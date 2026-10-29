Chuyến bay quốc tế từ Macau mở hướng kết nối mới cho du lịch Gia Lai

Chiều 29/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát và đặc biệt là lễ đón chuyến bay quốc tế đến nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Phù Cát.

Chuyến bay quốc tế từ Macau đến Cảng hàng không Phù Cát mở ra bước ngoặt kết nối hàng không quốc tế tới Gia Lai.

Sự kiện đón chuyến bay quốc tế đầu tiên của Bamboo Airways đưa 166 hành khách bay thẳng từ Macau (Trung Quốc) đến Quy Nhơn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hạ tầng hàng không của Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh", góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, thúc đẩy kết nối hàng không với du lịch và từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng của Cảng hàng không Phù Cát.

Đặc biệt, chuyến bay mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động vận chuyển hành khách thông thường. Đây là bước đi cụ thể trong hành trình mở cánh cửa Gia Lai ra thế giới và đón thế giới đến với Gia Lai.

Thông qua kết nối hàng không quốc tế, hình ảnh, văn hóa, con người và những điểm đến đặc sắc của Gia Lai có thêm cơ hội tiếp cận du khách, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, đối tác thương mại và các thị trường quốc tế.

Mỗi chuyến bay quốc tế không chỉ mang đến những du khách mới mà còn mở ra cơ hội hình thành những hành lang hợp tác mới, kết nối thị trường, dòng vốn đầu tư, công nghệ, tri thức và các nguồn lực phát triển.

Đối với Gia Lai, đây là cơ hội để giới thiệu một điểm đến khác biệt, nơi hội tụ vẻ đẹp của biển xanh Quy Nhơn, cảnh quan cao nguyên, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa Chăm, võ cổ truyền Bình Định cùng những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc.

Sự kết nối giữa biển, rừng và cao nguyên tạo nền tảng phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đến các hành trình khám phá và trải nghiệm. Việc mở rộng kết nối hàng không quốc tế còn góp phần tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế tiếp cận thuận lợi hơn với những tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Gia Lai.

Gia Lai không chỉ hướng đến việc đón thêm những chuyến bay và du khách quốc tế, mà còn mong muốn đón thêm những nhà đầu tư, những dự án mới và những cơ hội hợp tác phát triển lâu dài.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá, việc khánh thành đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát không chỉ là bước tiến về năng lực hạ tầng và bảo đảm an toàn khai thác bay, mà còn mở rộng cánh cửa giao thương, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, tăng cường liên kết vùng và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, việc đón chuyến bay charter ngay trong dịp khánh thành này là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, biến tiềm năng thành hiện thực, đưa Gia Lai kết nối sâu rộng ra thị trường quốc tế.