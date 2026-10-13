Chuyển biến tích cực về trật tự đô thị tại đường dạo ven hồ Đầm Tròn (phường Ba Đình)

Đường thông hè thoáng sau phản ánh...

...và hình ảnh đường phố bị xe cộ chiếm dụng trước đó

Trên ấn phẩm Hànộimới điện tử ngày 8-10 đã đăng tải bài viết xung quanh việc đường dạo ven hồ Đầm Tròn (phường Ba Đình) bị hàng quán và xe cộ chiếm dụng. Ghi nhận thực tế của phóng viên báo cho thấy, hàng loạt quán ăn, quán bia và điểm dịch vụ ngang nhiên lấn chiếm phần lớn lối đi dành cho người đi bộ để kê bàn ghế, bày biện đồ đạc. Không dừng lại ở đó, khu vực này còn trở thành bãi đỗ xe bất đắc dĩ cho khách hàng, với xe máy, ô tô đậu đỗ lộn xộn sát mép hồ và chắn ngang lối đi.

Không còn tình trạng hàng quán bày bán trên lối đi lại..

...và vi phạm trước đó

Sau phản ánh của ấn phẩm Hànộimới điện tử, Công an phường Ba Đình đã tiếp tục tăng cường tuần tra, bố trí lực lượng chốt trực hợp lý để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không để tình trạng lấn chiếm không gian đường dạo tái diễn gây bức xúc dư luận. Đồng thời, hệ thống chính trị cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các hộ kinh doanh tại khu vực xảy ra vi phạm.

Người dân đã có thêm nhiều không gian để vui chơi, hóng mát ven hồ Đầm Tròn, hình ảnh ngày 11-10. Ảnh: QV

“Từ sau bài phản ánh trên ấn phẩm Hànộimới điện tử, người dân quanh hồ Đầm Tròn đã nhận thấy diện mạo mới phong quang, sạch sẽ, ngăn nắp và không còn tình trạng hàng quán bày bán trên lối đi lại; người già và trẻ nhỏ có chỗ chơi, hóng mát ven hồ. Trân trọng cám ơn Báo đã phản ánh, cám ơn lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đình đã làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình. Hy vọng trật tự đô thị tại khu vực sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài, trở thành ý thức của người dân”, ông Nguyễn Quang Vinh (số 2A ngõ 135 Đội Cấn, phường Ba Đình) phản hồi Báo Hànộimới.