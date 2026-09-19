Chuyển Bộ Công an hồ sơ có dấu hiệu hình sự và trốn thuế tại Công ty Phú Minh Vina

Đổ trái phép hơn 12.000 tấn chất thải

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 648/KLTT-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina (Công ty Phú Minh Vina). Đây là doanh nghiệp có trụ sở chính và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế tại Khu xử lý rác thải, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ.

Công ty Phú Minh Vina do bà Nguyễn Thị Thúy Hoa làm Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại lần 5 ngày 24/12/2021, có hiệu lực đến ngày 24/12/2026.

Kết quả thanh tra cho thấy doanh nghiệp này có nhiều vi phạm kéo dài, trong đó, có dấu hiệu của các tội gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại; vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế.

Chuyển Bộ Công an hồ sơ 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự tại Công ty Phú Minh Vina.

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 3/2026, Công ty Phú Minh Vina đã tiếp nhận, xử lý gần 199.300 tấn chất thải, với tổng doanh thu hơn 584,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động xử lý chất thải của doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm đáng chú ý.

Điển hình, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2026, Công ty Phú Minh Vina ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi để vận chuyển 533 chuyến xe, với khoảng 12.318 tấn chất thải ra khỏi nhà máy. Theo kết luận thanh tra, số chất thải này bị đổ trái phép tại một số địa bàn thuộc thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Một vi phạm khác được xác định là việc chuyển chất thải từ khu vực chứa chất thải nguy hại sang khu vực chôn lấp chất thải thông thường. Từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty Phú Minh Vina đã chuyển giao hơn 10.582,8 tấn chất thải, chủ yếu được vận chuyển từ Xưởng số 2 - nơi chứa chất thải nguy hại - sang bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản thuộc Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

Kết quả phân tích mẫu bùn, chất thải tại ô chôn lấp cho thấy chỉ số tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn.

Thanh tra Chính phủ cũng làm rõ việc một số chất thải được thu gom nhưng không được đưa về nhà máy của Công ty Phú Minh Vina để xử lý theo quy định với số lượng 118,2 tấn.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 6/2026, một phương tiện mang biển kiểm soát 29E-04314 của công ty đã thu gom khoảng 1.041,8 tấn chất thải từ 57 chủ nguồn thải. Trong số này có khoảng 573,1 tấn chất thải nguy hại. Tuy nhiên, số chất thải nói trên không được đưa về nhà máy để xử lý.

Sử dụng 2 phần mềm kế toán, để ngoài sổ sách hơn 8,4 tỷ đồng

Không chỉ phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Thanh tra Chính phủ còn làm rõ dấu hiệu vi phạm trong công tác kế toán, tài chính và thuế tại Công ty Phú Minh Vina.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6/7/2026, doanh nghiệp sử dụng đồng thời 2 phần mềm kế toán. Trong đó, phần mềm MISA được sử dụng để ghi sổ, lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan Nhà nước; trong khi phần mềm Dtech được sử dụng để hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh thực tế khác với phần mềm MISA.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Phú Minh Vina đã bỏ ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA khoản tiền mặt hơn 8,446 tỷ đồng, cụ thể là 8.446.273.700 đồng.

Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về kế toán” theo điểm đ khoản 1 Điều 221 Bộ luật Hình sự và “Tội trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Đây là nhóm hành vi thứ tư có dấu hiệu hình sự được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định một số hành vi tại Công ty Phú Minh Vina có dấu hiệu cấu thành các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự gồm: Tội gây ô nhiễm môi trường; Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại; Tội vi phạm quy định về kế toán.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra nhiều vi phạm hành chính tại Công ty Phú Minh Vina, trong đó có việc tiếp nhận, xử lý vượt công suất được cấp phép hơn 31.215 tấn; vận hành lò đốt chất thải nguy hại ngoài danh mục được cấp phép và báo cáo chênh lệch hơn 35.211 tấn chất thải nguy hại trong 3 năm. Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể, các biện pháp xử lý được kiến nghị gồm phạt tiền, đình chỉ hoạt động xử lý chất thải rắn thông thường và tước quyền sử dụng giấy phép môi trường trong thời hạn từ 6 đến 9 tháng.