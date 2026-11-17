Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với báo NewsNation hôm 16/11: “Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Anchorage (Alaska), chuyên cơ Không lực Một đã hạ cánh xuống Fairbanks để tiếp nhiên liệu trong điều kiện khí hậu thuận lợi hơn. Hiện chúng tôi đã khởi hành đi Philippines”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên cầu thang lên chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: Nhà Trắng

Theo báo The Hill, tháp tùng ông Trump trong chuyến công du châu Á lần này có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cùng nhiều nhân viên Nhà Trắng.

Trong tuần này, ông Trump sẽ tới Philippines và Trung Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Các nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự dự kiến ​​bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại và các vấn đề an ninh.

Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại song phương đến ngày 10/1/2027, nhưng hai bên vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận, đặc biệt là khi thỏa thuận này sắp hết hiệu lực. Thỏa thuận ban đầu bao gồm việc Mỹ cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc; đổi lại, Trung Quốc đồng ý tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với kim loại hiếm.

Tổng thống Trump đã đề cập đến khả năng gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian ở Trung Quốc nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân. Ông Trump cũng cho biết sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga về cuộc xung đột tại Ukraine, dù trước đó các quan chức trong chính quyền Mỹ từng nói vấn đề này sẽ không nằm trong chương trình nghị sự.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về chủ đề mà tôi quan tâm nhất: Ukraine. Ukraine đang dần mất đi chính mình. Nga đang mất 25.000 binh sĩ mỗi tháng. Vì vậy, chúng tôi sẽ bàn về vấn đề đó”, Tổng thống Mỹ phát biểu hôm 16/11.

Các cuộc tiếp xúc này dự kiến sẽ diễn ra trong bối cảnh “ông trùm” công nghệ Jensen Huang, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump, vừa buộc phải rời ghế tổng giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Nvidia, doanh nghiệp sản xuất chip AI hàng đầu của Mỹ, sau khi hàng loạt bê bối ngoại tình bị phanh phui, trong đó có mối quan hệ với một nữ doanh nhân bị tình báo Mỹ cáo buộc là điệp viên của Trung Quốc.

Dù ông Trump vẫn lên tiếng ủng hộ ông Huang trong suốt bê bối này, Quốc hội Mỹ đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào cựu CEO Nvidia và Bộ Thương mại liên quan đến vụ việc.