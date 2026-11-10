Chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu hình sự trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 10/11, Thanh tra Chính phủ công bố thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đáng chú ý, theo kết luận, 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được Thanh tra Chính phủ kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, khởi tố theo quy định của pháp luật.

Vụ thứ nhất, Thanh tra Chính phủ phát hiện hành vi có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu); sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; vi phạm quy định về kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình và 12 doanh nghiệp liên quan.

Qua thanh tra xác định các doanh nghiệp này không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện theo pháp luật xác nhận là người làm thuê, nhận lương hằng tháng hoặc bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập công ty, không biết gì về hoạt động của công ty (công ty “ma”).

Từ tháng 1/2024 đến 6/2026, Công ty Thanh Bình sử dụng gần 4.700 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thể hiện mua xăng, dầu của 12 công ty “ma” với số lượng khoảng 2,6 tỷ lít, trị giá 42.600 tỷ đồng. Việc này nhằm hợp thức cho số lượng bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng. Xác minh dòng tiền, Thanh tra Chính phủ làm rõ, để thanh toán cho gần 4.700 hóa đơn đầu vào, Công ty Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản của công ty, chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty “ma."

Số tiền này sau đó được luân chuyển qua 3 tài khoản của 2 công ty trung gian về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình. Ông Sơn tiếp tục chuyển khoản cho 114 tổ chức khoảng 13.070 tỷ đồng và chuyển khoản cho 1.285 cá nhân, khoảng 1.800 tài khoản, với số tiền khoảng 37.880 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Vụ thứ hai, cơ quan thanh tra phát hiện hành vi có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, vi phạm quy định về kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc.

Từ tháng 7/2024 đến 10/2024, Công ty Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc đã sử dụng gần 4.200 hóa đơn trị giá gia tăng đầu vào thể hiện mua xăng, dầu của 8 công ty “ma” với khoảng 150 triệu lít, trị giá khoảng 3.300 tỷ đồng. Việc này để hợp thức cho số lượng xăng dầu bán ra cho 6 khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ trên 142 triệu lít, trị giá khoảng 2.210 tỷ đồng.

Kiểm tra, xác minh tại cơ quan thuế xác định 8 công ty “ma” này sử dụng hơn 3.800 hóa đơn trị giá gia tăng đầu vào thể hiện mua xăng dầu của 17 doanh nghiệp với trị giá khoảng 3.347 tỷ đồng.

Kết luận nhấn mạnh, 25 doanh nghiệp này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, một số người đại diện theo pháp luật xác nhận là người làm thuê, nhận lương hằng tháng hoặc bị mất/giả mạo căn cước công dân, không biết gì về hoạt động của công ty.

Xác minh, thu thập hồ sơ mở tài khoản tại ngân hàng phát hiện một tài khoản trong số 22 cá nhân là Phùng Thị Mỹ Duyên đã nhận 356 tỷ đồng, là kế toán Công ty P.A.S - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ việc thứ ba, thanh tra phát hiện hành vi có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, vi phạm quy định về kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Tây Nam S.W.P. Cụ thể, từ tháng 1/2025 đến 30/6/2026, Công ty Xăng dầu Tây Nam S.W.P xuất hóa đơn thể hiện bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.650 tỷ đồng và đã thu tiền của khách hàng.

Đến 30/6, Công ty chưa giao hơn 57 triệu lít xăng dầu trong tổng số 93 triệu lít xăng dầu, nhưng kiểm tra thực tế tồn kho tại 2 kho thuê chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu.

Từ năm 2022 đến nay, trong khi đang bị cưỡng chế nợ thuế, công ty đã tạm ứng cho ông Lương Đình Tiến (Giám đốc) khoảng 553 tỷ đồng và ông Trần Minh Xuân (thành viên góp vốn) 584 tỷ đồng, đến nay chưa hoàn ứng.

Vụ việc thứ tư, hành vi có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; vi phạm quy định về kế toán tại Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm. Giai đoạn từ 2022 đến 30/6/2026, lượng tồn kho xăng, dầu trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chênh lệch với tồn kho xăng, dầu kiểm kê thực tế tại các kho xăng dầu của công ty với tổng trị giá khoảng 675 tỷ đồng.

Vụ việc thứ năm, thanh tra chỉ ra hành vi có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; vi phạm quy định về kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại PLI. Năm 2024, công ty kê khai mua xăng dầu của Công ty P.A.S và 3 chi nhánh Công ty P.A.S với tổng lượng hàng hơn 6 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 97 tỷ đồng. Kiểm tra một số chứng từ mua bán thấy biên bản giao nhận đồng thời là phiếu xuất kho không ghi đầy đủ thông tin, chưa có đủ cơ sở xác định thực tế hoạt động mua bán, giao nhận, vận chuyển xăng dầu.

Vụ việc thứ sáu liên quan đến hành vi có dấu hiệu trốn thuế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. Thanh tra phát hiện từ năm 2023 đến tháng 5/2026, công ty này xuất hóa đơn sai thời điểm cho khách hàng khoảng 929.000 lít xăng dầu, trị giá khoảng 20 tỷ đồng; xuất hóa đơn thấp hơn giá công bố đối với khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu, làm giảm doanh thu trị giá khoảng 5,3 tỷ đồng.

Vụ việc thứ bảy được thanh tra chuyển tới công an là hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán tại Công ty cổ phần vận tải và sản xuất Long Phú. Kết luận xác định từ 3/1/2025 đến ngày 1/6/2026, sổ chi tiết vật tư hàng hóa tại kho xuất hơn 1 triệu lít dầu DO, nhưng đồng hồ lượng kế tại kho thể hiện xuất trên 508.380 lít dầu DO, thấp hơn so với số chi tiết vật tư khoảng 731.000 lít dầu, tương đương trị giá hơn 11 tỷ đồng./.