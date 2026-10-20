Chuyển biến tích cực trong công tác Đảng ở xã đảo Tam Hải

Chi bộ Công an xã Tam Hải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Tháo điểm nghẽn trong phát triển đảng viên

Ông Phan Thành Trung, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tam Hải cho biết, việc phát triển đảng viên mới tại xã đảo gặp không ít khó khăn. Đặc điểm dân cư và lao động thường xuyên biến động khiến công tác tạo nguồn rơi vào tình trạng “khan hiếm”.

Nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa hoặc học tập tại các đô thị lớn, khiến nguồn quần chúng ưu tú tại chỗ ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó, một bộ phận quần chúng trẻ vẫn còn tâm lý e ngại, chưa xác định rõ động cơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng.

“Trước thực tế này, Đảng ủy xã Tam Hải không thụ động chờ quần chúng tự tìm đến tổ chức đảng mà chủ động rà soát, phát hiện và bồi dưỡng nguồn ngay từ cơ sở. Chỉ tiêu phát triển đảng viên được cụ thể hóa theo từng tổ chức đảng; kế hoạch xây dựng hằng năm và cả nhiệm kỳ gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy”, ông Trung cho biết.

Cách làm này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tạo nguồn. Thay vì chỉ dựa vào những trường hợp được giới thiệu, các chi bộ chú trọng phát hiện nhân tố tích cực từ thực tiễn lao động, sản xuất, công tác và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Những quần chúng có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng được theo dõi, bồi dưỡng, tạo điều kiện rèn luyện qua các nhiệm vụ cụ thể.

Đối với lực lượng thanh niên đi làm ăn xa, các chi bộ chủ động phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội và gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quá trình phấn đấu của quần chúng. Việc hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục và tạo điều kiện về thời gian cũng được quan tâm, giúp những người đang làm việc ngoài địa phương có thể tiếp tục quá trình phấn đấu vào Đảng.

Kết quả, đến đầu tháng 10/2026, Đảng bộ xã Tam Hải đã kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 125% chỉ tiêu đề ra (8 đảng viên). Trong đó, Chi bộ thôn Đông Tuần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi kết nạp vượt 100% chỉ tiêu được giao.

Đảng viên trẻ Hồ Thủy Tiên tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi do Đảng uỷ xã Tam Hải tổ chức. Ảnh: THỦY TIÊN

Đảng viên trẻ Hồ Thủy Tiên (Chi bộ thôn Đông Tuần) chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học, chị tiếp tục tham gia các phong trào đoàn tại nơi cư trú nhằm đóng góp sức trẻ vào xây dựng quê hương.

Sự năng nổ, nhiệt tình của chị đã được lãnh đạo Đoàn Thanh niên xã và chi bộ ghi nhận, khuyến khích tiếp tục tham gia các hoạt động, phong trào. Qua từng nhiệm vụ cụ thể, chị Tiên ngày càng trưởng thành và được Chi bộ thôn Đông Tuần giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng. Tháng 5/2026, chị chính thức được kết nạp vào Đảng.

“Sau khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi chủ động đảm nhận các phần việc, nhiệm vụ do chi bộ giao cùng các phong trào đoàn ở cơ sở. Là một giáo viên trẻ, tôi phát huy vai trò hỗ trợ chuyển đổi số khi hướng dẫn đoàn viên, người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, sử dụng mạng xã hội hữu ích và phòng chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng”, chị Tiên chia sẻ.

[VIDEO] - Đảng viên Hồ Thủy Tiên chia sẻ về quá trình rèn luyện, trưởng thành sau khi được kết nạp vàoĐảng:

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ

Song hành với yêu cầu phát triển đảng viên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy xã Tam Hải.

Đặc thù địa bàn xã đảo với khối lượng công việc lớn, trong khi nhân lực ở một số lĩnh vực còn thiếu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo rà soát, phân công và điều chỉnh nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực và sở trường của từng cán bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải Huỳnh Minh Cường cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã thực hiện 22 lượt điều động, bổ nhiệm và tiếp nhận cán bộ; đồng thời kiện toàn 2 chức danh bí thư chi bộ thôn, 2 chức danh trưởng ban công tác Mặt trận thôn và 1 chức danh trưởng thôn.

“Việc kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định và gắn với yêu cầu thực tiễn. Trong điều kiện một số lĩnh vực còn thiếu nhân lực, việc phân công, điều chỉnh nhiệm vụ và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị góp phần phát huy nguồn lực hiện có, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ chính trị tại địa phương”, ông Cường cho biết.

Đảng ủy xã Tam Hải tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại cơ sở. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Đồng thời, công tác đào tạo cán bộ luôn được quan tâm. Trong năm 2026, có 3 cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị; 3 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị và 3 cán bộ tham gia lớp đào tạo chuẩn về chuyên môn.

Bên cạnh đó, nhiều lượt cán bộ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật kiến thức và kỹ năng phục vụ công tác.

Địa phương cũng chú trọng đánh giá cán bộ định kỳ hằng tháng, hằng quý, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác.

Theo ông Cường, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm; nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi mới công tác đánh giá theo hướng thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm công việc cụ thể.