Chuyển cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể

Tại buổi làm việc với chính quyền TP Seongnam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong, Trưởng đoàn công tác khẳng định: Thước đo của hợp tác địa phương không nằm ở số cuộc gặp hay số văn bản đã ký, mà ở số việc được triển khai đến cùng và giá trị thực tế mang lại. Đây không chỉ là yêu cầu đối với một mối quan hệ hợp tác, mà còn là cách nhìn cần thiết trong hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa và TP Seongnam thiết lập quan hệ hữu nghị từ năm 2013, ký thỏa thuận tăng cường hợp tác năm 2025. Đến nay, tỉnh và các cơ quan, đơn vị của Thanh Hóa đã ký 15 thỏa thuận với các đối tác của TP Seongnam, nhưng chưa có doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư nào của thành phố này hoạt động tại Thanh Hóa. Điều đó đặt ra yêu cầu phải nhìn lại hiệu quả thực hiện các thỏa thuận đã ký. Bởi nếu quan hệ được mở rộng, văn bản được bổ sung nhưng chưa tạo ra chuyển biến trong kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư..., thì giá trị hợp tác vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng.

Vì vậy, việc hai bên rà soát các thỏa thuận hiện có, lựa chọn nội dung khả thi và xây dựng chương trình hợp tác năm 2027 với mục tiêu, tiến độ, đầu mối thực hiện rõ ràng là cần thiết. Những lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên cần được cụ thể hóa thành hoạt động, dự án...

Muốn vậy, Thanh Hóa cần phát huy tốt hơn vai trò kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), các hiệp hội và tổ chức liên quan. Trong chuyến công tác, Đoàn công tác của tỉnh đã đề nghị các đối tác hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp, kết nối doanh nghiệp và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng. Và điều quan trọng đặt ra là các đầu mối phải tiếp tục phối hợp sau mỗi cuộc gặp, theo dõi đề xuất, làm rõ điều kiện triển khai và kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Tại hội nghị kết nối với các đối tác Hàn Quốc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn hai bên chuyển từ “quan tâm” sang “kết nối”, từ “kết nối” sang “kế hoạch hợp tác”, rồi tạo ra những kết quả có thể đo đếm bằng dự án, đơn hàng, thị trường và các chương trình cụ thể. Đó cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh phải chủ động theo đuổi công việc đến cùng, xác định rõ trách nhiệm và không để những đầu mối hợp tác dừng lại sau các cuộc làm việc. Chỉ khi các thỏa thuận được chuyển hóa thành dự án, đơn hàng, thị trường và giá trị phát triển, quan hệ hợp tác mới thực sự đi vào chiều sâu, tạo lợi ích thiết thực cho cả hai bên.