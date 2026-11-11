Chuyển biến rõ nét về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn quân

Thực hiện kế hoạch công tác và nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng, các đoàn công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đã tiến hành đợt kiểm tra, khảo sát diện rộng tại nhiều quân binh chủng, quân khu và các đơn vị cơ sở.

Đợt kiểm tra cũng tập trung đánh giá kết quả triển khai Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), gắn với công tác quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo sát thực tiễn cơ sở

Tại Quân khu 1, Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát tại Bộ Tư lệnh Quân khu. Kết quả cho thấy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, coi đây là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu cơ bản chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, các đoàn kiểm tra của Hội đồng do Đại tá Lê Trọng Xuân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn cũng đã làm việc tại Sư đoàn 346 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh. Kết quả kiểm tra tại các đơn vị này phản ánh sự chủ động trong việc đa dạng hóa hình thức, phương pháp truyền tải kiến thức pháp luật đến bộ đội.

Nổi bật tại Sư đoàn 346 là việc duy trì thường xuyên các mô hình hiệu quả như “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; tổ chức các buổi diễn đàn, sân khấu hóa nội dung pháp luật. Đơn vị cũng linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp mã QR để cán bộ, chiến sĩ quét mã khai thác tài liệu điện tử nhanh chóng, đồng thời phát huy tối đa công năng của hệ thống phát thanh nội bộ và mạng thông tin quân sự.

Tương tự, tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát chỉ thị, hướng dẫn của trên, kết hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương trong tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân địa bàn đóng quân được triển khai chặt chẽ, tạo sự lan tỏa tích cực...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong tình hình mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt hạn chế cần khắc phục tại một số đơn vị, như việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền ở vài nơi còn chung chung; chưa khai thác triệt để nguồn dữ liệu pháp luật điện tử; một số hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú.

Trong thời gian tới, các đơn vị cần đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, tăng cường tính tương tác hai chiều giữa người phổ biến và người thụ hưởng. Nội dung tuyên truyền phải sát hợp với đặc thù từng đối tượng, nhiệm vụ và địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số và các bộ phận hoạt động nhỏ, lẻ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác nền tảng số và tủ sách pháp luật cần được tiếp tục nâng chất.

Đồng thời, các đơn vị phải tiếp tục duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy. Lấy sự chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ làm thước đo căn bản, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.