Chuyện cả gia đình cùng phấn đấu vào Đảng ở xã biên giới Sơn Lâm

Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 14/10/2026

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Cùng kết nạp Đảng trong một ngày, mẹ con chị Lô Thị Chín (SN 1982) và Vi Thị Phương Thảo (SN 2004), dân tộc Thái ở xã biên giới Sơn Lâm đã viết nên câu chuyện đẹp về sự tiếp nối lý tưởng trong gia đình. Từ những mái nhà có nhiều thế hệ cùng đứng trong hàng ngũ của Đảng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho công tác tạo nguồn, gieo “hạt giống đỏ” ở cơ sở và trở thành động lực để địa phương xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Những ngày đầu tháng 10 về xã biên giới Sơn Lâm, chuyện về hai mẹ con người dân tộc Thái cùng được kết nạp Đảng trong 1 ngày vẫn được nhiều người nhắc đến với niềm tự hào.

Không chỉ là dấu mốc đáng nhớ của một gia đình, sự kiện ấy còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu và khát vọng cống hiến trong cộng đồng.

Chị Lô Thị Chín trò chuyện cùng cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Sơn Lâm (phải) và Bí thư Chi bộ bản Thanh Dương (trái). Ảnh: K.L

Ngôi nhà của vợ chồng anh Vi Văn Sơn, chị Lô Thị Chín nằm ngay đầu con đường dẫn vào bản Thanh Dương. Hôm chúng tôi ghé thăm, chị Chín đang thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nghe nhà có khách, chị vội trở về, gương mặt rạng ngời khi nhắc lại ngày chị và cô con gái đầu lòng Vi Thị Phương Thảo cùng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với chị Chín, đó là niềm vui đặc biệt, bởi hành trình phấn đấu của hai mẹ con có sự đồng hành, động viên của những người thân trong gia đình. Chị mong muốn bản thân được rèn luyện, trưởng thành hơn, đồng thời trở thành tấm gương để các con noi theo.

Chị Lô Thị Chín tuyên thệ dưới cờ Đảng. Ảnh: P.T

Em Vi Thị Phương Thảo tuyên thệ tại Lễ Kết nạp Đảng. Ảnh: P.T

Hai mẹ con chị Lô Thị Chín, Vi Thị Phương Thảo tại lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: P.T

Năm 2006, gia đình chị Chín từ xã Kim Đa (huyện Tương Dương cũ) chuyển đến xã Sơn Lâm theo diện di dời, tái định cư để nhường đất xây dựng Thủy điện Bản Vẽ. Khi ấy, cô con gái đầu lòng mới lên 2 tuổi. Rời quê cũ, đến vùng đất mới, vợ chồng chị bắt đầu gây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng.

Bằng sự cần cù, chịu khó, anh chị từng bước ổn định kinh tế và tích cực tham gia công việc chung. Anh Vi Văn Sơn hiện công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã Sơn Lâm; chị Chín nhiều năm đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân.

Trong gia đình chị Chín, truyền thống phấn đấu vào Đảng đã được vun đắp từ lâu. Trong 10 anh, chị em của chị, có 6 người là đảng viên. Những người đi trước trở thành tấm gương để thế hệ sau noi theo. Vì thế, sau nhiều năm chăm lo gia đình, tạo điều kiện để chồng yên tâm công tác, chị càng mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng, có thêm động lực và trách nhiệm để sát cánh cùng bà con xây dựng bản làng.

Niềm vui của chị được nhân lên khi con gái Vi Thị Phương Thảo cũng được kết nạp Đảng trong cùng ngày. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Thái Bình, Phương Thảo quyết định trở về quê hương.

Đảng viên trẻ Vi Thị Phương Thảo phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: P.T

Với cô gái trẻ, trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để tiếp tục học tập, rèn luyện, đem kiến thức y khoa phục vụ Nhân dân, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao.

Hiện Thảo đang hoàn thành các chương trình, chứng chỉ hành nghề để từng bước thực hiện ước mơ trở thành người thầy thuốc.

Gia đình 3 đảng viên của anh Vi Văn Sơn, chị Lô Thị Chín. Ảnh: P.T

Đồng hành với hai mẹ con trên hành trình ấy là anh Vi Văn Sơn - một người chồng, người cha mẫu mực. Là đảng viên, lại công tác trong cơ quan Đảng ủy xã, anh luôn ý thức trách nhiệm nêu gương, động viên vợ và các con tích cực phấn đấu, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Cô con gái thứ hai Vi Thị Bảo Thi đang học trung học phổ thông cũng có chí hướng tiếp nối truyền thống gia đình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Lâm Nguyễn Xuân Ngân chụp ảnh cùng hai mẹ con người dân tộc Thái kết nạp Đảng cùng một ngày ở bản Thanh Dương (chị Lô Thị Chín và em Vi Thị Phương Thảo). Ảnh: P.T

