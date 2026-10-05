Chuyến bay tri ân đưa hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Máy bay vận tải quân sự CASA 295 vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN.

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Lễ dâng hương, dâng hoa tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ diễn ra trang trọng.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Về phía lãnh đạo các tỉnh, thành phố, có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 TP Cần Thơ; ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Cà Mau; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh An Giang; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Vĩnh Long; ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Đồng Tháp.

Lễ dâng hương, dâng hoa tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, hi sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đất Mẹ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 đã có 182.377 Anh hùng liệt sĩ quê ở các tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và nước bạn Campuchia trong thời kỳ chiến tranh (địa bàn Quân khu 9 đảm nhiệm).

Máu xương của các Anh hùng liệt sĩ đã hóa thành hồn thiêng sông núi để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, và hạnh phúc, Chính ủy Quân khu 9 chia sẻ.

Theo Chính ủy Quân khu 9, dù đạn bom đã ngừng rơi và khói lửa chiến tranh đã lụi tắt, nhưng vẫn còn rất nhiều những người con ưu tú của Tổ quốc đang nằm lại đâu đó nơi lòng đất mẹ Việt Nam, và nơi đất bạn quê người mà chưa được xác định trọn vẹn danh tính.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thời gian qua, LLVT Quân khu 9 cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân các địa phương; các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học, cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội, đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt và vô cùng thiêng liêng.

Từng mẫu hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ, trang trọng vận chuyển ra Hà Nội.

Trung tướng Hồ Văn Thái cho biết, hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay là lần vận chuyển thứ 11, đồng thời cũng là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay chuyên dụng. Đây là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về những người con ưu tú của quê hương.

Từng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ lá Quốc kỳ đỏ thắm, chính là tấm lòng thành kính nhất, là sự ôm ấp trọn vẹn mà đồng bào, đồng chí và thế hệ hôm nay và mai sau đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển hôm nay là thêm những hy vọng được thắp lên, để xoa dịu những mòn mỏi, nỗi chờ mong bao năm qua của người thân và gia đình.

Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lần đầu được thực hiện bằng máy bay chuyên dụng.

Tại buổi lễ, LLVT Quân khu 9 cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cúi đầu thành kính tiễn biệt anh linh các Anh hùng liệt sĩ lên máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam, ra Thủ đô Hà Nội để thực hiện các bước giám định ADN.