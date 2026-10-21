Chuyến bay đặc biệt đưa 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ bàn giao vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cuối cùng, kết thúc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 cho biết, đợt này vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Trong 11 đợt trước, Quân khu 9 đã bàn giao, vận chuyển 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Quân khu 9 cho biết mỗi công việc thực hiện không chỉ là trách nhiệm, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đã ngã xuống, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của Lực lượng vũ trang và nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho non sông, cho Tổ quốc.

Tính đến nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 365 hài cốt ở Campuchia), đạt 122,66% vượt chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Gần 2 tuần trước, Lực lượng vũ trang Quân khu đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ và đã khai quật 41.231/41.231 mộ, đạt 100% (trong đó 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và có 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu), đã kết thúc sớm trước gần 7 tháng so với thời gian của Chiến dịch.

“Sau 11 đợt vận chuyển, bàn giao 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Đặc biệt là thành công lần vận chuyển thứ 11 với sự hỗ trợ của Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển bằng máy bay quân sự được Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao, được nhân dân cả nước quan tâm và ghi nhận”, đại diện Quân khu 9 nhấn mạnh.

Hôm nay để tiếp tục hành trình vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện công tác giám định ADN. Đây là đợt vận chuyển thứ 12 và cũng là lần vận chuyển thứ 2 bằng máy bay quân sự và cũng kết thúc việc lấy mẫu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đây là nhịp cầu hàng không thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân. Từng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ đỏ thắm là một ngọn lửa hy vọng, là tiếng gọi thiết tha từ ngàn xưa vọng về. Đây không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin cháy bỏng, mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ qua bao năm tháng chờ mong.