Bí thư Chi bộ bản Thanh Dương Lương Văn Ong (SN 1964) vui vẻ cho biết, ngoài gia đình anh Sơn, chị Chín hiện có 3 đảng viên, trong bản còn có một số gia đình có nhiều thế hệ cùng phấn đấu vào Đảng đang tạo nên sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Ví như gia đình ông Lương Sông Thao hiện có 3 cha con là đảng viên. Hay chính gia đình Bí thư Chi bộ Lương Văn Ong cũng có 3 đảng viên, gồm ông Ong, vợ và con trai, còn cô con dâu hiện cũng đang tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bí thư chi bộ Lương Văn Ong (trái) trao đổi với cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Sơn Lâm về công tác phát triển Đảng viên mới. Ảnh: K.L

Từ những mái nhà ấy, lý tưởng cách mạng được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Người đi trước nêu gương trong lao động, công tác và sinh hoạt; người đi sau tự giác học tập, rèn luyện, mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để các chi bộ phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên tại địa phương.

Chi bộ Thanh Dương có 70 đảng viên (10 người thuộc diện miễn sinh hoạt). Năm 2025, Chi bộ Thanh Dương kết nạp được 2 đảng viên, còn từ đầu năm 2026 đến nay, chi bộ đã kết nạp 6 đảng viên mới.

Riêng kỳ sinh hoạt ngày 3/10, chi bộ kết nạp cùng lúc 4 quần chúng ưu tú, trong đó, có 2 người có trình độ đại học là Vi Thị Phương Thảo và Xeo Văn Quỳnh. Trước đó, tháng 8/2026, chi bộ kết nạp em Lương Thị Thùy Linh, cũng tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bí thư chi bộ Lương Văn Ong (đi đầu) luôn sâu sát từng hộ dân, từ đó phát hiện nhân tố bồi dưỡng phát triển Đảng. Ảnh: K.L

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, một bộ phận thanh niên đi học tập, làm việc xa quê, khiến công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú gặp không ít trở ngại.

Sau 4 nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ, ông Lương Văn Ong đã góp phần phát triển 22 đảng viên; hiện có 3 quần chúng đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị kết nạp.

Theo ông, muốn tạo nguồn hiệu quả, trước hết phải làm tốt công tác giáo dục truyền thống, phát huy những nhân tố tích cực để tạo sức lan tỏa, đồng thời chú trọng cả số lượng và chất lượng.

Bí thư Chi bộ bản Thanh Dương Lương Văn Ong. Ảnh: K.L

Không chỉ quan tâm bồi dưỡng những quần chúng trưởng thành từ phong trào đoàn thể, Chi ủy chi bộ còn chú trọng lực lượng trẻ sau khi tốt nghiệp đại học trở về địa phương.

Hiện bản có hơn chục thanh niên đang học đại học, là nguồn bổ sung triển vọng cho đội ngũ đảng viên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trên địa bàn đội ngũ cán bộ, đảng viên nghỉ hưu và cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại địa phương cư trú trên địa bàn cũng tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục, dìu dắt thế hệ trẻ.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Sơn Lâm trao đổi với với Bí thư chi bộ, đảng viên mới kết nạp và người dân bản Thanh Dương. Ảnh: K.L

Theo ông Nguyễn Văn Diện - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Sơn Lâm, bản Thanh Dương còn có lợi thế là lực lượng lao động trẻ năng động, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Một bộ phận người dân phát triển kinh doanh dịch vụ, đi lao động ở nước ngoài hoặc tham gia các mô hình du lịch cộng đồng.

Thác Liếp, một trong những thác nước đẹp ở xã Sơn Lâm. Ảnh: Nhật Lân

Điển hình là Hợp tác xã Du lịch thác Liếp hiện có 18 thành viên (trong đó có 11 đảng viên) chủ yếu là người bản Thanh Dương tham gia các hoạt động dịch vụ ẩm thực, lưu trú, tham quan, trải nghiệm, sản xuất dược liệu và cung ứng đặc sản địa phương.

Thành viên HTX Thác Liếp chuẩn bị mâm cơm đãi khách. Ảnh: Nhật Lân

Kinh tế từng bước ổn định tạo điều kiện để người dân tham gia tích cực hơn vào các phong trào ở địa phương. Qua thực tiễn lao động, sản xuất và hoạt động cộng đồng, chi bộ, các đoàn thể có thêm cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực.

Xã Sơn Lâm được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, có dân số hơn 12.300 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 95%, với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống.

Sự đa dạng về thành phần dân tộc: Thái, Khơ Mú, Thổ, Ơ Đu, Kinh, Mường, Thổ, Dao… đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu ở xã Sơn Lâm. Ảnh: CSCC

Vùng đất này có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, nhưng đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; nhiều thanh niên rời quê đi học tập, làm việc xa. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các chi bộ thôn, bản.

