Chuyến câu cá bất ngờ biến thành cuộc 'chạm trán' với 'quái thú' khổng lồ dài hơn 4,5m, nặng trên 1 tấn dưới sông

Một chuyến câu cá trên sông Kota Klias, khu vực Beaufort, bang Sabah, Malaysia, bất ngờ trở nên khác thường khi lưỡi câu mắc vào vật có trọng lượng rất lớn dưới mặt nước.

Theo Daily Express, cần thủ ban đầu không thể xác định thứ gì đã mắc câu. Sức nặng bất thường khiến người này không thể tự mình kéo vật thể lên khỏi dòng sông.

Những thành viên khác trong nhóm sau đó cùng phối hợp hỗ trợ. Khi phần thân của sinh vật dần xuất hiện trên mặt nước, kích thước đồ sộ của nó khiến những người có mặt bất ngờ.

Con vật dài khoảng 15 feet, tương đương hơn 4,5 m, với trọng lượng ước tính trên 1 tấn. Sau khi đưa được sinh vật lên bờ, nhóm cần thủ nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Động vật hoang dã Sabah để kiểm tra và xử lý.

“Quái thú” khổng lồ dài hơn 4,5m, nặng trên 1 tấn. Ảnh: The Star

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đó là 1 con cá sấu khổng lồ. Tuy nhiên, cá sấu đã chết trước thời điểm được kéo lên khỏi mặt nước.

Theo cơ quan chức năng, xác con vật chìm dưới sông rồi vô tình mắc vào lưỡi câu. Như vậy, nhóm cần thủ không câu trúng cá sấu khi nó còn sống như suy đoán ban đầu.

Nguyên nhân khiến cá sấu chết chưa được xác định tại thời điểm truyền thông Malaysia đăng tải sự việc. Dù vậy, kích thước hơn 4,5 m cùng trọng lượng vượt 1 tấn của con vật nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Việc cá sấu xuất hiện ở khu vực này không hoàn toàn xa lạ với người dân sinh sống ven sông. Một cư dân tên Ajim cho biết người dân từng phản ánh với cơ quan chức năng về tình trạng cá sấu thường xuyên xuất hiện gần các ngôi làng trên mặt nước.

Theo ông Ajim, cá sấu đã sinh sống tại sông Kota Klias từ lâu. Số lượng của chúng ngày càng khiến cư dân lo ngại về an toàn, đặc biệt sau những lần chạm trán được ghi nhận tại các khu vực lân cận.

Tại Weston, ông Sulaiman Saidin, đại diện 1 ủy ban phát triển và an ninh làng, kể rằng 1 con cá sấu từng xuất hiện ngay bên dưới ngôi nhà trên mặt nước của gia đình.

Con vật bất ngờ lao lên khi con ông Sulaiman chuẩn bị bước vào khu vực phòng tắm. Người này kịp thời bỏ chạy nên không bị thương.

Một cư dân khác cũng cho biết từng nhìn thấy cá sấu dài khoảng 14 feet, tương đương hơn 4,2 m, bơi trên sông Weston vào ban đêm.

Trước tình trạng cá sấu xuất hiện gần khu dân cư, người dân được khuyến cáo thận trọng khi đánh bắt cá, câu cá hoặc hoạt động quanh cầu tàu, nhất là vào thời điểm trời tối.