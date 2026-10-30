Chuyện Binance, Bybit bị hack tỷ USD và lo ngại của Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Hacker tấn công, sàn tiền số lấy gì đền nhà đầu tư?

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI Digital (SSID). Ảnh: SSID.

Ngày 30/10, Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, công bố điều tra sơ bộ về việc một lượng tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 6,3 tỷ USD bị dịch chuyển trái phép.

Sự cố này được phía sàn cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập, từ đó kẻ tấn công truy cập vào container dịch vụ nội bộ để gửi các lệnh rút tiền.

Sự kiện này là một minh chứng thực tế cho bài toán bảo mật và an toàn hệ thống trên thị trường tài sản số toàn cầu.

Nhìn lại diễn biến thị trường, những rủi ro tương tự và cách thức bảo vệ nhà đầu tư đã được Chủ tịch HĐQT SSI Digital (SSID) - ông Nguyễn Duy Hưng đặt ra từ tháng 5/2025, bên lề sự kiện Blockstar Meetup.

Theo Chủ tịch SSI, thị trường tài sản số, điều quan trọng nhất là bảo mật, chống hacker. Bất cứ thị trường nào cũng có hai khối, chính đạo và tà đạo. Khối chính đạo muốn làm ăn tốt nhất, khối tà đạo muốn kiếm tiền trục lợi, kể cả lừa đảo.

Ngay cả một tổ chức nhiều kinh nghiệm và có hệ thống bảo mật tốt như Bybit từng bị hacker tấn công và làm thất thoát tài sản 1,4 tỷ USD của khách hàng.

Từ rủi ro hệ thống này, vị lãnh đạo SSID từng đặt vấn đề, “Vậy lấy cái gì để đền vào số 1,4 tỷ USD như vậy? Bybit có cái để đền ngay, vậy một sàn của Việt Nam lấy gì để đền cho nhà đầu tư?”.

Để giải quyết bài toán đền bù, ông Hưng đưa ra con số vốn pháp định cho các tổ chức. Tại thị trường Việt Nam, đây là mức được xem là tạm đủ để đảm bảo bù đắp rủi ro nếu có.