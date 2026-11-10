Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành giải chuyên đề thuộc Giải báo chí Quốc gia

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 6329-CV/VPTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương về việc tổ chức giải báo chí năm 2026.

Theo Công văn, sau khi xem xét đề nghị của các cơ quan về việc xin chủ trương tổ chức Giải báo chí năm 2026, Thường trực Ban Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức, sắp xếp các giải báo chí.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217-QĐ/TW ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Đối với các giải báo chí toàn quốc đã phát động trước khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 217-QĐ/TW và đến nay đã hoàn thành chấm giải, lựa chọn tác phẩm để xét tặng giải, các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tổng kết nội bộ phù hợp trong năm 2026, bảo đảm thiết thực, không phô trương, hình thức.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chủ động thống nhất với Hội Nhà báo Việt Nam về phương án chuyển thành giải báo chí toàn quốc chuyên đề thuộc hạng mục của Giải báo chí Quốc gia nếu tiếp tục duy trì tổ chức từ năm 2027.

Cũng tại Công văn, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức sắp xếp lại các giải báo chí địa phương, bảo đảm mỗi địa phương không tổ chức quá một giải báo chí theo quy định.

Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.