Những đồi chè trải dài ở xã miền núi Sơn Lâm. Ảnh: T.P

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã Sơn Lâm xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trọng tâm không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu kết nạp mà còn phải chủ động phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực ngay từ cơ sở, lựa chọn những quần chúng có động cơ phấn đấu đúng đắn, có uy tín và khả năng đóng góp cho địa phương.

Hằng năm, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho từng chi bộ, đặc biệt quan tâm 13 chi bộ bản.

Các đồng chí được phân công phụ trách cơ sở thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình, đôn đốc việc tạo nguồn và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Sơn Lâm đi nắm bắt tình hình phát triển đảng viên ở thôn, bản. Ảnh: K.L

Theo đồng chí Trần Đình Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Lâm, ngay từ đầu năm, Thường trực Đảng ủy đã giao Ban Xây dựng Đảng triển khai sinh hoạt chuyên đề về phát triển đảng viên, hướng đến xây dựng những điểm sáng trong công tác phát triển Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc rà soát nguồn, cấp ủy xã chú trọng tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết trong gia đình và nơi cư trú. Cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ thôn, bản cần chủ động tuyên truyền, vận động, giúp quần chúng hiểu đúng về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, từ đó, tự giác rèn luyện và xác định động cơ phấn đấu. Đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đảng ủy xã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ quần chúng hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc và Điều lệ Đảng.

Cùng với tạo nguồn, Đảng ủy xã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt từng bước gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển địa phương như phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Sơn Lâm Nguyễn Văn Diện (giữa) cùng các đảng viên mới kết nạp Đảng trong ngày 3/10 tại Chi bộ bản Thanh Dương. Ảnh: P.T

Khi sinh hoạt chi bộ hướng vào những vấn đề người dân quan tâm, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện rõ hơn qua từng việc làm cụ thể. Qua đó, niềm tin của Nhân dân được củng cố, tạo động lực để những quần chúng tích cực phấn đấu vào Đảng.

Trong bối cảnh nhiều lao động trẻ đi học tập, làm ăn xa, xã Sơn Lâm cũng chú trọng phát triển đảng viên nữ, khích lệ chị em tích cực tham gia hoạt động tại địa phương, mạnh dạn phấn đấu và trưởng thành. Bên cạnh câu chuyện mẹ con chị Lô Thị Chín, Vi Thị Phương Thảo ở bản Thanh Dương, hành trình phấn đấu vào Đảng của hai chị em ruột Nguyễn Thị Lý (SN 1991) và Nguyễn Thị Linh (SN 1993), cùng là giáo viên Trường Mầm non Sơn Lâm cũng là một điểm sáng.

Cô Nguyễn Thị Lý (SN 1991) được Chi bộ Trường Mầm Non Sơn Lâm kết nạp Đảng vào tháng 7 năm 2026. Ảnh: P.T

Nguyễn Thị Linh (SN 1993) kết nạp Đảng sau chị gái cùng là giáo viên Trường Mầm non Sơn Lâm 3 tháng. Ảnh: P.T

Quê ở xã Kim Bảng, 2 cô giáo trẻ đã gắn bó với xã Sơn Lâm, coi đây là quê hương thứ hai. Mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng xuất phát từ khát vọng tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục ở vùng quê tái định cư. Tháng 7/2026, cô Nguyễn Thị Lý được kết nạp Đảng; 3 tháng sau, em gái ruột là Nguyễn Thị Linh cũng vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ xã Sơn Lâm có 769 đảng viên, trong đó, 638 đảng viên là người dân tộc thiểu số và 179 đảng viên nữ. Năm 2026, xã đã kết nạp 20 đảng viên, đạt 117,6% chỉ tiêu 17 đảng viên tỉnh giao; dự kiến từ nay đến cuối năm đảng bộ kết nạp thêm 3 đảng viên mới.

Kết quả ấy có được từ sự nỗ lực của mỗi quần chúng ưu tú, sự chủ động của các chi ủy, chi bộ và sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy xã cùng các ban, ngành, đoàn thể.

Từ phát hiện, bồi dưỡng đến hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, các cấp ủy từng bước nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện để những người có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn phấn đấu vào Đảng.

Những người phụ nữ Thái xã Sơn Lâm bên thác Liếp. Ảnh: Nhật Lân

Khi mỗi gia đình, mỗi thôn bản trở thành nơi vun đắp lý tưởng, mỗi đảng viên thực sự tiên phong trong hành động và tổ chức Đảng chủ động đồng hành với quần chúng, công tác phát triển đảng viên sẽ có thêm nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng quê hương miền núi Sơn Lâm ngày càng phát triển.

Xã vùng biên Sơn Lâm. Ảnh: CSCC