo nên diện mạo sang trọng, đồng thời nhấn mạnh dấu ấn của thương hiệu độ xe Đức.

Mẫu xe MPV hạng sang này còn được trang bị lớp sơn ngoại thất hai tông màu, bộ mâm dạng đĩa kích thước 20 inch và logo nổi. Phần mui xe được nâng cao nhưng vẫn tích hợp cánh gió phía sau, tạo điểm nhấn thể thao cho tổng thể thiết kế.

Bên trong cabin, Voyah Lorinser Dreamer Mountain được phát triển theo ý tưởng “chiêm ngưỡng muôn vàn khía cạnh của thiên nhiên”, với khoang hành khách phía sau được phân chia độc lập nhằm tăng cường sự riêng tư. Nội thất sử dụng da Nappa cao cấp kết hợp các chi tiết gỗ chạm khắc hoa văn phong cảnh cổ điển, bảng điều khiển chiếu sáng mang chủ đề “ngắm nhìn núi non sông nước” và nhiều điểm nhấn mạ vàng. Cách phối hợp vật liệu cùng hệ thống chiếu sáng trang trí hướng đến trải nghiệm sang trọng, khác biệt so với những mẫu MPV thiên về tính thực dụng thông thường.

Về công nghệ, Voyah Lorinser Dreamer Mountain được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS cùng khả năng nhận diện giọng nói bốn vùng, cho phép hành khách ở các vị trí khác nhau trong cabin thực hiện lệnh điều khiển bằng giọng nói. Đây là những trang bị đáng chú ý trên mẫu MPV hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng xe với tài xế riêng và đề cao sự tiện nghi trong các chuyến đi dài.

Hàng ghế sau là khu vực được đầu tư mạnh nhất trên Voyah Lorinser Dreamer Mountain. Xe sở hữu hai ghế thương gia Azure Clouds theo phong cách ghế hàng không, hỗ trợ chỉnh điện và massage với các chương trình thư giãn cấp độ SPA. Chế độ nghỉ ngơi Mountains and Rivers Cloud Couch có thể kích hoạt chỉ bằng một nút bấm, đưa ghế về tư thế ngả với góc tối đa 166 độ. Ngoài ra, xe còn có ngăn đựng giày chỉnh điện dạng đảo và tựa đầu hỗ trợ giấc ngủ có thể điều chỉnh bằng điện, hướng đến việc nâng cao sự thoải mái cho hành khách trong những hành trình dài.

Một trang bị nổi bật khác là vách ngăn thông minh giữa khoang trước và khoang sau, tích hợp màn hình kích thước 50 inch. Hệ thống này đi kèm chức năng liên lạc nội bộ một chạm giữa hai khoang và cơ chế kiểm soát âm thanh nhằm hạn chế tiếng ồn truyền từ phía trước ra khu vực hành khách phía sau.

Không gian riêng tư còn được tăng cường nhờ hệ thống rèm điện nhiều lớp, trong khi trải nghiệm giải trí được đảm nhiệm bởi dàn âm thanh Dynaudio 22 loa. Các tiện nghi khác bao gồm tủ lạnh dạng ngăn kéo dung tích 13 lít và hệ thống đèn chiếu sáng nội thất tùy chỉnh Lorinser, góp phần hoàn thiện cấu hình của một mẫu MPV hạng sang chuyên phục vụ hành khách.

Lorinser Dreamer Mountain sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện tương tự Voyah Dreamer Mountain and River bản bốn chỗ ngồi. Hệ thống kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5T có công suất tối đa 150 mã lực với hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau, lần lượt đạt công suất tối đa 204 và 313 mã lực. Cấu hình mô-tơ điện kép giúp xe có khả năng truyền động tới cả hai cầu, đồng thời kết hợp ưu điểm của hệ truyền động điện với động cơ xăng trong những hành trình dài.

Mẫu MPV hạng sang này được trang bị bộ pin dung lượng 62,5 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 320 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.405 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Những thông số này giúp Voyah Lorinser Dreamer Mountain hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe có thể vận hành bằng điện trong nhiều tình huống sử dụng hằng ngày nhưng vẫn duy trì khả năng di chuyển đường dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới sạc.