Chuyến bay đặc biệt chở 8.453 mẫu sinh phẩm và hy vọng tìm lại tên liệt sĩ

Sáng 21/10, chuyến bay đặc biệt của Lữ đoàn Không quân 918 thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay Cần Thơ đến sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Hành trình hơn 3 giờ mang theo niềm hy vọng tìm lại tên tuổi những người đã nằm lại sau chiến tranh.

Tiễn những mẫu sinh phẩm về nơi giám định

Tại sân bay Cần Thơ, Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và đại diện các địa phương tổ chức lễ bàn giao, vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đợt 2 phục vụ giám định ADN.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Những thùng chứa mẫu sinh phẩm phủ màu cờ đỏ sao vàng được cán bộ, chiến sĩ nâng niu, lần lượt đưa lên phương tiện vận chuyển.

Lễ bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Cần Thơ. Ảnh: Tuấn Anh.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ bàn giao tại sân bay Cần Thơ. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo Quân khu 9, đến ngày 10/10, đơn vị đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ, với 41.234 phần mộ được khai quật, kết thúc sớm gần 7 tháng so với kế hoạch. Trong đợt này, 8.453 mẫu sinh phẩm được bàn giao để vận chuyển ra Hà Nội.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, gọi đây là "cầu hàng không thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân", mang theo niềm tin và hy vọng xoa dịu những mất mát của các gia đình liệt sĩ.

Khoảng 7h15, sau khi hoàn tất công tác bàn giao và tiếp nhận, máy bay CASA-C295 cất cánh rời sân bay Cần Thơ, hướng về Hà Nội.

Những thùng mẫu sinh phẩm được nâng niu trong nghi thức bàn giao. Ảnh: Tuấn Anh.

Các chiến sĩ cẩn trọng đưa thùng mẫu sinh phẩm lên máy bay CASA. Ảnh: Tuấn Anh

Tổ bay Lữ đoàn KQ 918 kiểm tra máy bay trước khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Ảnh: Tuấn Anh.

Hành trình của trách nhiệm và hy vọng

Bên trong khoang vận tải CASA-C295, những thùng mẫu sinh phẩm được xếp ngay ngắn trên các giá đỡ, cố định bằng dây chằng để bảo đảm an toàn trong suốt chuyến bay.

Phía trước, tổ bay tập trung theo dõi các thông số kỹ thuật, duy trì liên lạc và điều khiển máy bay theo kế hoạch, đưa chuyến bay đặc biệt về Hà Nội.

Những thùng mẫu sinh phẩm được sắp xếp ngay ngắn trong khoang vận tải CASA-C295. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ Phạm Minh Nhớ chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống. Video: Tuấn Anh

Theo chiến sĩ Nhớ, lực lượng tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Anh hy vọng các mẫu sinh phẩm được đưa tới Viện Pháp y Quân đội sẽ đáp ứng yêu cầu xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Đại tá Quản Trọng Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Không quân 918, cho biết đây là chuyến bay thứ tư đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, với tổng số khoảng 45.000 mẫu đã được vận chuyển.

"Mỗi chuyến bay đều mang lại cho chúng tôi những cảm giác riêng khi được chở những người con của dân tộc, những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc", đại tá Hải chia sẻ.

Tiếp nối hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ

Khoảng 10h35 cùng ngày, máy bay CASA-C295 hạ cánh an toàn xuống sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Tại đây, các lực lượng đã sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức nghi lễ tri ân và vận chuyển mẫu sinh phẩm về Viện Pháp y Quân đội.

Từng thùng mẫu sinh phẩm được đưa xuống máy bay, chuyển đến khu vực tổ chức lễ bàn giao trong không khí trang nghiêm.

Lực lượng chức năng tiếp nhận các thùng mẫu sinh phẩm tại sân bay Gia Lâm. Ảnh: Tuấn Anh

Các thùng mẫu sinh phẩm được đưa vào khu vực tổ chức lễ bàn giao. Ảnh: Tuấn Anh

Cán bộ, chiến sĩ trang nghiêm thực hiện nghi thức tiếp nhận mẫu sinh phẩm. Ảnh: Tuấn Anh

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại sân bay Gia Lâm. Ảnh: Tuấn Anh

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

"Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn", đại tá Toàn nói.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (bên trái) trong Lễ tiếp nhận mẫu sinh phẩm.

Những thùng mẫu sinh phẩm được đưa lên xe chuyển về Viện Pháp y Quân đội. Ảnh: Tuấn Anh

Sau nghi lễ, toàn bộ mẫu sinh phẩm được đưa lên 16 xe cứu thương, tiếp tục hành trình về Viện Pháp y Quân đội để lưu giữ, bảo quản và tiến hành giám định ADN.

Chuyến bay CASA-C295 khép lại, nhưng hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ vẫn tiếp tục. Từ những mẫu sinh phẩm được đưa về phòng xét nghiệm, các gia đình lại có thêm hy vọng một ngày xác định được tên tuổi người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đoàn xe cứu thương sẵn sàng vận chuyển mẫu sinh phẩm về Viện Pháp y Quân đội. Ảnh: Tuấn Anh