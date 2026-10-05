Chuyến bay thứ ba vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân cùng các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn 918 để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Chuyến bay vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hạ cánh tại Sân bay Gia Lâm

Hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lần này là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân với những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc.

Sau khi đáp xuống sân bay, các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng ô tô để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tiến hành các bước giám định ADN, xác định chính xác danh tính từng liệt sĩ.

Kết quả phân tích sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để đối chiếu dữ liệu, từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đưa mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay vào khu vực bàn giao

Từ những nghĩa trang liệt sĩ ở các tỉnh phía Nam đến các phòng giám định tại Hà Nội, mỗi mẫu sinh phẩm là một phần của hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh, tiếp tục thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ.

Chia sẻ tại Sân bay Gia Lâm, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp với Quân khu 9 tổ chức chuyến bay vận chuyển và bàn giao hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Đây là lần thứ ba Quân chủng thực hiện nhiệm vụ này, sau hai lần phối hợp cùng Quân khu 7 trước đó.

Để bảo đảm chuyến bay diễn ra an toàn tuyệt đối, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tập trung quán triệt cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị.

Đưa mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay vào khu vực bàn giao

Quân chủng Phòng không - Không quân đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đồng thời giao nhiệm vụ trực tiếp cho Lữ đoàn Không quân 918 đảm nhiệm các chuyến bay vận chuyển.

Các thành phần tham gia từ chỉ huy bay, phi công, thành viên tổ bay đến lực lượng chuẩn bị máy bay và phương tiện đi kèm đều chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với Quân chủng Phòng không - Không quân, đây là những chuyến bay mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn chân thành của cán bộ, chiến sĩ đối với các thế hệ cha anh đi trước, đặc biệt là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mang lại bình yên cho nhân dân.

Các mẫu hài cốt được phủ Quốc kỳ

Thông qua nhiệm vụ này, Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Sau chuyến bay này, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tiếp tục phối hợp với các quân khu, đặc biệt là các đơn vị tại khu vực phía Nam, sẵn sàng thực hiện các chuyến bay vận chuyển hài cốt liệt sĩ tiếp theo theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Là người trực tiếp làm cơ trưởng cả 3 chuyến bay vận chuyển mẫu ADN hài cốt liệt sĩ từ phía Nam ra Hà Nội, Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân chia sẻ, cá nhân ông cũng như cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 rất vinh dự và tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là chuyến bay của sự tri ân, lòng biết ơn, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên ô tô vận chuyển đến các điểm giám định ADN

Đại tá Đỗ Văn Lành cho biết thêm, hôm nay, dù thời tiết có đợt không khí lạnh tràn về gây thêm thử thách, nhưng máy bay đã hạ cánh đúng hành trình, đúng thời gian và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, với những nhiệm vụ đột xuất mang ý nghĩa tri ân như thế này, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cảm thấy tự hào và quyết tâm rất lớn.

Đơn vị luôn làm tốt công tác chuẩn bị tỉ mỉ nhất, tổ chức hiệp đồng chỉ huy chặt chẽ nhất để bảo đảm chuyến bay đúng hành trình.

Đồng thời, nhận thức đây là nhiệm vụ vận chuyển đặc biệt, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án bố trí, sắp đặt trên máy bay nhằm bảo đảm sự nhẹ nhàng, chắc chắn và an toàn cao nhất cho các mẫu ADN.