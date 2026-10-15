Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên kiểm tra an toàn tĩnh không tại Cảng hàng không Quảng Trị

Máy bay Cessna 208 bay qua khu vực Cảng hàng không Quảng Trị trong chuyến kiểm tra kỹ thuật, phục vụ đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Chuyến bay do Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện bằng máy bay Cessna 208, với thời gian dự kiến từ 60 - 90 phút. Hoạt động được triển khai với sự phối hợp của UBND tỉnh Quảng Trị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị và các đơn vị chuyên môn liên quan.

Theo đó, máy bay Cessna 208 xuất phát từ Cảng hàng không Đồng Hới, thực hiện 3 tuyến bay phía trên khu vực Cảng hàng không Quảng Trị ở các độ cao 300 m và 600 m, với tốc độ trung bình khoảng 220 km/giờ. Trong quá trình bay, hệ thống thiết bị chuyên dụng trên máy bay sẽ ghi nhận hình ảnh, dữ liệu nhằm phục vụ công tác kiểm tra không phận, đánh giá các chướng ngại vật tại hai đầu đường cất hạ cánh và các điều kiện liên quan đến an toàn hoạt động bay.

Cùng với chuyến bay kỹ thuật, các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra những hạng mục hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay. Công tác kiểm tra nhằm đánh giá hiện trạng các công trình, xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào khai thác.

Máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay kiểm tra an toàn tĩnh không tại Cảng hàng không Quảng Trị, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hướng tới khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Đây là một trong những bước quan trọng trong quá trình kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn hàng không tại dự án. Sau chuyến bay, doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai những công việc tiếp theo, trong đó có đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục liên quan theo quy định.

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, được khởi công vào tháng 7/2024, do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 làm nhà đầu tư. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị là doanh nghiệp trực tiếp triển khai dự án.

Theo báo cáo cập nhật đầu tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công dự án đã đạt trên 80%. Trong đó, hạng mục sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%; nhà ga hành khách đạt trên 80% và đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%. Các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ kiểm tra, nghiệm thu và khai thác.

Các máy móc tập trung hoàn thiện các hạng mục tại Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Đối với hệ thống thiết bị quản lý bay, các thiết bị quan trọng như đài kiểm soát không lưu, hệ thống dẫn đường vô tuyến, thiết bị quan trắc khí tượng tự động, đèn hiệu hàng không và hệ thống hạ cánh bằng thiết bị đã được sản xuất, nhập về và lưu kho. Việc lắp đặt đang được triển khai phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2027.

Song song với thi công, doanh nghiệp dự án đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các điều kiện phục vụ khai thác. Cảng hàng không Quảng Trị đã được cấp mã sân bay ngày 7/11/2025; phương thức bay được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-CHK ngày 23/3/2026. Các quy trình quản lý, khai thác và phương án tổ chức vận hành tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện theo quy định.

Đáng chú ý, theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, định hướng đáp ứng khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Việc điều chỉnh quy hoạch tạo cơ sở để phát triển hạ tầng hàng không, nâng cao năng lực kết nối giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa trong tương lai.

Đài kiểm soát không lưu tại Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang dần hoàn thiện.

Hiện nay, doanh nghiệp dự án đang tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt thiết bị, kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục cấp phép, phấn đấu đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Để chuẩn bị cho hoạt động khai thác, doanh nghiệp dự án đã ký hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam từ tháng 8/2026, tập trung xây dựng tài liệu, hoàn thiện thủ tục cấp phép, tổ chức nhân sự và phương án vận hành. Đến nay, khối lượng công việc tư vấn đã triển khai đạt trên 60%.

Các bên cũng đang nghiên cứu phương án hợp tác quản lý, vận hành và khai thác cảng hàng không trong giai đoạn 2027 - 2032; đồng thời trao đổi với các hãng hàng không về khả năng mở đường bay, kết nối Quảng Trị với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện hạng mục công trình tại Cảng hàng không Quảng Trị, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Cảng hàng không Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, mục tiêu đưa cảng hàng không vào khai thác trong tháng 3/2027 được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai, tạo động lực mới cho phát triển du lịch và dịch vụ của tỉnh.