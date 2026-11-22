Đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại một trong những cặp đôi nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá Việt Nam: Công Vinh - Thủy Tiên. Họ không chỉ là một cầu thủ và một ca sĩ, mà từng tạo nên sức hút vượt khỏi ranh giới thể thao, trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng trong suốt nhiều năm.

Trên thế giới, chuyện cầu thủ yêu ca sĩ, hoa hậu hay diễn viên vốn không hiếm. Những mối quan hệ giữa các ngôi sao thể thao và người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí luôn thu hút sự quan tâm lớn. Nhưng với Công Vinh và Thủy Tiên, câu chuyện có phần đặc biệt hơn khi họ công khai tình cảm giữa lúc tiền đạo xứ Nghệ vẫn đang thi đấu, là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam.

Tháng 12 tới sẽ tròn 10 năm kể từ ngày Công Vinh tuyên bố giã từ bóng đá.

Thời điểm Công Vinh yêu Thủy Tiên, anh nhận không ít ý kiến trái chiều. Mối quan hệ giữa một tiền đạo nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên sân cỏ và một nữ ca sĩ có sức hút lớn trong showbiz trở thành đề tài bàn luận của dư luận. Công Vinh từng đối mặt với nhiều lời đánh giá, hoài nghi, thậm chí có những ý kiến khắt khe về chuyện tình cảm. Nhưng bất chấp những tranh luận ấy, cả hai vẫn trở thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất Việt Nam.

Sức hút của Công Vinh - Thủy Tiên đến từ việc cả hai đều có vị thế riêng. Công Vinh là một trong những tiền đạo tiêu biểu của bóng đá Việt Nam, còn Thủy Tiên có tên tuổi và lượng người hâm mộ lớn trong âm nhạc. Khi đứng cạnh nhau, họ tạo nên sức ảnh hưởng hiếm có, khiến chuyện tình cảm, cuộc sống hay những lần xuất hiện chung đều được truyền thông quan tâm.

Vì vậy, dấu mốc 10 năm Công Vinh giải nghệ cũng gợi lại câu chuyện về một cặp đôi từng vượt qua nhiều tranh cãi để trở thành biểu tượng nổi tiếng của bóng đá và giải trí Việt Nam. Bóng đá Việt Nam từng có nhiều cầu thủ được yêu mến, showbiz cũng có những chuyện tình đình đám, nhưng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn là trường hợp hiếm hoi tạo được sức ảnh hưởng lớn ở cả hai lĩnh vực. Đó cũng là lý do khi nhìn lại chặng đường đã qua, câu chuyện của họ vẫn mang đến nhiều cảm xúc và sự chú ý đặc biệt.