Chuyến bay đặc biệt mang hy vọng cho nhiều thân nhân liệt sĩ

Chuyến bay đặc biệt ấy không chỉ mang theo những mẫu hài cốt đã được thu thập, lưu giữ qua nhiều năm, mà còn mang theo niềm mong mỏi của biết bao gia đình.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang thắp hương trước khi đưa hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ của An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau được bảo quản trong các thùng chuyên dụng.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao. Mỗi thùng mẫu được trao nhận trang trọng, chặt chẽ trước khi đưa lên máy bay.

Cùng với An Giang, những thùng mẫu của Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau lần lượt được đưa lên máy bay, cùng bắt đầu hành trình phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Trong số hơn 15.000 mẫu được đưa ra Hà Nội lần này có 4.762 mẫu của tỉnh An Giang.

Cán bộ, lực lượng chức năng thực hiện các công đoạn vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay, bảo đảm an toàn và trang trọng trong suốt hành trình.

Những mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển cẩn trọng, trang nghiêm trên chuyến bay đặc biệt, mang theo hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh.

Những cánh tay vẫy chào khi máy bay rời sân đỗ. Chuyến bay mang theo hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4.762 mẫu của An Giang, cùng niềm mong đợi của những gia đình vẫn đang chờ thông tin về người thân.

Máy bay mang theo mẫu hài cốt liệt sĩ rời Cần Thơ.