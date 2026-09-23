Chuyển biến từ phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”

Gần dân để ban hành quyết sách sát thực tiễn

Chuyển biến rõ nét trong triển khai Đề án số 10-ĐA/TU thời gian qua là việc HĐND các cấp chủ động đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường và đưa đại biểu đến gần hơn với cử tri. Ở phường Phù Lãng, Thường trực HĐND phường đã đưa các cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân vào quy chế hoạt động định kỳ. Tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND phường với cử tri tổ dân phố Văn Phong, nhiều ý kiến thẳng thắn phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc từ đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông đến điện chiếu sáng... Ông Phạm Trọng Chiêu, tổ dân phố Văn Phong cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi nhiều kiến nghị về đường giao thông, đường điện đã được lãnh đạo phường giải trình, trao đổi làm rõ ngay tại buổi đối thoại”.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND phường và đại biểu HĐND phường Chi Lăng trò chuyện với cử tri tổ dân phố Đồng Mai.

Đối với những nội dung phức tạp, Thường trực HĐND phường tổng hợp, phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định; đồng thời phát huy vai trò của đại biểu HĐND phường trong giám sát, đôn đốc tiến độ xử lý. Bà Đỗ Thị Loan, đại biểu HĐND phường cho biết: “Mỗi đại biểu đều chủ động bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt phản ánh từ khu dân cư và kiên trì theo dõi kết quả trả lời. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cơ bản các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được giải quyết và trả lời thỏa đáng, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân”.

Xác định việc đồng hành cùng Nhân dân là thước đo hiệu quả hoạt động, HĐND phường Chi Lăng luôn chủ động nắm bắt, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của cử tri để ban hành quyết sách phù hợp với thực tiễn địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, HĐND phường tổ chức 8 kỳ họp, thông qua 20 nghị quyết, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức thiết như: Phân bổ vốn đầu tư công hoàn thiện giao thông, hạ tầng; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển thiết chế văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: "Bám sát Đề án số 10, HĐND phường Chi Lăng đã đổi mới từ tư duy hành chính thụ động sang tinh thần kiến tạo, phục vụ, chủ động và thích ứng linh hoạt. HĐND phường xác định mỗi nghị quyết khi được biểu quyết thông qua đều sát thực tiễn đời sống, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, dân sinh, khơi thông nguồn lực phát triển. Để đạt mục tiêu đó, Thường trực HĐND phường chú trọng bồi dưỡng năng lực, kỹ năng thẩm tra cho đại biểu; đẩy mạnh giám sát thực địa, tăng cường chất vấn, giải trình các vấn đề bức xúc phát sinh và đôn đốc giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri; đồng thời ứng dụng nền tảng số để Nhân dân trực tiếp giám sát hoạt động của cơ quan dân cử”.

Xây dựng cơ quan dân cử hiện đại

Điểm đột phá chiến lược của Đề án số 10 là mục tiêu xây dựng “HĐND số”. Tại xã Tân Yên, công nghệ số làm thay đổi thói quen làm việc của đại biểu. Tài liệu kỳ họp được gửi sớm trên môi trường số giúp đại biểu chủ động nghiên cứu. HĐND xã đưa quy trình xử lý văn bản lên hệ thống điều hành liên thông; 100% văn bản đi, đến được số hóa và xử lý trên môi trường mạng, từng bước hình thành kho dữ liệu điện tử.

Theo Đề án số 10, thành phố phấn đấu đến năm 2031 có 100% văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND được số hóa và xử lý trên môi trường điện tử. 100% HĐND các cấp triển khai kỳ họp, phiên họp không giấy. Ngay trong năm 2026, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm hỗ trợ hoạt động dùng chung, đồng bộ dữ liệu kết nối 2 cấp chính quyền.

Tại phường Quế Võ, chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng việc trang bị máy tính xách tay cho 100% đại biểu nhiệm kỳ 2026 - 2031, để phục vụ kỳ họp “không giấy tờ”. Tài liệu được mã hóa, phân quyền, gửi các Ban HĐND thẩm tra trước 20 ngày và cập nhật đến đại biểu trước kỳ họp 5 ngày. Đồng chí Nguyễn Hồng Mạnh, Phó Chủ tịch HĐND phường cho biết: “Việc trang bị máy tính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp đại biểu nâng cao trách nhiệm công vụ; đồng thời tạo kênh tiếp nhận, xử lý nhanh phản ánh của cử tri, không để tồn đọng kiến nghị”.

Đến nay, HĐND thành phố và 99/99 HĐND xã, phường đã triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông; 100% văn bản đi, đến được số hóa, xử lý trên môi trường mạng. Đối với HĐND thành phố, App HĐND hỗ trợ cung cấp tài liệu, tra cứu nghị quyết, phục vụ điều hành kỳ họp, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Cổng thông tin điện tử HĐND các cấp thành phố cập nhật thông tin về kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị, mở thêm kênh kết nối giữa HĐND với cử tri.

Đề án số 10 của Thành ủy đã và đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử. Để hoàn thành mục tiêu Đề án, thời gian tới HĐND các cấp tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ đại biểu; nâng chất lượng thẩm tra để 100% nghị quyết ban hành sát thực tiễn; đồng thời đổi mới giám sát thực địa, kiên quyết đeo bám đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đẩy mạnh xây dựng “HĐND số”, hoàn thiện phần mềm dùng chung và phấn đấu 100% kỳ họp không giấy tờ. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng bộ máy HĐND các cấp thực sự chuyên nghiệp, kiến tạo, vì Nhân dân phục vụ.