Hoạt động nhằm thực hiện cam kết quốc tế trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO (UCCN).

Hàng trăm sinh viên, khách mời tham gia buổi chiếu phim và giao lưu. Ảnh: VĂN TUẤN

Tại sự kiện, khách mời và các bạn sinh viên thưởng thức lại bộ phim Long thành cầm giả ca - tác phẩm được thực hiện nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của đại thi hào Nguyễn Du.

Trong phần giao lưu sau suất chiếu, TS - NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà mang đến cuốn sổ ghi chép đặc biệt lưu lại toàn bộ quá trình nghiên cứu, sáng tạo phục trang từ lần đầu bà gặp đạo diễn Đào Bá Sơn.

TS. NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà và đạo diễn Đào Bá Sơn trong phần giao lưu. Ảnh: VĂN TUẤN

Đặc biệt, trong cuốn sổ bà còn lưu giữ các mẫu vải để may phục trang cho các nhân vật, ghi chép về bối cảnh, quá trình nghiên cứu và những ý tưởng tạo hình đã được hình thành qua từng giai đoạn.

Bà tiết lộ, một trong những khó khăn lớn nhất khi thiết kế phục trang cho phim là thiếu tư liệu và hạn chế về hiện vật lịch sử. Do đó, việc tái hiện trang phục cho hàng trăm nhân vật trong bối cảnh lịch sử đòi hỏi quá trình nghiên cứu công phu, sự hỗ trợ của rất nhiều chuyên gia, nghệ nhân các làng nghề.

NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà với cuốn sổ ghi lại quá trình làm phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo đạo diễn Đào Bá Sơn, phục trang không chỉ khắc họa tính cách nhân vật, mà còn góp phần tạo nên sắc thái cho một không gian lịch sử. Thông qua hệ thống trang phục, nhà cửa và cảnh trí, khán giả có thể cảm nhận rõ hơn tính cách con người và bản sắc của thời đại.

Nhìn lại hành trình thực hiện bộ phim, ông vẫn không khỏi xúc động và biết ơn những người đã cùng mình làm nên tác phẩm này.

Trong buổi trò chuyện, hai diễn giả còn chia sẻ những vấn đề chuyên môn liên quan đến công tác thiết kế mỹ thuật cũng như dấu ấn nữ tính trong nghiên cứu phục trang; sự kế thừa, phát huy dữ liệu lịch sử để làm nên tinh thần thuần Việt trong phim…

Chương trình Female Landscape là sáng kiến hợp tác quốc tế của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO (UNESCO Cities of Film). Chương trình ban đầu được thành phố điện ảnh Łódź (Ba Lan) và Potsdam (Đức) đồng khởi xướng vào năm 2022, nhằm trực tiếp giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới và phá vỡ những rào cản vô hình đối với phụ nữ trong ngành công nghiệp nghe nhìn châu Âu. Female Landscape tập trung vào các mục tiêu và hoạt động thực tiễn: tôn vinh và quảng bá tác phẩm thông qua việc trình chiếu các bộ phim tài liệu, phim hoạt hình và điện ảnh đương đại xuất sắc do phụ nữ đạo diễn hoặc đảm nhận những vai trò sáng tạo cốt lõi; mở rộng mạng lưới chuyên môn bằng việc tạo diễn đàn đối thoại quốc tế thông qua các buổi hội thảo, hỏi đáp và các chuyến tham quan thực tế... Năm nay, thiết kế phục trang là chủ đề được lựa chọn.