Chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống Tehran từ ngày 28/2

Một máy bay của hãng hàng không Iraqi Airways. Ảnh: Wikimedia Commons

Chuyến bay này hạ cánh sau khi Mỹ miễn trừ trừng phạt cho hãng hàng không quốc gia Iraq để khai thác các chuyến bay đến Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran phát đoạn video ngắn cho thấy máy bay của hãng Iraqi Airways hạ cánh xuống thủ đô Tehran sau khi bay từ thành phố Najaf của Iraq, đồng thời cho biết đây là chuyến bay khứ hồi.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Iraq thông báo rằng Mỹ đã cho phép Iraqi Airways bay đến Iran.

Tuần trước, chính phủ Iraq cũng đã đạt thỏa thuận với Mỹ, theo đó cho phép các hãng hàng không Iran, ngoại trừ Mahan Air, khai thác các chuyến bay hằng ngày đến và đi từ Najaf, nơi có một trong những đền thờ linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite. Đây là chuyến bay đưa người hành hương di chuyển giữa Iran và Najaf.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt ngành hàng không Iran từ ngày 8/9, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng lập trường cứng rắn đối với các công ty hỗ trợ ngành này.

Theo đó, có tổng cộng 36 đối tượng nằm trong danh sách mục tiêu trong đợt trừng phạt mới, bao gồm các hãng hàng không Iran và những công ty có trụ sở tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Kazakhstan. Với động thái lần này, Mỹ đang đưa toàn bộ lĩnh vực hàng không của nền kinh tế Iran ra khỏi thị trường.

Các biện pháp mới tập trung vào những doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động của Mahan Air, hãng hàng không Iran từ lâu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Mỹ cáo buộc Mahan Air hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận chuyển nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự. Cuối tháng 7, Mỹ cũng đã trừng phạt 6 cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Iran bị cáo buộc hỗ trợ mạng lưới của Mahan Air.

Trong đợt mới, Bộ Tài chính Mỹ đặc biệt nhắm tới các nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và đại lý bán hàng tổng hợp từng phục vụ các chuyến bay quốc tế của Mahan Air. Washington cáo buộc một số doanh nghiệp nước ngoài tạo điều kiện cho hoạt động mà Mỹ cho là liên quan đến IRGC và việc mua sắm bất hợp pháp các máy bay có nguồn gốc từ Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với Iran, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp làm ăn với những hãng hàng không Iran bị trừng phạt có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính quốc tế.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang mở rộng chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Tehran. Từ ngày 24/8, Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng phạm vi các lĩnh vực của Iran có thể trở thành mục tiêu trừng phạt thứ cấp, trong đó có hàng không, vận tải biển, công nghệ, vàng và tài sản kỹ thuật số.