Chuyến bay đặc biệt đưa 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Toàn bộ số mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để tiến hành giám định ADN. Đây là hoạt động quan trọng trong "Chiến dịch 500 ngày đêm", hiện thực hóa nguyện vọng xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 21-10, chuyến bay đặc biệt của Lữ đoàn Không quân 918 thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay Cần Thơ hạ cánh tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Hành trình hơn 3 giờ mang theo niềm hy vọng tìm lại tên tuổi những anh hùng liệt sĩ.

Theo thông tin từ Quân khu 9, đến ngày 10-10, đơn vị đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ, với 41.234 phần mộ được khai quật, kết thúc sớm gần 7 tháng so với kế hoạch. Trong đợt này, 8.453 mẫu sinh phẩm được bàn giao để vận chuyển ra Hà Nội.

Mỗi thùng chứa mẫu sinh phẩm mang theo niềm hy vọng lớn lao của hàng ngàn gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi tin tức người thân.

Nhận thức rõ ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác bàn giao và tiếp nhận từng thùng chứa mẫu sinh phẩm với sự kính cẩn, chu đáo và trang nghiêm trong từng thao tác.

Đây là những mẫu sinh phẩm được thu thập, tập kết và bảo quản cẩn trọng từ nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên các địa bàn khu vực phía Nam.

Chuyên cơ vận tải CASA-295 mang số hiệu 8901 thuộc Không quân Việt Nam được điều động thực hiện hành trình vận chuyển đặc biệt này từ Nam ra Bắc, bảo đảm tiến độ và an toàn tuyệt đối cho toàn bộ mẫu sinh phẩm.

Từng thùng chứa mẫu sinh phẩm được các chiến sĩ cẩn trọng đưa lên cửa khoang máy bay. Mỗi quy trình xếp dỡ đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỹ thuật về vận chuyển sinh phẩm y tế - quân y.

Bên trong khoang máy bay, toàn bộ 8.453 mẫu sinh phẩm được sắp xếp gọn gàng, chằng buộc chắc chắn nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của công tác vận chuyển phục vụ giám định ADN bằng đường hàng không.

Sau hành trình bay kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, chuyến bay đặc biệt của Không quân Việt Nam bảo đảm an toàn tuyệt đối toàn bộ số lượng mẫu sinh phẩm đã hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay sau khi hạ cánh, công tác di chuyển toàn bộ 8.453 mẫu sinh phẩm từ máy bay sang phương tiện vận tải chuyên dụng được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, cẩn trọng.

Toàn bộ số mẫu sinh phẩm đã được chuyển giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng). Đơn vị sẽ lập tức bắt tay vào công tác phân tích, giám định ADN và đối chiếu dữ liệu nhằm xác định danh tính cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Từ những mẫu sinh phẩm được đưa về phòng xét nghiệm, các gia đình thêm hy vọng xác định được tên tuổi người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Việc vận chuyển thành công số lượng lớn mẫu sinh phẩm lần này là dấu ấn đáng ghi nhận trong quá trình triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm". Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc, trách nhiệm của thế hệ hôm nay, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.