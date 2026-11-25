Ngày 25/11, phi hành gia Pakistan Zeeshan Ali đã cùng phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-24 tiến vào trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc, trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên công trình không gian này. Sự kiện được xem là cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hàng không vũ trụ giữa hai nước, đồng thời thể hiện định hướng mở rộng hợp tác quốc tế của Bắc Kinh trong lĩnh vực không gian.

Phi hành đoàn gồm 3 thành viên, trong đó có chỉ huy người Trung Quốc Tang Hongbo, kỹ sư bay Wu Yi và chuyên gia Pakistan Zeeshan Ali, 40 tuổi. Tàu Thần Châu-24 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc bằng tên lửa Trường Chinh-2F. Khoảng chiều cùng ngày, các thành viên đã tiến vào trạm Thiên Cung và được phi hành đoàn Thần Châu-23 đang làm nhiệm vụ tại đây chào đón.

Theo kế hoạch, Ali sẽ lưu trú trên trạm từ 5-10 ngày, đảm nhiệm vai trò chuyên gia phụ trách thiết bị và thí nghiệm khoa học. Dù thời gian làm nhiệm vụ tương đối ngắn so với các chuyến bay thông thường của phi hành gia Trung Quốc, sự hiện diện của một phi hành gia nước ngoài trên Thiên Cung mang ý nghĩa đáng kể đối với định hướng quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu không gian của Bắc Kinh.

Tên lửa Trường Chinh 2F Y24 mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-24 cùng các phi hành gia Trung Quốc và phi hành gia người Pakistan Muhammad Zeeshan Ali, trước thời điểm phóng lên trạm vũ trụ Thiên Cung ngày 25/11. Ảnh Reuters

Để chuẩn bị cho chuyến bay, Ali đã trải qua 7 tháng huấn luyện tại Bắc Kinh, bao gồm các chương trình đào tạo chuyên môn, thể lực và tiếng Trung. Anh còn học các bài hát, đọc thơ Trung Quốc, luyện thư pháp và chơi bóng bàn nhằm thích nghi với môi trường làm việc và sinh hoạt tại đây.

Trong thời gian trên quỹ đạo, Ali sẽ tham gia một số thí nghiệm khoa học, trong đó có nghiên cứu về vật liệu composite sợi carbon có khả năng tự phục hồi, nhằm đánh giá tính năng tự động khắc phục những vết nứt nhỏ trên cấu trúc vật liệu. Những nghiên cứu như vậy có ý nghĩa đối với việc phát triển vật liệu và công nghệ phục vụ các phương tiện, thiết bị hoạt động trong môi trường không gian.

Mở rộng cơ hội hợp tác cho các nước đang phát triển

Chuyến bay của Zeeshan Ali là kết quả mới nhất trong quá trình hợp tác hàng không vũ trụ giữa Pakistan và Trung Quốc, vốn được thúc đẩy từ đầu những năm 1990. Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh đã hỗ trợ phóng các vệ tinh của Pakistan, góp phần giúp quốc gia Nam Á này từng bước phát triển năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ không gian.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động phóng vệ tinh, hợp tác giữa hai nước đang hướng tới những chương trình có hàm lượng khoa học và công nghệ cao hơn. Một thiết bị tự hành do Pakistan chế tạo dự kiến sẽ được đưa lên Mặt Trăng trong khuôn khổ sứ mệnh thám hiểm của Trung Quốc vào khoảng năm 2028. Đây là bước phát triển đáng chú ý, cho thấy khả năng tham gia sâu hơn của Pakistan vào các chương trình thám hiểm không gian quốc tế.

Phát biểu tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Bộ trưởng Phát triển Pakistan Ahsan Iqbal bày tỏ hy vọng chuyến bay sẽ mở đường cho những chương trình hợp tác mới, trong đó có khả năng triển khai một sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng chung giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, hợp tác quốc tế có thể giúp các quốc gia đang phát triển xây dựng năng lực trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế trong tương lai.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đánh giá chuyến bay là sự kiện có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi thành tựu cá nhân của một phi hành gia, bởi đây còn là biểu tượng cho khát vọng khoa học của thế hệ trẻ và cộng đồng nghiên cứu Pakistan. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã trao đổi điện mừng sau khi phi hành đoàn tiến vào trạm Thiên Cung.

