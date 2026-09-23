Chuyển biến tích cực sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW

Cô, trò Trường THCS Đông Cương, phường Hàm Rồng trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Linh Hương

Triển khai đồng bộ gắn với thực tiễn

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 71-NQ/TW đề ra, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và từng cơ sở giáo dục.

Tại Trường Đại học Hồng Đức, các nội dung của nghị quyết được cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, CĐS, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Ở khu vực miền núi, việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW cũng tạo thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo. Thầy giáo Hoàng Văn Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Cầm Bá Thước, xã Thường Xuân, cho biết: “Nghị quyết đã góp phần nâng cao vị thế, đời sống và động lực cống hiến của đội ngũ giáo viên. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục tại những địa bàn còn nhiều khó khăn”.

Một trong những nhiệm vụ được ngành GD&ĐT tập trung thực hiện là đẩy mạnh CĐS trong quản lý, dạy và học. Cơ sở dữ liệu ngành tiếp tục được hoàn thiện; học bạ số, các nền tảng phục vụ tuyển sinh, thi cử, quản lý trường học, chữ ký số và các nền tảng dùng chung được triển khai, mở rộng. Đến ngày 10/8/2026, toàn tỉnh đã phát hành thành công 730.250/762.036 học bạ số, đạt 95,8%. 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện theo mô hình tập trung được tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai gắn với tự học, cập nhật kiến thức công nghệ, kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tại nhiều cơ sở giáo dục, học liệu số và AI bước đầu được khai thác để hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên

Cùng với CĐS, ngành GD&ĐT Thanh Hóa chú trọng xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới. Công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý được tăng cường, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, năng lực số, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ, AI.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh hiện có khoảng 92,5% phòng học kiên cố; 86,9% trường đạt chuẩn quốc gia. Kế hoạch mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu giai đoạn 2026-2030 có tổng kinh phí dự kiến 436 tỷ đồng.

Đối với giáo dục mầm non, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục mầm non mới và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được triển khai đồng bộ. Dạy học 2 buổi/ngày từng bước được mở rộng tại những cơ sở đủ điều kiện; giáo dục STEM, STEAM, hướng nghiệp, phân luồng và các hoạt động trải nghiệm được tăng cường, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Chất lượng giáo dục được thể hiện rõ qua kết quả các kỳ thi. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 40.393/40.652 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 99,36%. Điểm trung bình các môn thi đạt 5,889 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố; toàn tỉnh có 383 điểm 10.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, Thanh Hóa có 86/90 học sinh đoạt giải, đạt 96%, gồm 8 giải nhất, 26 giải nhì, 32 giải ba và 20 giải khuyến khích. Trong năm 2026, học sinh Thanh Hóa giành 1 HCĐ tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO), 2 HCĐ tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO) và 1 HCB tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO), góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và năng lực phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu của tỉnh.

Cùng với giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đã, đang từng bước được hiện đại hóa, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được tập trung giải quyết. Mạng lưới trường, lớp sau sắp xếp cần tiếp tục hoàn thiện; việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư tại một số địa phương còn chậm. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giữa các vùng còn chênh lệch, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới và vùng đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, toàn tỉnh còn thiếu 18.104 người làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trong đó thiếu 10.055 nhà giáo và 8.049 nhân viên. Tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học, cấp học và địa bàn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, chưa được khắc phục triệt để.

Việc CĐS, ứng dụng AI, đổi mới kiểm tra, đánh giá và xây dựng học liệu số giữa các cơ sở giáo dục chưa đồng đều. Năng lực ngoại ngữ của đội ngũ giáo viên cũng còn khoảng cách so với yêu cầu. Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ hiện ước khoảng 57,9%, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 100%.

Ngành GD&ĐT Thanh Hóa tiếp tục tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; đẩy mạnh CĐS, ứng dụng AI; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, phát triển giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển của tỉnh. Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ sẽ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, tạo nền tảng để giáo dục Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, phát triển trong giai đoạn mới.