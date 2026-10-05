Chuyến bay đặc biệt đưa 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội

Chuyến bay đặc biệt chở theo hy vọng tìm lại tên các liệt sĩ. Video: Tuấn Anh

Trang nghiêm lễ tiễn tại sân bay Cần Thơ

Sáng 5/10, tại khu vực quân sự sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân cùng các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức lễ dâng hương, vận chuyển và bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Những mẫu được lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ tại khu vực phía Nam được kiểm tra, bảo quản, sắp xếp trước khi thực hiện hành trình ra Hà Nội.

Sau nghi lễ, từng thùng chứa mẫu được cán bộ, chiến sĩ nâng niu đưa qua lễ đài. Trên mỗi thùng là tên địa phương nơi các mẫu được tập hợp như Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp...

Trước khi vận chuyển, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra, chỉnh trang từng thùng mẫu, bảo đảm việc bàn giao được thực hiện chặt chẽ.

Lễ dâng hương, tiễn 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ tại sân bay Cần Thơ. Ảnh: N. Khánh.

Cán bộ, chiến sĩ đưa các mẫu của TP Cần Thơ thực hiện hành trình ra Hà Nội. Ảnh: Tuấn Khánh

Chuyến bay của nghĩa tình và sự tri ân

Sau lễ dâng hương, 15.401 mẫu được đưa lên máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, thực hiện chuyến bay từ Cần Thơ ra sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Từng thùng mẫu được bàn giao và đưa lên máy bay cẩn trọng. Đây là chuyến bay thứ ba bằng máy bay quân sự thực hiện nhiệm vụ vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ khu vực phía Nam ra Hà Nội phục vụ giám định ADN.

Các mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa vào khu vực làm lễ tại sân bay Gia Lâm. Ảnh: Tuấn Anh.

Cán bộ, chiến sĩ trang nghiêm tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Ảnh: Tuấn Anh.

Các mẫu hài cốt sĩ được di chuyển qua khu vực nghi lễ. Ảnh: Tuấn Anh

Chia sẻ sau khi chuyến bay hạ cánh tại Gia Lâm, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, Quân chủng đã phối hợp với Quân khu 9 xây dựng kế hoạch cụ thể, giao Lữ đoàn Không quân 918 trực tiếp tổ chức chuyến bay.

Theo Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, đây là lần thứ ba Quân chủng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, sau hai chuyến phối hợp cùng Quân khu 7. Từ chỉ huy bay, phi công, thành viên tổ bay đến lực lượng kỹ thuật, phương tiện phục vụ đều được chuẩn bị kỹ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ông nhấn mạnh, với cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, những chuyến bay này không chỉ là một nhiệm vụ được giao mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lực lượng làm nhiệm vụ đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ vào vị trí tiếp nhận. Ảnh: Tuấn Anh

Cán bộ kiểm tra, sắp xếp các thùng chứa mẫu hài cốt liệt sĩ trước khi bàn giao. Ảnh: Tuấn Anh

Người trực tiếp làm cơ trưởng cả ba chuyến bay, Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là chuyến bay của lòng biết ơn.

Theo Đại tá Đỗ Văn Lành, thời tiết trong ngày xuất hiện đợt không khí lạnh, gây thêm thử thách cho hành trình. Tuy nhiên, nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệp đồng chặt chẽ, máy bay thực hiện đúng hành trình, đúng thời gian và bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, do tính chất của nhiệm vụ, phương án bố trí các thùng mẫu trên máy bay cũng được tính toán kỹ, bảo đảm ổn định, chắc chắn và an toàn trong suốt chuyến bay.

Cán bộ, chiến sĩ dành một phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ tại sân bay Gia Lâm. Ảnh: Tuấn Anh

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm" về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trên chuyến bay đặc biệt ấy không chỉ có hàng nghìn mẫu cần giám định mà còn có niềm mong đợi của những gia đình đã nhiều năm chờ một kết quả xác định danh tính người thân.

Nối dài hành trình tìm lại tên các liệt sĩ

Sau khi CASA-C295 hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, các mẫu tiếp tục được tiếp nhận và vận chuyển bằng ô tô đến Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành giám định ADN.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận các mẫu sau hành trình bằng máy bay. Ảnh: Tuấn Anh

Những thùng mẫu được chuyển từ khu vực tiếp nhận lên phương tiện vận chuyển. Ảnh: Tuấn Anh

Kết quả phân tích ADN sẽ tạo cơ sở khoa học để đối chiếu với dữ liệu thân nhân, từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Từ các nghĩa trang liệt sĩ ở phía Nam, qua chuyến bay quân sự đến những phòng giám định tại Hà Nội, mỗi mẫu mang theo một niềm hy vọng: trả lại tên cho người đã khuất và đưa thông tin về với gia đình sau nhiều năm mong đợi.

Đoàn xe đưa các mẫu đến các đơn vị giám định ADN tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh