Chuyến bay đặc biệt đưa hơn 8.400 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Hơn 8.400 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự.

Sáng 21/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, lễ dâng hoa, dâng hương và tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ (đợt 2) diễn ra trang trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Ông nhấn mạnh sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã hóa thành bão táp cách mạng, tạc nên hình sông, dáng núi, viết nên khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam.

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, từ nhiều năm nay, Lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn coi công tác quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm của người lính và nghĩa tình khắc cốt ghi tâm.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu tri ân tại buổi lễ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, LLVT Quân khu 9 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân quyết liệt vào cuộc, không quản ngại gian khổ, khó khăn, cực nhọc, vẫn kiên trì hành trình tìm kiếm, quy tập và thu thập thông tin.

“Mỗi công việc thực hiện không chỉ là trách nhiệm, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đã ngã xuống, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của LLVT và Nhân dân ĐBSCL đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho non sông, cho Tổ quốc”, Chính ủy Quân khu chia sẻ.

Lễ dâng hương, dâng hoa tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Tính đến nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập 1.104 hài cốt liệt sĩ, gồm 748 hài cốt trong nước và 356 hài cốt tại Campuchia, đạt 122,66% chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ngày 10/10 vừa qua, LLVT Quân khu hoàn thành lấy mẫu tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ, với 41.231/41.231 mộ chưa có thông tin được khai quật, lấy mẫu, đạt 100% và sớm hơn gần 7 tháng so với thời gian của Chiến dịch.

Trang nghiêm nghi thức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Sau 11 đợt vận chuyển, bàn giao 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, hôm nay tiếp tục hành trình vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ. Đây là đợt vận chuyển thứ 12 và cũng là lần vận chuyển thứ 2 bằng máy bay quân sự, đồng thời kết thúc việc lấy mẫu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Những thùng mẫu của các địa phương An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long lần lượt được vận chuyển, bàn giao.

Từng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ đỏ thắm là một ngọn lửa hy vọng, là tiếng gọi thiết tha từ ngàn xưa vọng về. Đây không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin cháy bỏng, mong mỏi, xoa dịu những nỗi đau đằng đẵng qua bao năm tháng chờ mong, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh.

Trong giờ phút thiêng liêng, LLVT Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long thành kính nghiêng mình, tiễn biệt Anh linh các Anh hùng liệt sĩ lên máy bay.