Chuyên cơ Không Lực Một bất ngờ lượn qua Nhà Trắng trong lễ hội Halloween

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania ngày 29/10 chủ trì lễ hội Halloween thường niên trên bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, với sự tham dự của khoảng 6.000 khách mời.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn bất ngờ của chuyên cơ Không Lực Một, khi máy bay bay qua khu vực Nhà Trắng 2 lần.

Trong buổi lễ, ông Trump và bà Melania trao những thanh chocolate cỡ lớn có in dấu kỷ niệm cho trẻ em đến xin kẹo.

Khách tham dự gồm nhiều quan chức chính quyền và gia đình, trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Người thân quân nhân, lực lượng hành pháp cùng các gia đình nhận nuôi và chăm sóc trẻ cũng được mời.

Tâm điểm sự kiện là chiếc chuyên cơ Không Lực Một bay biểu diễn.

Máy bay lượn qua bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, vòng lại rồi bay qua thêm một lần nữa. Video do Nhà Trắng công bố cho thấy ông Trump đứng trên bãi cỏ vẫy tay khi chiếc máy bay xuất hiện phía trên.

Tuy nhiên, màn trình diễn cũng khiến một số người dân Washington giật mình.

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội X cho rằng máy bay Boeing 747 bay rất thấp và bày tỏ lo ngại vì không được thông báo trước.

Một người cho biết đã tưởng chiếc máy bay gặp sự cố và có nguy cơ rơi xuống khu vực thủ đô.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết hoạt động bay đã được phối hợp với cơ quan này. Sân bay quốc gia Reagan phải tạm dừng hoạt động mặt đất trong thời gian ngắn để phục vụ màn trình diễn.

Bên cạnh hoạt động trao kẹo, khuôn viên Nhà Trắng được trang trí bằng bí ngô, trái cây mùa thu, hình trăng tròn màu cam khổng lồ và đàn dơi trên ban công.

Các cơ quan chính phủ cũng chuẩn bị nhiều quà tặng dành cho trẻ em, gồm sách tô màu, bộ thí nghiệm khoa học, táo từ bang Michigan và kẹo.