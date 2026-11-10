Chuyển Bộ Công an vụ Công ty Dương Đông tồn kho âm 123 triệu lít xăng dầu

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn.

Sổ sách ghi nhận tồn kho âm 123 triệu lít xăng dầu

Ngày 10/11, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông cùng các doanh nghiệp có liên quan.

Một trong những nội dung đáng chú ý là những bất thường nghiêm trọng trong việc hạch toán nhập, xuất và tồn kho xăng dầu. Qua kiểm tra thực tế tại 16 kho, đối chiếu dữ liệu trên phần mềm do doanh nghiệp cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện số tồn kho lũy kế cuối kỳ ngày 31/3/2026 trên phần mềm kế toán của Tập đoàn Dương Đông âm khoảng 123 triệu lít xăng dầu.

Bên cạnh đó, số liệu nhập, xuất xăng dầu thể hiện trên báo cáo tài chính có sự chênh lệch lớn so với bảng kê hóa đơn, tờ khai hải quan và tờ khai thuế. Cụ thể, lượng nhập trên báo cáo lớn hơn khoảng 21 triệu lít, lượng xuất lớn hơn khoảng 102 triệu lít.

Tổng giá trị chênh lệch được xác định khoảng 2.078 tỉ đồng, tính theo giá vốn ước tính 16.900 đồng/lít. Thanh tra Chính phủ nhận định những bất thường này có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, trong đó có hành vi xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

Đáng chú ý, qua kiểm tra các giao dịch từ năm 2022 đến tháng 3/2026, cơ quan thanh tra còn phát hiện nhiều trường hợp mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Điển hình, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình đã sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng của 12 công ty không hoạt động thực tế, với lượng xăng dầu ghi trên hóa đơn khoảng 2,6 tỉ lít, nhằm hợp thức hóa khoảng 2,8 tỉ lít xăng dầu bán ra.

Theo kết luận, 12 công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu. Trong cùng thời gian, Công ty Thanh Bình đã mua khoảng 114 triệu lít xăng dầu từ Tập đoàn Dương Đông.

Cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt vi phạm tại Tập đoàn Dương Đông.

Một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P. cũng có những bất thường đáng chú ý. Từ tháng 1/2025 đến ngày 30/6/026, doanh nghiệp xuất hóa đơn bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.650 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tháng 6/2026, công ty vẫn chưa giao 57,6 triệu lít, trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng, trong khi lượng hàng tồn kho thực tế tại hai kho thuê chỉ khoảng 15.670 lít dầu.

Đối với Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, số liệu tồn kho trên sổ sách và báo cáo tài chính chênh lệch với thực tế tại các kho, tổng giá trị khoảng 675 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Thanh tra Chính phủ xác định từ năm 2022 đến tháng 3/2026, doanh nghiệp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương 2.841 tỉ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Từ các tài liệu thu thập được, Thanh tra Chính phủ xác định những vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến mua bán xăng dầu không có chứng từ hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán. Cơ quan này đã chuyển thông tin, hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Dấu hiệu trốn thuế 720 tỉ đồng, hồ sơ chuyển Bộ Công an

Ngoài những sai phạm liên quan đến hóa đơn, chứng từ và hạch toán kế toán, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Dương Đông.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2022 đến tháng 3-2026, tập đoàn, các công ty con và chi nhánh đã kê khai không đúng đối tượng đối với số thuế bảo vệ môi trường khoảng 720 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 140 tỉ đồng được xác định không có khả năng nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thanh tra nhận định hành vi này có dấu hiệu vi phạm Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Quản lý thuế và có dấu hiệu trốn thuế. Hồ sơ vụ việc cũng đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Một vấn đề khác được chỉ ra là các khoản vay lãi suất thấp giữa Tập đoàn Dương Đông, công ty con và các tổ chức, cá nhân liên quan, cùng việc doanh nghiệp trả nợ thay, ứng vốn cho công ty con. Các giao dịch này có tổng giá trị khoảng 860 tỉ đồng.

Qua đó, doanh nghiệp bị xác định kê khai thiếu khoảng 243 tỉ đồng doanh thu tài chính, tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu khoảng 48,6 tỉ đồng.

Về hoạt động dự trữ xăng dầu, đoàn thanh tra phát hiện 15/19 đơn vị, gồm các chi nhánh hạch toán độc lập và công ty con, có lượng xăng tồn kho theo ngày trong tháng 3/2026 vượt từ 150% đến trên 500% so với mức tồn kho trung bình của ba tháng liền kề.

Ở chiều ngược lại, trong suốt 51 tháng được kiểm tra, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Tập đoàn Dương Đông duy trì mức dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định đối với xăng RON 95-III và dầu diesel.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, Bộ Tài chính được kiến nghị xem xét, xử lý các vi phạm về thuế; Bộ Công Thương xử lý những vi phạm hành chính liên quan đến hàng tồn kho và dự trữ xăng dầu.

Tập đoàn Dương Đông cũng được yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế, chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, Tập đoàn Dương Đông thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỉ đồng, trụ sở tại TPHCM. Doanh nghiệp có 17 công ty thành viên, 7 công ty con và 7 chi nhánh; hệ thống phân phối gồm 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra, tập đoàn sở hữu 17 tàu vận tải xăng dầu và 5 kho với tổng dung tích hơn 44.800m³.