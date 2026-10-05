Chuyến bay đặc biệt mang hy vọng cho nhiều thân nhân liệt sĩ
Sáng 5-10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ của 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long được trang trọng đưa lên máy bay vận tải quân sự CASA-C295 Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân), bắt đầu hành trình ra Hà Nội phục vụ giám định ADN. Trong chuyến bay đặc biệt ấy có 4.762 mẫu của tỉnh An Giang, mang theo niềm hy vọng xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, để thêm nhiều người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với tên mình.
Chuyến bay đặc biệt ấy không chỉ mang theo những mẫu hài cốt đã được thu thập, lưu giữ qua nhiều năm, mà còn mang theo niềm mong mỏi của biết bao gia đình.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/chuyen-bay-dac-biet-mang-hy-vong-cho-nhieu-than-nhan-liet-si-1059462