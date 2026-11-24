Tàu bay chuyên dụng thực hiện chuyến bay kỹ thuật kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường vô tuyến VOR/DME tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, phục vụ đánh giá các thông số kỹ thuật và hoàn thiện phương thức bay, bảo đảm an toàn khai thác. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra hiệu chuẩn được thực hiện bằng tàu bay chuyên dụng, tập trung đánh giá tầm phủ, kiểm tra các hướng phương vị (radial) kỹ thuật và các hướng phương vị phục vụ phương thức khởi hành (SID), phương thức đến (STAR) và phương thức tiếp cận hạ cánh (IAP).

Đáng chú ý, các bài bay kiểm tra hướng tiếp cận theo hai hướng đường cất hạ cánh 07 và 25 được triển khai theo quỹ đạo, khoảng cách và độ cao đã xác định. Kết quả kiểm tra là cơ sở chuyên môn để đánh giá độ ổn định, độ chính xác và khả năng đáp ứng của hệ thống dẫn đường vô tuyến, phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện các phương thức bay tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo phương án tổ chức, tàu bay chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ được chuẩn bị và cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó di chuyển đến khu vực Gia Bình để tiến hành các bài bay hiệu chuẩn.

Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên môn, từ kiểm tra trang thiết bị, nhân lực, tàu bay đến công tác điều hành và hiệp đồng bay. Phương án tổ chức bay được tính toán, rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời hài hòa với mật độ hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và khu vực kiểm soát tiếp cận Nội Bài.

Đoàn công tác kiểm tra các điều kiện chuẩn bị bay tại khu vực lắp đặt thiết bị. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp chủ đầu tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cùng các đơn vị liên quan xây dựng, rà soát và thống nhất kế hoạch triển khai. Cục Hàng không Việt Nam cũng tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa yêu cầu kỹ thuật, phương án bay và các điều kiện an toàn hàng không.

VOR/DME là hệ thống thiết bị dẫn đường vô tuyến cung cấp thông tin về phương vị và khoảng cách, giúp tổ lái xác định vị trí, định hướng và thực hiện các phương thức bay theo quy định. Việc kiểm tra, hiệu chuẩn trên không là yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhằm xác định các thông số hoạt động thực tế của thiết bị, bảo đảm hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác trước khi được đưa vào sử dụng.

Việc triển khai chuyến bay kỹ thuật đầu tiên cho thấy công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang từng bước chuyển sang giai đoạn kiểm tra, đánh giá thực tế trên không. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống dẫn đường, các phương thức bay và những điều kiện kỹ thuật liên quan, góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả khi sân bay được đưa vào khai thác.