Từ góc độ rộng hơn, sự kiện cho thấy hợp tác quốc tế có thể trở thành một con đường quan trọng để các nước đang phát triển tham gia vào lĩnh vực hàng không vũ trụ. Đây vốn là ngành công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn, trình độ khoa học – công nghệ cao và hệ thống cơ sở hạ tầng phức tạp. Việc xây dựng quan hệ đối tác với những quốc gia có năng lực phát triển không gian sẽ giúp các nước từng bước tiếp cận công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia các chương trình nghiên cứu chung.

Đáng chú ý, sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích trong lĩnh vực thám hiểm không gian mà còn tạo ra những tác động thiết thực đối với phát triển kinh tế và xã hội. Công nghệ vệ tinh hiện được ứng dụng rộng rãi trong viễn thông, định vị, quan sát Trái Đất, dự báo thời tiết, quản lý thiên tai và nông nghiệp. Do đó, việc nâng cao năng lực hàng không vũ trụ có thể góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện năng lực quản lý và mở rộng các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Thiên Cung và triển vọng hợp tác không gian quốc tế

Việc đưa phi hành gia Pakistan lên trạm Thiên Cung cũng phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng một nền tảng hợp tác quốc tế về nghiên cứu không gian. Trạm vũ trụ này được Trung Quốc tự xây dựng và chính thức đi vào hoạt động đầy đủ từ cuối năm 2022, có khả năng tiếp nhận tối đa 6 phi hành gia trong giai đoạn chuyển giao giữa các đoàn bay.

Trong bối cảnh Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do Mỹ dẫn dắt đang đối mặt với khả năng kết thúc hoạt động vào khoảng năm 2030, Thiên Cung có thể trở thành một địa điểm quan trọng cho các chương trình nghiên cứu khoa học và hợp tác không gian trong những năm tới. Việc tiếp nhận phi hành gia nước ngoài được xem là bước đi cụ thể nhằm mở rộng phạm vi hợp tác, tạo điều kiện để các quốc gia khác tham gia các hoạt động nghiên cứu trên quỹ đạo.

Định hướng này càng có ý nghĩa khi Trung Quốc đang thúc đẩy những mục tiêu lớn hơn trong chương trình thám hiểm không gian. Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa con người lên Mặt Trăng vào năm 2030 và phối hợp với Nga xây dựng một căn cứ nghiên cứu trên thiên thể này vào năm 2035. Dù sứ mệnh Thường Nga-7 bị trì hoãn do không đáp ứng được các điều kiện phóng trong năm nay, Trung Quốc khẳng định mục tiêu đưa con người lên Mặt Trăng vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, Mỹ đặt mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028, tiếp tục thúc đẩy các chương trình thám hiểm nhằm tạo tiền đề cho sự hiện diện lâu dài của con người trên thiên thể này và những hành trình xa hơn tới Sao Hỏa. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc vì thế không chỉ tập trung vào năng lực công nghệ mà còn liên quan đến khả năng thu hút đối tác, xây dựng mạng lưới hợp tác và thiết lập các nền tảng nghiên cứu không gian trong tương lai.

Washington từng bày tỏ quan ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm cách chi phối quyền tiếp cận những khu vực giàu tài nguyên trên Mặt Trăng. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này, khẳng định ủng hộ việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Trong bối cảnh đó, việc mở rộng hợp tác với các quốc gia như Pakistan giúp Trung Quốc thúc đẩy vai trò của Thiên Cung như một nền tảng nghiên cứu có sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các nước đang phát triển từng bước tham gia vào những chương trình khoa học và công nghệ vốn trước đây chủ yếu nằm trong khả năng của một số cường quốc.

Về lâu dài, triển vọng hợp tác hàng không vũ trụ sẽ không chỉ được quyết định bởi những chuyến bay có người lái hay các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng, mà còn phụ thuộc vào khả năng chia sẻ công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu chung và phát triển các ứng dụng phục vụ đời sống. Chuyến bay của Zeeshan Ali vì vậy có thể được xem là một bước khởi đầu đáng chú ý, mở ra thêm cơ hội để Pakistan và các quốc gia đang phát triển tham gia sâu hơn vào hành trình khám phá không gian của nhân loại.