Chuyện cảm động về 'bánh đúc có xương'

“Gái tân” lấy “trai lần đò”

Tại xóm Đồng Xuân, xã Quan Thành (Nghệ An) khi nhắc đến vợ chồng bà Phan Thị Thủy (SN 1971) và ông Nguyễn Bùi Đạt (SN 1970), người dân nơi đây đều thể hiện sự tôn trọng. Họ dành nhiều lời tán dương đến người mẹ kế “có 1 không 2”. Bởi suốt nhiều năm qua, bà Thủy đã âm thầm chăm sóc, nuôi dưỡng các con riêng của chồng.

Trước khi đến với bà Thủy, ông Đạt từng có cuộc hôn nhân với người vợ Vũ Thị Hương. Họ có với nhau 4 cô con gái. Năm 2003, sau biến cố sức khỏe, bà Hương đột ngột qua đời. Lúc đó, con gái đầu 16 tuổi, còn bé út mới một tuổi rưỡi.

Nỗi buồn mất vợ và thương 4 đứa con thơ mồ côi khiến nhiều đêm ông Đạt trằn trọc, mất ngủ. Sau nhiều đêm thao thức, ông nghĩ đến việc tìm mẹ kế cho con, nhưng cũng lo hàng xóm dị nghị, các con gái lớn không bằng lòng.

Một thời gian sau, ông Đạt gặp lại người bạn học cũ là bà Thủy. Thời điểm đó, Thủy đã 32 tuổi nhưng chưa lấy chồng. Vì biết nhau từ trước nên ông Đạt đã dè dặt đặt vấn đề. Người phụ nữ này hiểu rõ hoàn cảnh của bạn học cũ nên càng thương 4 đứa trẻ mồ côi mẹ. Và rồi, bà quyết định đến với ông Đạt mặc nhiều người xì xào.

Không những chấp nhận lấy "trai lần đò", bà Thủy còn hết lòng với con riêng của chồng. Ảnh: Kim Long

Dù đã nhận được sự đồng ý của đối phương nhưng ông Đạt vẫn còn mối lo lắng khác là các con. Sợ người con gái đầu không chấp nhận cảnh dì ghẻ - con chồng nên ông Đạt gọi chị Nguyễn Thị Phương năm đó 16 tuổi ra nói chuyện. Ông bảo “con đồng ý bố mới đưa cô ấy về nhà”.

Người đàn ông góa vợ đã đưa con gái lớn đến gặp mẹ kế. Chính sự chân thành, mộc mạc của bà Thủy đã chinh phục được con gái lớn của ông Đạt.

Khi ông Đạt và bà Thủy đến với nhau, đám cưới của họ dù không tổ chức linh đình nhưng ấm cúng. Ông Đạt đã làm mấy mâm cơm để thắp hương báo cáo với vợ cả, mời anh em họ hàng đôi bên và hàng xóm thân thiết chứng kiến ngày vui. Bà Thủy hiểu tấm lòng của chồng nên vui vẻ bước vào cuộc sống mới.

Xúc động mẹ kế hết lòng vì con chồng

Sau đám cưới, bà Thủy bước vào cuộc sống hôn nhân với nhiều vất vả. Không những cùng chồng lo kinh tế, bà còn một tay chăm sóc 4 người con riêng của chồng đang tuổi ăn học. Nhất là với cô con gái út, vì ít tuổi, sức khỏe yếu nên hay khóc đêm. Bà Thủy phải nhiều đêm thức trắng để ru con ngủ.

Một năm sau, bà Thủy sinh con trai đầu lòng. Dù vậy, tình cảm mà mẹ kế dành cho 4 con riêng của chồng vẫn không có sự thay đổi. Bà hết lòng quan tâm, lo lắng từ chuyện ăn uống, học hành của các con.

Dù không có công sinh nhưng nhiều năm qua, bà Thủy lặng lẽ chăm các con riêng của chồng. Ảnh: Kim Long

Nhưng đáp lại tình cảm của mẹ kế, có những người con lại không dễ dàng chấp nhận bà Thủy. Ba người chị lớn không gọi bà Thủy bằng mẹ mà gọi bằng mự, không ghét bỏ nhưng không tỏ ra thân thiết. Bà Thủy hiểu nỗi lòng của con nên càng âm thầm cố gắng mỗi ngày.

Khi các con ở tuổi thay đổi tâm sinh lý, bà Thủy yêu thương, chăm sóc nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bà kể đã từng đánh cô con gái Nguyễn Thị Lương 2 roi vì sự bướng bỉnh của con. Lần đó, khi lên cấp 2, đứa con ấy tỏ ra ngỗ nghịch, hay bỏ học rồi đánh nhau. Một hôm, bà đi làm về thì thấy nhà mình đông người. Hóa ra, Lương đánh bạn, mẹ cháu kia đến nhà. Bực tức nên lần đó bà đã quất con 2 roi.

Bị đánh, Lương bỏ sang nhà bà ngoại. Khi mẹ kế đi tìm, cô bé lại trốn. Khuya hôm đó, bà Thủy mới tìm được con. Về nhà, bà không quát mắng mà im lặng lấy cơm cho con ăn. Lúc này, Lương mới nhận ra mẹ cũng chưa ăn gì. Cô dần cảm nhận được tình thương mà mẹ kế dành cho mình.

Vợ chồng ông Đạt, bà Thủy trong ngày đám cưới của con. Ảnh: Gia đình cung cấp

Từ đó, những hờn dỗi trẻ con cũng dần phai đi, thay vào đó là sự kính trọng. Chị cũng thay đổi cách xưng hô, coi bà như mẹ ruột. Đến khi Lương lấy chồng, sinh con, bà Thủy vào viện chăm sóc, không nề hà việc gì. Chính những hy sinh thầm lặng của người mẹ kế đã thay đổi suy nghĩ của chị em Lương.

Không những ân cần chăm sóc con riêng của chồng, bà Thủy còn sống nghĩa tình với mẹ vợ trước của ông Đạt (mẹ của bà Hương). Khi cụ bà đau ốm, bà Thủy chạy lui, chạy tới lo cơm nước, thuốc thang. Chính bà đã bàn với chồng đón cụ bà về chăm sóc và lo lắng chu toàn cho đến khi cụ qua đời.

Nhiều năm âm thầm chăm sóc các con riêng của chồng và vun vén gia đình, bà Thủy được hàng xóm hết lời ca ngợi. Nhưng người phụ nữ này cho rằng hành động của mình là hoàn toàn bình thường. Bà luôn tâm niệm các con vốn đã thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương của mẹ, thì nay cần được bù đắp.

Giờ đây, sau bao vất vả, bà Thủy đã có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ. Dù các con lập gia đình, sinh sống ở xa nhưng vào những dịp lễ, sinh nhật đều âm thầm tổ chức bữa tiệc nhỏ hay món quà bất ngờ cho mẹ. Với bà, đó là niềm hạnh phúc lớn mang tên tổ ấm gia đình mà bấy lâu bà hằng vun vén.